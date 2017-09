Descubren la primera guerrera vikinga de alto rango

Los restos de una icónica tumba del periodo vikingo sueco han revelado que la guerra no era una actividad exclusiva de los hombres, y que las mujeres podían ser encontradas en la primera línea del campo de batalla. La tumba data de mediados del siglo X y está situada en la ciudad vikinga de Birka, Suecia.

La excavación realizada en la década de 1880, reveló restos de un guerrero rodeado de armas, incluyendo una espada, un cuchillo, flechas de perforación de armaduras, y dos caballos.

La morfología de algunos rasgos esqueléticos habían sugerido desde hace tiempo que era una mujer, pero como esta tumba ha sido considerada el arquetipo de sepulcro del guerrero vikingo durante más de un siglo, se ha supuesto siempre que había pertenecido a un hombre. Ahora, genetistas, arqueogenetistas y arqueólogos, han trabajado juntos y han resuelto el misterio.

El ADN recuperado del esqueleto demuestra que el individuo llevaba dos cromosomas X y ningún cromosoma Y. “Esta es la primera confirmación formal y genética de una mujer guerrera vikinga”

Charlotte Hedenstierna-Jonson de la Universidad de Estocolmo, autora principal de ese estudio conversó con Carole Off, periodista del programa As It Happens del radiodifusor público CBC. Este es un resumen.

Hedenstierna-Jonson, ¿por qué cree que es posible que estos restos sean los de una mujer?

La tumba de la guerrera vikinga © (Þórhallur Þráinsson/© Neil Price)

Bueno, hemos hecho pruebas de ADN -desde el ADN nuclear, es decir, es el ADN básico- que demuestra claramente que es una mujer.

¿Y cuál fue la tumba donde se encuentran estos restos – ¿puede describirla y qué había allí?

En realidad es una de las tumbas más famosas de la época, es una tumba de mediados del siglo X y es de un tipo llamada sepulcro de cámara, es decir, había una cámara debajo del suelo. Y esta tumba en particular contiene bastante armamento, y es considerada como una de las tumbas guerreras más completas que se haya excavado en este sitio. Y, supongo, es por eso que siempre hemos pensado que era un hombre porque nadie se tomó el cuidado de mirar el esqueleto – simplemente era tan obvio que se trataba de un guerrero.

¿Qué es una típica tumba guerrera vikinga? ¿Cómo está dispuesta, cómo se diferencia de otras tumbas?

Es una pregunta muy buena porque, si eres un arqueólogo, siempre te cuestionarías sobre si los objetos encontrados en una sepultura reflejan el papel del pueblo o de la persona enterrada en la tumba. Lo que podríamos llamar una tumba guerrera es, por supuesto, una tumba con armas, y las armas de este período de tiempo – la espada, el hacha, podrían ser cuchillos de batalla, lanzas, flechas y escudos – y todos estos tipos de armas se han encontrado dentro de esta tumba en particular. Se trata entonces de un conjunto muy completo de armas. También había un tablero de juego. Pero, nuevamente como dije, sabemos lo que hay en la tumba y sabemos que la persona en la tumba es mujer.

Ella está en una tumba guerrera vikinga pero que quizás ¿no era necesariamente una guerrera?

Suena un poco extraño, pero siempre hay una discusión sobre cómo los objetos de la tumba reflejan al muerto. Porque por supuesto, la gente que hizo la tumba, e hizo los arreglos funerarios, son las que decidieron qué poner en la tumba. A menudo pensamos que los objetos reflejan a la persona dentro de la tumba. Pero si hay un vínculo directo – o si son más bien símbolos de una familia, o se trata de un rol especial- eso podría ser otro asunto. Eso es algo que necesita ser discutido, en este caso particular. Prefiero decir que es su material personal, y que fue ordenado para mostrar su papel de guerrera, y su papel como una persona dentro de la estructura militar y que tiene un rango bastante alto.

“La mujer era probablemente una guerrera misma. No se puede alcanzar una posición militar tan alta sin haber tenido experiencia de guerrero, por lo que es razonable creer que ella participó en batallas”.

Ilustración de Evald Hansen, basada en el plano original de la tumba excavada por Hjalmar Stolpe y publicada en 1889. © (Evald Hansen)

Y usted mencionó que es una tumba de cámara, por lo que los restos están organizados de cierta manera. ¿Eso le da más pistas sobre su papel?

Ella fue colocada sentada, o al menos inclinada, pero no acostada sobre su espalda. Y cuando el cuerpo se descompuso, se cayó a un lado. Otra pista es que ella está rodeada de sus armas, y también tiene su vestimenta completa. Podemos ver que los accesorios del vestido no son los de una mujer, sino más bien de ropa masculina. ¿Por qué esto es interesante? Porque tenemos ejemplos de entierros con mujeres y armas. Y en esos casos las mujeres tienen sus accesorios femeninos del vestido así que es absolutamente fácil argumentar, lógicamente, que es una mujer.

En este caso no hay indicaciones arqueológicamente hablando de que en este caso sería una mujer. Y fuera de esta cámara, pero aún dentro de la fosa, hay dos caballos enterrados, que fueron sacrificados especialmente para el entierro. Estos dos caballos también dan una indicación de que hay algo especial, porque por supuesto no todos tienen caballos dentro de sus tumbas. Pero cuando los encontramos, son generalmente sementales. Pero en este caso particular uno es un semental, pero el otro es una yegua. Así que han decidido poner una hembra y un macho, por así decirlo, dentro de este entierro y eso también puede reforzar este argumento de que es, es para mostrar su rol y posición especial en una sociedad muy guerrera.

La presencia de un tablero de juego indica que ella era una oficial de las huestes vikingas, alguien que trabajó con la táctica y la estrategia y podía conducir a las tropas en la batalla. Lo que hemos estudiado no es una valquiria de leyenda, sino una líder militar en la vida real que fue una mujer.

Charlotte Hedenstierna-Jonson de la Universidad de Estocolmo © historiska.se

¿Esto cambia la percepción de los vikingos en tanto que organización muy patriarcal-por lo menos concerniente a la parte militar- o es sólo una anomalía?

Bueno, creo que abre los ojos a la complejidad de las sociedades prehistóricas, que al igual que nuestra sociedad actual, es compleja y compuestas de personas que hacen cosas diferentes. Es la prehistoria, por supuesto. La sociedad de la Era Vikinga era bastante diferente de la sociedad moderna y probablemente había diferencias entre hombres y mujeres, pero no eran realmente las mismas diferencias que tenemos hoy. Y creo que ella era bastante única porque sabemos de un par de otras tumbas que contienen mujeres enterradas con armas, pero sin accesorios de vestimenta femenina. Así que posiblemente hay un puñado de estas damas guerreras, pero no creo que ellas fueran comunes y no creo que la esfera militar fuera tan abierta a las mujeres en general, pero en casos particulares de personas particulares era otra cuestión.

RCI/CBC/Internet