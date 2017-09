Continúa el debate sobre la legalización de la marihuana en Quebec

La venta y el consumo de marihuana podrían ser legales en Canadá a partir de primero de julio de 2018. La adopción de la ley que legalizará la marihuana por el gobierno del primer ministro Justin Trudeau se apoyará en gran medida sobre las recomendaciones de un grupo de trabajo presidido por la ex ministra liberal de Justicia, Anne McLellan, cuyo mandato es estudiar este expediente.

El gobierno federal será responsable de asegurarse que la marihuana que se venda no comporte ningún peligro y Ottawa otorgará también las licencias de cultivo a los productores. El proyecto de ley prevé que las provincias tendrán el derecho de decidir cómo será distribuida y vendida la marihuana en sus territorios. Ellas podrán establecer también los precios de venta.

Mientras que en la vecina provincia de Ontario, el gobierno tomó ya la decisión de administrar la venta y el uso de la marihuana, aquí en Quebec se han creado diferentes comités para determinar las orientaciones que el gobierno de la provincia deberá privilegiar, para ayudarlo en la preparación de un proyecto de ley que se presentará en el Parlamento quebequense este otoño.

El jefe de policía de Ottawa dice que hay 17 dispensarios ilegales de marihuana que operan en la ciudad. © (Mario Anzuoni / Reuters)

Pero antes de la presentación de ese proyecto de ley, el gobierno está llevando a cabo actividades públicas con expertos y la población para alimentar las diferentes reflexiones y alternativas. Algunas de esas actividades ya pasaron y otras están por venir.

El Dr. Didier Jutras-Aswad es psiquiatra, investigador y director de la Unidad de Psiquiatría y Toxicomanía del Centro Hospitalario de la Universidad de Montreal., CHUM. En tanto que especialista y miembro de un grupo de expertos, presentó recientemente al gobierno un informe en el que se pronuncia en favor de la legalización de la marihuana en la provincia.

Pero, él y su grupo piden una reglamentación severa en lo que respecta su venta. A su juicio, es el estado el que debe guardar el control de la distribución, tal como se viene haciendo con el alcohol y como lo propone la provincia de Ontario.

Usted sabe que hay varios puntos de vista con respecto al encuadramiento de la marihuana en los que no hay consenso, como la edad por ejemplo. Pero si hay un punto consensual entre los especialistas es la idea que si queremos hacer bien las cosas para encuadrar la marihuana y su legalización hay que contar con un monopolio de estado. Con una red de distribución que permita poner la salud pública en el centro de esas acciones y no la búsqueda de la ganancia.

Otro punto en el que hay consenso es que hay que evitar vender en el mismo lugar alcohol y marihuana. Y definitivamente, si se quieren hacer bien las cosas con respecto a la marihuana, aunque se venda en lugares distintos de los que se vende el alcohol, es muchísimo mejor tener cierto control de ese lugar para asegurarse que se vende a las personas correctas e incluso innovar en la forma como se venda esa substancia, dice el Dr. Jutras-Aswad.

Ontario ya tomó la delantera en este expediente y se convirtió en la primera provincia en implementar la legalización de la marihuana el verano próximo. La edad legal para comprar y consumir marihuana será la misma que ya se estableció para el alcohol y el tabaco, es decir, 19 años. ¿Pero es acaso este el mejor modelo a seguir? Sí, responde el Dr. Didier Jutras-Aswad

A mi juicio sí. Y eso es quizá lo que suscita la inquietud aquí en Quebec, que la gente ya se está posicionando y vemos que Ontario se posicionó ya muy claramente. Aquí en Quebec seguimos esperando el modelo que será instaurado, pero lo que propone Ontario es extremadamente satisfactorio para la comunidad científica y los expertos. Porque va verdaderamente en el sentido de las recomendaciones que nosotros hacemos desde hace varios meses y que se hicieron también en otros lugares del mundo sobre la necesidad de un monopolio estatal para administrar el cannabis en Quebec.

Pero haciendo el abogado del diablo nos preguntamos ¿por qué el sector privado no podría hacerlo si es muy bien encuadrado y con reglamentos estrictos impuestos por los gobiernos? El Dr. Didier Jutras-Aswad.

Quizá dentro de 10 o 15 años, como sociedad tengamos esa madurez y esa capacidad de asegurarnos que incluso en un sistema en el que se quiere hacer ganancias, seamos capaces de generar ganancia y encuadrar la venta. Pero en un contexto en que nos lanzamos por primera vez, creo que es esencial que podamos finalmente poner todas las chances de nuestro lado y asegurarnos que podemos tener el control. Evidentemente que si tenemos un monopolio estatal cuyo objetivo es garantizar la protección de la población y la salud pública es más fácil poner las reglas, que si hablamos eventualmente de un sistema que está motivado esencialmente por la ganancia.

El Dr. Jutras-Aswad, en tanto que especialista y miembro de un grupo de expertos, dice que es favorable a que se mantenga una oferta y un espacio de consumo suficiente como para hacer fracasar el mercado ilegal, pero no a cualquier precio. Él está en favor de la legalización de la marihuana porque su criminalización no lleva a ningún lugar y no soluciona ningún problema. Sí, es posible hacer las cosas de una forma diferente, pero si esa es la opción, entonces no nos queda otra alternativa que hacerlas bien y eso pasa por una red de distribución controlada por el Estado, concluye el Dr. Didier Jutras-Aswad, psiquiatra, investigador y director de la Unidad de Psiquiatría y Toxicomanía de Centro Hospitalario de la Universidad de Montreal, CHUM.

El Dr. Didier Jutras-Aswad fue entrevistado por Alain Gravel.