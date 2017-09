Apple y su evento anual: muchos dispositivos, con algunas novedades

Tim Cook, director ejecutivo de Apple fue el encargado de llevar adelante la Keynote Apple 2017, evento anual dónde la marca de la manzana presenta sus nuevos modelos de dispositivos. En este caso, un acontecimiento especial pues todo el acto se realizó en el nuevo Apple Park, en la sala Steve Jobs, coincidiendo con el 10 aniversario de la presentación de uno de los grandes actores de la telefonía inteligente de hoy en día, el iPhone.

Durante la ceremonia, se sucedieron las presentaciones y las intervenciones de diferentes componentes de la empresa dependiendo del dispositivo presentado. En primer lugar, se hizo referencia a la apertura de nuevos locales en diversas partes del mundo y resaltando la importancia de las boutiques de Apple en el éxito de la marca. Luego fue el momento del iWatch 3, pasando por el nuevo modelo de Apple TV, y finalizando con el producto estrella de la noche, el iPhone.

En una primera parte, fue presentado el iPhone 8 y el 8 Plus. Lo llamativo de este segmento de la presentación fue se omitió el modelo “s”, como venía sucediendo con los modelos anteriores (5, 5s, 6, 6s, 7, y 8). Y según muchos de los expertos, la presentación del modelo 8 (Y 8 plus) de uno de los teléfonos más vendidos de la historia se destaca solamente por su nuevo procesador, la terminación con un vidrio especialmente reforzado y con novedades en la definición de la pantalla. Y muchos se preguntan si en comparación con el modelo 7 ¿realmente vale la pena pagar más por un dispositivo que no tiene elementos distintivos que llamen la atención desde el punto de vista de la innovación? Los analistas indican que la gran diferencia de precio reside puntualmente en la tecnología puesta en el nuevo procesador, llamado “A11 Bionic”.

La frutilla de la torta de la tarde fue la presentación del modelo iPhone X, donde ha condensado ideas prestadas y puestas en funciones en un aparato que los críticos llaman un nuevo “bicho tecnológico”. Desde las pantallas, tipo OLED, casi sin marcos, que le otorga una estética de primera línea, pasando por la nueva tecnología “Súper Retina Display”, la carga inalámbrica (ya presente en otros dispositivos), el abandono total de su botón de “home” y por ende al “touch ID”, sus ocho sensores habilitados en la parte frontal y un algoritmo con bases en inteligencia artificial para el reconocimiento del rostro, hacen de este teléfono una maravilla tecnológica. Si bien la tecnología del reconocimiento facial no es del todo nueva, Apple ha podido, gracias a estos algoritmos, llevarlo a un nuevo plano pues la falta de luz, la confusión con fotografías o con máscaras entre otros, no presentarán ningún problema, según la empresa. Si bien el teléfono parece en sí una revolución, mejorando inclusive la capacidad de procesamiento de datos de un ordenador, la pregunta se impone nuevamente: ¿es lógico gastar más de mil dólares canadienses para tener este aparato entre las manos? Solo el tiempo nos dirá si Apple recuperará su lugar en el podio como el fabricante con el teléfono más vendido del mundo.