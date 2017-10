“No sé si nací artista o escritora, pero por lo menos si tuve la oportunidad de crear y recrear todo eso que mi familia me dio. Crecí y vengo de la ciudad de Medellín, y allá hay una tradición bastante grande que es la acuarela. Artistas como Pedro Nel Gómez, Débora Arango, el maestro León Posada Saldarriaga del cual tuve la suerte de ser su alumna, me entrenaron en el campo de las artes. Estudié arquitectura en la Universidad Pontificia Bolivariana y después me fui para Europa a estudiar artes en la Academia de Bellas Artes de Florencia, Italia, y después estuve también en Toulouse y París, Francia” Patricia Morales Betancourt.

Yves el lobo. © Patricia Morales Betancourt.

Yves el Lobo y sus nuevos amigos es el título del libro que acaba de publicar la artista multidisciplinaria colombo-canadiense, Patricia Morales Betancourt. El primero de la serie Yves el lobo y los animales de la finca. Un libro ilustrado en acuarela, con paisajes campestres y animales silvestres.

Mu Tos Tu, la oveja consentida. © Patricia Morales Betancourt.

En el libro hay anexos con bricolajes y recetas básicas que los niños pueden compartir con sus padres.En esta historia, Yves es un lobo sencillo, amigable, leal y protector de la vida. Un animal raro dentro de su propia especie.

Olimpo el marrano. © Patricia Morales Betancourt.

Yves es el único lobo vegetariano dentro de una manada hambrienta devoradora de animales indefensos. Él está a la búsqueda de la inmensa alegría de contar como amigos a los animales domésticos para que le enseñen a disfrutar de la diferencia.

El objetivo de esta serie es crear vínculos familiares dentro de procesos de inclusión, inmigración e integración y el respeto a la diferencia. Inicialmente son cuatro personajes: Yves el lobo, Olimpo el marrano, Capitán el perro sabio y Mu Tos Tu, la oveja consentida.

Paiseje campestre. © Patricia Morales Betancourt.

A medida que se irá desarrollando la serie se agregarán otros animales que van enriqueciendo el elenco y van poniendo en evidencia otros procesos de adaptación y convivencia.

A cada uno de los personajes de Patricia se les ha fabricado su propia marioneta, que les permite actuar en una tercera dimensión y que les permite además un contacto más directo tanto con los niños como con los adultos.

Capitán el perro sabio. © Patricia Morales Betancourt.

Estas marionetas están fabricadas con materiales de reciclaje para irles inculcando a los niños ciertos valores ecológicos y para que no cometan los errores que se han cometido yse cometen todavía en nuestra sociedad moderna de consumo.

En ayuda de los dibujos y las marionetas se han grabado también minivideos que hablan de los intereses de cada uno de los personajes dentro de las relaciones interpersonales que puedan irse creando.

El libro será lanzado el próximo 14 de octubre en la Maison de l’Afrique. Pablo Gómez Barrios conversó con Patricia Morales Betancourt.