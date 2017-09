La Inteligencia artificial de Facebook elige Montreal para su laboratorio

La inteligencia artificial está en plena expansión y Montreal es uno de los principales centros de desarrollo. ¿Por qué Montreal?

En los años 80 y 90, los investigadores Geoffrey Hinton, Yann LeCun y Yoshua Bengio sentaron las bases de lo que revolucionaría la inteligencia artificial, permitiendo que la computadora aprendiera a ver, a dialogar, a predecir y crear. Habilidades que se pensaban reservadas para el intelecto humano.

Basado en “redes neuronales artificiales”, este enfoque, llamado aprendizaje profundo, se inspira en el funcionamiento del cerebro humano.

“Las redes neuronales no intentan copiar o simular el cerebro. En pocas palabras, nos da ideas para construir máquinas, ordenadores que se inspiran en estos principios. “

– Yoshua Bengio, Director del Instituto de Algoritmos de Aprendizaje (MILA), Universidad de Montreal.

Yoshua Bengio, Director del Instituto de Algoritmos de Aprendizaje (MILA), Universidad de Montreal. © Radio Canadá

Estos investigadores fueron los pioneros de esa revolución. No es una casualidad entonces que el gigante de las redes sociales Facebook instale un laboratorio de IA en Montreal.

“Es fácil atraer a la gente a Montreal. La inmigración es favorable para la gente educada y que hace investigación. Creo que va a ser un gran éxito. Estoy muy excitado”.

– Yann LeCun

Yoshua Bengio señala que Facebook no solo está aplicando inteligencia artificial, sino que también está creando nueva ciencia.

“Facebook y algunas otras compañías han estado contribuyendo a la mejor ciencia que está sucediendo en nuestro campo en los últimos años”, dijo Bengio. “Esto es inusual. No es lo que normalmente se ve en la industria.

“Pero la IA se está moviendo tan rápido y la importancia de tener las mejores personas en la compañía es tan crítica”.

Yann LeCun, director de investigación de Inteligencia Artificial © Radio Canadá

El gran anuncio

El anuncio fue hecho en presencia del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, de Mike Schroepfer, director de tecnología de Facebook, y de Yann LeCun, director de investigación de Inteligencia Artificial.

Este laboratorio de 7 millones de dólares será el primero de su clase en ser inaugurado en Canadá por Mark Zuckerberg.

Elegimos Montreal por el talento que encontramos allí. Nos atrae el talento.

-Mike Schroepfer, Director de Investigación de Inteligencia Artificial en Facebook

Una quebequense a la cabeza del laboratorio

Joëlle Pineau, directora del laboratorio de investigación en inteligencia artificial de Montreal © Radio Canadá

La gestión será confiada a Joëlle Pineau, profesora de la Universidad de McGill, y co-directora del Laboratorio de Razonamiento y Aprendizaje, un laboratorio de investigación sobre proyección y aprendizaje.

Me atreví a creer, porque Montreal me gustaba, que era posible tener una carrera de investigación respetada internacionalmente aquí. Y yo no era la única. Tengo varios colegas del MILA que han hecho la misma elección que yo con los resultados que vemos hoy.

-Joëlle Pineau, directora del laboratorio de investigación en inteligencia artificial de Montreal

Pineau terminó su licenciatura en los Estados Unidos y volvió a Montreal en contra del consejo de algunos de sus colegas estadounidenses, quienes creían que eso limitaría su capacidad para hacer investigaciones de clase mundial.

Ella dijo que les probó que estaban equivocados y añadió que espera que el nuevo laboratorio dé a los talentosos investigadores en el campo otra opción para quedarse.

“Durante muchos años, he visto un flujo constante de talentosos investigadores de IA abandonando mi laboratorio y también dejando nuestro país”, dijo Pineau a los dignatarios, incluyendo al primer ministro Justin Trudeau.

“Espero que algunos de los estudiantes que están aquí hoy encuentren una oportunidad que concuerde con su interés y su talento”.

