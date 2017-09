Cumbre de la sociedad civil sobre el TLCAN en Ottawa

“Yo creo que se instaló una idea que es falsa. Que si se acaba el tratado esto sería terrible para nuestros países, sería la debacle absoluta y eso no es cierto. Pero esta idea lleva a que entras en la mesa de negociaciones habiendo perdido ya. Estás dispuesto a dar lo que sea para que no se acabe. Eso me parece una mala posición para poder entrar a negociar. El caso de México es extremo. No me animaría a afirmar lo de Canadá porque no es mi país, pero tengo la impresión de que también hay una postura ya de autoderrota en el sentido de qué quieres para que no te salgas” Alberto Arroyo.