Trump afirma que los “terroristas fracasados” de Londres eran conocidos por la policía

El presidente estadounidense Donald Trump -que denunció este viernes a los “terroristas fracasados” que cometieron el atentado en Londres y afirmó que ya estaban siendo seguidos por la Scotland Yard antes del ataque- fue criticado por la primera ministra británica, Theresa May, por “sus especulaciones”.

“Otro ataque en Londres por un terrorista fracasado. Son gente enferma y demente que estaba ya en la mira del Scotland Yard. Hay que ser proactivos!”, trinó temprano esta mañana el presidente estadounidense en su cuenta Twitter.

Donald Trump agregó en un segundo trino: “Debemos ocuparnos de esos terroristas fracasados de una forma más dura. Internet es la principal herramienta de reclutamiento que debemos cortar y utilizar mejor”.

Las autoridades británicas no han revelado aún nada sobre la identidad del o de los autores del ataque en el metro de Londres, cometido con una bomba artesanal, según la unidad antiterrorista de la policía londinense. El atentado dejó un saldo de 22 heridos.

Theresa May y Donald Trump durante una sesión de trabajo de la Cumbre del G20 el 7 de julio 2017, en Hamgurgo, Alemania. © Thomas Lohnes

La policía de Londres calificó las declaraciones del presidente Trump de “especulación inútil”, mientras que la primera ministra Theresa May declaró que las declaraciones de Trump eran “especulaciones que no ayudan en nada”. “Pienso que no nos ayuda en nada que alguien especule sobre una investigación en curso”, dijo la Primera ministra británica en la televisión después de una reunión de emergencia de su gabinete.

El gobierno británico se había puesto furioso anteriormente, cuando informaciones filtradas en la prensa estadounidense, atribuidas a fuentes oficiales, habían revelado informaciones sobre el sangriento atentado de Manchester, que dejó 22 muertos durante un concierto en el mes de mayo pasado.

Nick Thomas, ex responsable del gabinete de la primera ministra Theresa May, reaccionó rápidamente a los dos trinos de Donald Trump. “Cierto o falso, -y no estoy seguro que él lo sepa- no está bien de la parte de un dirigente aliado y socio en servicios de inteligencia”, dijo contundentemente Thomas en su cuenta Twitter.

RCI/AFP