La investigación de Geoffrey Hinton ha llevado a *grandes avances* en la inteligencia artificial que pueden aplicarse al monitoreo de plantas industriales para mejorar la seguridad, crear mejores sistemas para el reconocimiento de voz y leer cheques bancarios. © (NSERC)

La FAIR (Facebook Artificial Intelligence Research) de Montreal trabajará en colaboración con el Instituto Canadiense de Investigación Avanzada, el Instituto de Algoritmo de Aprendizaje de Montreal (MILA), la Universidad McGill y la Universidad de Montreal. Finalmente se espera que el equipo de unos diez investigadores emplee a unos treinta científicos de aquí al 2018.

Facebook cuenta actualmente con el trabajo de un equipo de 110 investigadores alrededor del mundo en inteligencia artificial.

Elegimos Montreal debido al ecosistema tecnológicoque encontramos allí y queremos contribuir al efecto bola de nieve que comenzó en Montreal en torno a la Universidad de Montreal, a la Universidad McGill, MILA , empresas innovadoras e inversiones de otras empresas tecnológicas.

-Mike Schroepfer, Director de Investigación de Inteligencia Artificial en Facebook

Montreal se convertirá en la cuarta ciudad del mundo en albergar un laboratorio del FAIR. Los otros tres se encuentran en Nueva York, París y Menlo Park, California.

Los gigantes IBM, Microsoft y Google también han invertido en los últimos dos años en el campo de la Inteligencia Artificial en Montreal.

© radio Canada

Cuando gigantes de la industria como Facebook deciden instalarse en nuestras ciudades, su presencia no sólo da testimonio del talento de clase mundial de nuestra gente, sino también de nuestro enorme potencial de crecimiento. Es un voto confianza para Canadá.

-Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá

Se van a crear puestos interesantes en investigación y en un contexto en el que podemos colaborar con las universidades, con otros laboratorios a través de la ciudad, de Canadá y del mundo. A nivel más personal, es la posibilidad de trabajar sobre una nueva problemática de investigación con colegas en París, Nueva York y que son líderes en ese sector.

-Joëlle Pineau, directora del laboratorio de investigación en inteligencia artificial de Montreal

Mike Schroepfer, Director de Investigación de Inteligencia Artificial en Facebook

Ottawa, Quebec y Ontario han invertido cientos de millones de dólares en los últimos años en el desarrollo de la investigación básica de inteligencia artificial en Canadá. El gobierno federal invirtió $ 100 millones en esta área sólo en Montreal.

Aunque se presenta como una vía del futuro, la inteligencia artificial es ya una parte integral de nuestras vidas. La búsqueda de imágenes en línea, la asistencia vocal, el reconocimiento de voz o algoritmos en los campos de las finanzas (para optimizar las inversiones), los seguros (para detectar fraude), la logística (gestión de inventarios) o el audiovisuales (conocer los hábitos e intereses de la audiencia) no son más que algunos ejemplos.

Aprendizaje profundo

Durante la fase de entrenamiento, la computadora descubre por sí misma, a partir de miles de imágenes etiquetadas ya través de su red de neuronas, los patrones simples y complejos que conforman el objeto. Una vez entrenado, puede reconocer el objeto en cualquier imagen. © Radio-Canadá / Patricia Dallaire

El principio general que guía este enfoque es permitir que el ordenador descubra por sí mismo la estrategia óptima para resolver un problema.

Si se le suministra al ordenador una gran cantidad de datos (sonidos, imágenes o texto) y también el resultado que se espera, el ordenador ajusta gradualmente sus parámetros internos. Luego, puede realizar la tarea aprendida: traducir un documento, vincular entre dos fenómenos o describir una imagen.

“Es decir, la computadora observa, le damos ejemplos de lo que debe hacer y si se le da suficientes ejemplos y que utiliza estos famosos algoritmos de aprendizaje, incluyendo el aprendizaje profundo, es capaz de generar su propia comprensión intuitiva para lo cual que fue entrenado”

-Yoshua Bengio.

CBC/André Bernard-Vincent Maisonneuve/Radio Canadá