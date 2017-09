Lido Pimienta, canado-colombiana, gana el prestigioso premio Polaris al mejor álbum canadiense

‘No tienes que ser blanca, no tienes que ser delgada, no tienes que ser rubia’, dijo la inmigrante colombiana al recibir el premio

La cantante de Toronto de origen colombiana, Lido Pimienta, ganó el Polaris Music Prize el lunes por la noche en Toronto por su álbum La Papessa.

“Estoy muy orgullosa de estar aquí porque trabajo muy duro”, dijo.

“Significa que no tienes que ser blanca, no tienes que ser flaca, no tienes que ser rubia, no tienes que cantar en inglés o en francés, y puedes lograr hacer lo que quieres hacer y decir lo que quieres decir.”

Durante su discurso de aceptación, Pimienta estaba acompañada por su hijo, a la derecha. © (Chris Donovan / Canadian Press)

Políticamente incorrecta

Muchas de las canciones de La Papessa abordan temas políticos duros como el patriarcado, a los que ella se refirió en su discurso de aceptación.

Lido llegó a Canadá desde Colombia hace una década y recordó el racismo que ha enfrentado aquí.

“Tal vez lo único que puedo decir es que espero que el espécimen ario que me dijo que regresara a mi país dos semanas después de que yo llegara a London, Ontario, Canadá, esté observando esto”, dijo en medio de los aplausos.

Un jurado de 11 miembros seleccionó a la ganadora entre los 10 finalistas por este premio, que premia cada año el mejor álbum canadiense.

Lido Pimiento recibió un premio de 50,000 dólares.

Leonard Cohen, Gord Downie, Lisa LeBlanc, Feist y la banda de electro-jazz Badbadnotgood también estaban nominados.

Durante el gala, Feist, Lisa LeBlanc, Lido Pimienta, Tanya Tagaq, Leif Vollebekk y Weaves subieron al escenario para ofrecer una actuación musical antes de que el nombre del ganador fuera revelado.

El Premio Polaris es considerado uno de los premios musicales más prestigiosos del país. Entre los ganadores anteriores se encuentran Arcade Fire, Buffy Sainte-Marie, Caribou, Patrick Watson, Kaytranada y Karkwa.

Los 10 finalistas del mejor álbum canadiense de 2017:

A Tribe Call Red – We are the Halluci Nation

Badbadnotgood – IV

Feist – Pleasure

Gord Downie – Secret Path

Leif Vollebekk – Twin Solitude

Leonard Cohen – You Want It Darker

Lido Pimienta – La Papessa

Lisa LeBlanc – Why You Wanna Leave, Runaway Queen?

Tanya Tagaq – Retribution

Weaves – Weaves

Tejidos – Tejidos

