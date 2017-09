Canadá va a cambiar la situación de las Primeras Naciones

Estamos decididos a enfrentar estas enormes brechas socioeconómicas, que son el resultado de las relaciones fallidas que hemos tenido con los Pueblos Indígenas en este país, y que como resultado vemos a los jóvenes morir por suicidio, la gente no tiene acceso al agua potable, hay escasez de viviendas. Ahora concentraré todos los esfuerzos de este nuevo departamento en abordar estas brechas socioeconómicas.

– Jane Philpott , ministra de Servicios Indígenas

En un discurso pronunciado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el primer ministro canadiense Justin Trudeau reiteró su compromiso de entablar una relación de igualdad con las comunidades indígenas de su país.

Trudeau se refirió a la histórica relación del gobierno canadiense con los indígenas de las llamadas Primeras Naciones y reconoció que éstos han sufrido “humillación, negligencia y abuso”, en relación al trato que recibieron miles de niños indígenas en las residencias escolares.

“Hay hoy niños que viven en las reservas en Canadá que no pueden beber agua potable ni bañarse, o incluso jugar en el agua que sale de sus grifos. Hay padres indígenas que dicen buenas noches a sus niños, y tienen que cruzar los dedos con la esperanza de que no se irán o suicidarán”.

El premier definió estos hechos históricos como un “legado del colonialismo en Canadá”, por lo que manifestó que a pesar de “todos los errores que hemos hecho” mantenemos la esperanza de establecer una mejor relación con los pueblos indígenas, que “tienen derecho a organizarse ellos mismos”.

El discurso le valió a Trudeau muchos aplausos en la ONU y repercusión en la prensa mundial pero muchos líderes indígenas canadienses están diciendo que es hora de menos charla y más acción.

El primer ministro Justin Trudeau, en la Asamblea General de la ONU en 2016, volverá a subir al podio en Nueva York. Se espera que hable sobre los esfuerzos de su gobierno para lograr la reconciliación con los pueblos indígenas de Canadá © (Getty Images)

Entrevistada por la periodista Carol Off del radiodifusor público CBC respecto al discurso y el historial del gobierno liberal sobre las relaciones indígenas, la Ministra de Servicios Indígenas Jane Philpott sostuvo que muchas personas de las comunidades de las Primeras Naciones, Inuit y Métis han expresado su agradecimiento por el hecho de que el primer ministro abordó este tema en un escenario internacional al hablar directamente de la importancia de este trabajo en las Naciones Unidas. Y, de hecho, esta ha sido una prioridad para nuestro gobierno desde el principio, dijo ella. El primer ministro lo dejó muy claro.

A la pregunta sobre en qué se basa para decir eso, la ministra señaló que esencialmente han duplicado los esfuerzos, refiriéndose a los dos nuevos departamentos creados por el gobierno, uno a cargo de la ministra Carolyn Bennett quien se hizo cargo de las relaciones Gobierno-Indígenas y Jane Philpott a cargo del área de servicios indígenas.

“Estamos decididos a enfrentar estas enormes brechas socioeconómicas, que son el resultado de las relaciones fallidas que hemos tenido con los Pueblos Indígenas en este país, y que como resultado vemos a los jóvenes morir por suicidio, la gente no tiene acceso al agua potable, hay escasez de viviendas. Ahora concentraré todos los esfuerzos de este nuevo departamento en abordar estas brechas socioeconómicas”.

Ustedes son gobierno desde hace dos años y está diciendo que esta reorganización mejorará las cosas. Y sin embargo hoy tenemos un informe que dice que las niñas de las Primeras Naciones en Saskatchewan tienen una tasa de suicidios 26 veces mayor que las niñas en Saskatchewan en la población general. Esto es una crisis. Esto es una emergencia. ¿Qué va a hacer en lo inmediato?

Philpott responde con las últimas cifras. Por ejemplo, señala que han cuadruplicado el número de equipos de bienestar mental que podrán actuar inmediatamente en caso de crisis como el suicidio.

“La realidad es que estas terribles crisis de los jóvenes que mueren por suicidio no son sólo el resultado de circunstancias inmediatas, sino que es el resultado de abusos que existen desde hace generaciones y que hace que los jóvenes no tengan esperanza para su futuro. No tienen la posibilidad de acceder a una educación. Dudan si van a poder tener un buen trabajo y un buen nivel de vida”.

La Ministra de Servicios Indígenas Jane Philpott dice que su nuevo departamento se hará cargo de los problema de las Primeras Naciones respecto al agua, la salud y los suicidios. © (Adrian Wyld / Prensa Canadiense)

Carlo Off, del programa As It Happens le preguntó a la ministra ¿cómo restablece esa confianza cuando su gobierno ha gastado $ 700,000 en honorarios legales en contra del Tribunal Canadiense de Derechos Humanos que les había ordenado terminar con la discriminación hacia los niños indígenas? Que, como Cindy Blackstock, defensora de los derechos de las niñas de las Primeras Naciones, ha dicho, hubo cuatro disposiciones de incumplimiento, la más reciente fue la que vinculaba el incumplimiento a las trágicas muertes de dos niñas de 12 años de edad.

“Este es un área en la que estamos adoptando un enfoque muy renovado y, de hecho, ahora me reúno regularmente con Cindy Blackstock para discutir algunos de estos temas. Hemos pasado de cero niños a 14.000 que reciben atención en salud”.

La ministra pone énfasis en la importancia del trabajo preventivo para que las familias reciban el apoyo que necesitan, para que las madres y los padres puedan abordar las razones por las que sus hijos no están con ellos y re-unir a las familias. Esa es su máxima prioridad en esta nueva cartera.

Carolyn Bennett, a la izquierda, es la ministra de Relaciones Indígenas de la Corona y los asuntos del norte, mientras que Jane Philpott, a la derecha, está a cargo de los servicios indígenas. © (Sean Kilpatrick / Canadian Press)

Hay avisos de hervir agua en todo el país. Algunos han estado en vigor desde 1995. Desde noviembre de 2015, has levantado 18 de ellos, pero se han añadido 12 más. Entonces, ¿qué puede señalar como progreso en el área de suministro de agua potable a estas comunidades?

“Hemos hecho serias inversiones. Parte del trabajo en estas comunidades toma un año o dos, y ha habido un verdadero desafío en el pasado porque, hasta que nuestro gobierno llegó estaban recibiendo financiación solo a corto plazo. Sólo había tiempo suficiente para desarrollar un plan para el tratamiento de agua en un lugar y luego se detenía la financiación.

Lo nuevo, indica, es que ahora están financiando a largo plazo. Estánm trabajando con las comunidades y garantiza de que todas estas advertencias sobre el agua hirviendo seránlevantadas.

El gobierno canadiense tiene dos años para realizar esos cambios, antes de ir nuevamente a las urnas.