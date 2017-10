Un niño más seguro en su auto

Un organismo internacional ha publicado el último estudio que muestra que gran parte de niños no viajan seguros en sus asientos del automóvil – debido a una correa – y que la mayoría de la gente ni siquiera es consciente de eso. Eso se debe a una falla en una etapa esencial en la instalación: la fijación de la correa del anclaje superior. Lo que puede causar heridas serias en niños. Safe Kids Worldwide trabaja para cambiar esto.

Poner a un niño en un asiento de coche reduce las posibilidades de lesiones o de muerte hasta en un 75 por ciento – siempre y cuando el asiento del auto está instalado correctamente © Radio Canadá

Nada mata a más niños y adolescentes canadienses que los accidentes de tránsito, de acuerdo con el Programa de Prevención y Notificación de Lesiones de Hospitales Canadienses. De acuerdo con Transport Canada, 10.000 niños menores de 12 años resultan heridos cada año en accidentes de tránsito.

Poner a un niño en un asiento de coche reduce las posibilidades de lesiones o de muerte hasta en un 75 por ciento – siempre y cuando el asiento del auto esté instalado correctamente.

Varias encuestas han encontrado que hasta el 90 por ciento de los asientos de seguridad para niños están instalados incorrectamente.

La Asociación de Automóviles de Columbia Británica verificó aleatoriamente las instalaciones de 1.000 asientos para niños. Sólo el siete por ciento estaban instaladas correctamente.

Clínicas llevadas a cabo por el Ministerio de Transporte de Ontario han encontrado que hasta el 80 por ciento de los asientos de automóviles están instalados incorrectamente.

Aproximadamente la mitad de los asientos de automóviles de Quebec están siendo utilizados incorrectamente, de acuerdo con la junta de seguros de automóviles de Quebec, SAAQ.

El problema es serio y está generalizado.

Wanda Vázquez es asesora del organismo Safe Kids Worldwide, que cuenta con un programa que enseña a los padres y cuidadores a usar en sus vehículos, en cada viaje, el equipo de seguridad adecuado para sus niños.

¿Cuál es ese problema?

Wanda Vazquez, asesora, Safe Kids Worldwide

El problema principal dice Vázquez es la correa, un importante dispositivo de seguridad para proteger a los niños en los automóviles.

Sin esta protección, la cabeza de un niño puede moverse de 4 a 6 pulgadas más, lo que podría causar graves daños si la cabeza del niño golpea la parte posterior del asiento delantero por ejemplo.

“Tenemos la correa del anclaje superior que fija el asiento de seguridad que va mirando hacia adelante, para niños mayores de 2 años, que aún no están preparados para usar el asiento para los más grandes. Instalamos la silla en el vehículo pero tenemos el anclaje superior que no lo usamos. El problema es que esa correa superior que encontramos detrás de la parte trasera del asiento de seguridad, es una correa que tiene un anclaje que se sujeta al vehículo cuando no se usa. Entonces la cabecita del niño puede moverse hacia adelante en un choque, le puede pegar con la parte trasera y puede causarle heridas graves al niño. El uso de la correa podría significar la diferencia entre una lesión grave en la cabeza y ninguna lesión.

“Pedimos a los padres si ven la correa en su asiento de seguridad, que la usen”.

¿Por qué algo tan sencillo de hacer no es realizado correctamente?

Los padres compran el asiento de seguridad con toda la intención de asegurar al niño pero no saben para qué es esa correa. Muchas vece los padres en vez de usar la correa de anclaje la cortan.

La investigación también muestra que la falta de uso de la correa es un problema histórico. En un lapso de diez años, el uso de las correas sigue siendo muy bajo y muchas familias que las utilizan no lo hacen correctamente.

¿Qué es lo que hace Safe Kids para cambiar esto?

Les mostramos a los papás cómo usar la silla correcta para sus niños, dice Wanda.

Ella destaca la falta de información y de conocimiento sobre el problema, por ejemplo, entre los latinoamericanos que llegan a vivir a EEUU.

“Vienen de países que quizás nunca han usado un asiento de seguridad. Llegan a EEUU y no saben cómo usarlos o donde conseguirlos”.

Con técnicos certificados internacionalmente por Safe Kids Worldwide les damos la información, estamos disponibles para ayudarles a educar a los padres sobre cómo usar esos asientos correctamente.

La buena noticia dice Wanda es que la educación funciona. En 2016, los padres y los cuidadores mostraron la importancia de usar la correa de sujeción en un evento de control de seguridad para los asientos de seguridad de Safe Kids.

En un evento de seguimiento seis semanas más tarde con las mismas familias, el uso correcto de la correa aumentó en un 37 por ciento.

“Nos basamos en toda la sabiduría, en todo el conocimiento que hemos adquirido a través de 2 millones de asientos de seguridad que hacemos a través del mundo en los eventos de Safe Kids”.

Algo a destacar y de mucha utilidad, dentro y fuera de Estados Unidos: Safe Kids Worldwide acaba de publicar una versión en español de la Guía de Asientos de Seguridad para Niños.

Canadá no escapa a la tendencia

Un total de 1.711 pasajeros niños sufrieron heridas como resultado de un accidente de carretera en 2016. Eso es más que los 1.588 señalados en 2012.

Entre los errores más comunes citados en Canadá:

*Asiento para niños no firmemente asegurado en el vehículo.

*Asiento infantil sin fijar firmemente en el asiento.

*Las correas no se usan correctamente o no se usan en absoluto.

*Arnés del hombro colocado en la ranura incorrecta del asiento infantil.

*Niño en el asiento incorrecto por su peso, estatura y edad.

Acerca de Safe Kids Worldwide

Safe Kids Worldwide es una organización sin fines de lucro que trabaja para prevenir lesiones en la infancia, la principal causa de muerte para niños en los Estados Unidos. En todo el mundo, casi un millón de niños mueren de una lesión cada año, y casi cada una de estas tragedias es prevenible. Safe Kids trabaja con una extensa red de más de 400 coaliciones en los Estados Unidos y con socios en más de 30 países para reducir lesiones de tráfico, ahogamientos, caídas, quemaduras, envenenamientos y más. Desde 1988, Safe Kids ha ayudado a reducir la tasa de mortalidad infantil de los Estados Unidos de lesiones no intencionales en un 60 por ciento. Trabajando juntos, podemos hacer mucho más por los niños en todas partes.

Esto y mucho más en la entrevista con Wanda Vazquez, asesora del organismo Safe Kids Worldwide