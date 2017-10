Comienza el juicio de ex -ferroviarios acusados en el descarrilamiento en Lac-Megantic

Un proceso penal comenzó en la ciudad de Sherbrooke contra tres ex empleados ferroviarios acusados en relación con el fatal descarrilamiento y explosión de un tren en la pequeña localidad Lac-Megantic, en la provincia de Quebec en 2013.

Cada uno de los ex – ferroviarios es acusado de un cargo de negligencia criminal causando la muerte de 47 personas. Este lunes, ante el juez Gaetan Dumas, de la Corte Superior de Quebec, los tres hombres se declararon inocentes.

El jurado de 14 miembros comenzará a escuchar pruebas contra el ex -conductor del tren Thomas Harding, el ex – controlador de tráfico Richard Labrie y el ex – gerente de operaciones de tren, Jean Demaitre.

Violento incendio en la ciudad de Lac Megantic tras el descarrilamiento y explosión de vagones cisterna transportando petróleo, 6 de julio de 2013. © Paul Chiasson/Canadian Press)

El juez Dumas comenzó el juicio leyendo las instrucciones a los miembros del jurado, a lo que le siguió la declaración de los cargos de acusación por parte de la Fiscalía en la apertura del juicio.

Un total de 47 personas murieron y una parte de la ciudad de Lac-Megantic fue destruida tras la explosión y el violento incendio ocasionado por el descarrilamiento de los vagones cargados de petróleo, en una de las peores tragedias ferroviarias en Canadá en tiempos recientes.

La Corona indicó que llamará como testigos a 24 civiles y 11 policías, además de un testigo experto en un juicio que se espera que durará hasta diciembre.

Este juicio es llevado a cabo en la ciudad de Sherbrooke, en la provincia de Quebec, situada a unos 150 kilómetros al este de Montreal.