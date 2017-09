!Grandioso! Tres millones de toneladas de hielo se estrellan sobre las cataratas de Alexandra

Un documental producido por The Wild Canadian Year y difundido en el programa del radiodifusor público CBC, The Nature Of Things, permite observar en 50 segundos los dramáticos momentos en el que 3 millones de toneladas de hielo caen estrepitosamente desde las cataratas de Alexandra.

Cada invierno, estas cataratas de Alexandra en los Territorios del Noroeste se transforman en una dramática pared de hielo.

La tripulación del Wild Canadian Year viajó a Hay River para presenciar cómo la ruptura repentina de esa pared de hielo produce cambios dramáticos en el paisaje e inaugura la temporada de la primavera.

Pero el problema era que nadie parecía saber exactamente cuándo ocurriría la ruptura. “Ahí estábamos esperando. Pasó el tiempo y en el ínterin se celebraron dos cumpleaños “, recuerda la productora Louise Ferguson.

La ruptura de las Cataratas Alexandra es importante para las personas que viven en Hay River, justo río abajo. El departamento de bomberos local tiene cámaras web que vigilan constantemente el río para asegurar que los ciudadanos de la ciudad estén a salvo de la devastadora pared de hielo y del derretimiento en agua que puede rugir en partes ahora abandonadas de la ciudad.

“Fue realmente una cuestión de buena suerte que cuando la ruptura ocurrió, estábamos listos”. Cuando el asistente de cámara Darren West gritó, “¡ESTA LLEGANDO!” Louise pensó que se estaba refiriendo al fin del mundo.

Macizos de hielo martilleaban sobre las cataratas de 30 metros de altura, haciendo un ruido que realmente sonaba como si el final estuviera cerca. Cinco minutos después, todo había terminado y los últimos pedazos de hielo flotaban tranquilamente como si nada hubiera pasado. “Realmente fue como ver secar la pintura, pero la pintura de repente explotó y partió su casa.”

Vea el video