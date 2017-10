La Papessa de Lido Pimienta ganó el Premio Polaris de Mejor álbum canadiense

“Yo represento varias cosas que no se respetan o se valoran en la industria musical. Soy mujer y soy inmigrante. Ya con esas dos es difícil que la gente te ponga atención o que te den un espacio en cosas que no sean como de World Music, como le dicen. Yo me he ido en contra de la corriente o del movimiento o de esa fantasía de la música del mundo, porque para mí el World Music es como un insulto. No eres europeo, entonces como no eres europeo o anglo, entonces te vamos a encasillar como World Music” Lido Pimienta.