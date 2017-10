Nobel de Literatura para escritor japonés

El novelista japonés Kazuo Ishiguro se adjudicó el premio Nobel de Literatura 2017, según anunció el jueves 5 de octubre la academia sueca responsable del galardón.

Ishiguro es autor, entre otras obras, del libro “The Remains of the Day”, publicado en 1989, que fue llevado al cine por el cineasta estadounidense James Ivory y que se conoció en español bajo el título “Lo que queda del día”.

Nacido en Japón, el escritor vive actualmente en Gran Bretaña y su producción se realiza en lengua inglesa.

La secretaria permanente de la academia anuncia el Nobel de Literatura. © TT News Agency

La academia fundamentó su decisión calificando a Ishiguro como el autor de novelas de gran fuerza emocional. El anunció de la premiación sostuvo que el escritor ha “puesto al descubierto el abismo debajo de nuestro sentido ilusorio de conexión con el mundo”.

El premio incluye una recompensa equivalente a 1.100.000 dólares estadounidenses.

De este modo, los responsables del Nobel parecen retomar una senda más convencional al premiar a la literatura, luego de la elección el año último del músico y poeta Bob Dylan, cuya nominación causó sorpresa y, en algunos casos, rechazo, al no tratarse de un escritor en el sentido tradicional de la actividad.

Quienes se opusieron al reconocimiento al autor de “Blowing in the Wind” sostuvieron que las letras de sus canciones, aunque de gran popularidad, no podían ser consideradas legítimamente como literatura.

En 2015, la distinción fue entregada a la periodista Svetlana Alexievich, de Bielorrusia.

Parte de la producción literaria de Ishiguro. © JONATHAN NACKSTRAND

La novela más reciente de Ishiguro fue publicada en 2015 bajo el título “The Buried Giant”, que relata el viaje de una pareja a través de paisajes ingleses, para reencontrarse con el hijo que no ve hace años.

Alfred Nobel, el industrialista e inventor sueco a cuya iniciativa se debe el galardón, dijo en su momento que quería un premio a la literatura para honrar el trabajo ideal, sin definir con precisión el alcance y sentido de ese término.

Como todos los años, la entrega de los Nobel está precedida de gran expectación y especulación, cuando diversos países y personalidades sugieren los nombres que en su opinión deberían ser reconocidos por la academia, pero que en pocos casos coinciden con quienes finalmente son galardonados.

La atención se centra ahora en saber sobre quién recaerá el Nobel de la Paz del presente año.