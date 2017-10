Canadá en las Américas Café del 8 de octubre de 2017

Hola, bienvenidos nuevamente a Canadá en las Américas Café, la emisión que cada semana le proponemos desde el servicio en español de Radio Canadá Internacional, en esta ocasión la correspondiente al 8 de octubre de 2017. Hoy estamos en el estudio Pablo Gómez Barrios, Rufo Valencia, Leonardo Gimeno y Luis Laborda.

Entre los temas de actualidad que nos llamaron la atención esta semana no podemos obviar la matanza perpetrada en Las Vegas, que dejó cerca de 60 muertos y cientos de heridos. Nuestro pensamiento está con las víctimas. Estados Unidos se ha visto sacudido nuevamente por una tragedia ligada íntimamente a la venta de armas. La incapacidad para establecer un control más estricto al comercio de armas de fuego en ese país es algo que muchos somos incapaces de explicarnos.

En lo que se refiere a los temas trabajados esta semana por la sección, aquí van nuestras sugerencias:

Pablo Gómez Barrios no habla del premio Polaris al mejor album canadiense otorgado a Lido Pimienta. Se trata de una artista colombo-canadiense multidisciplinaria, radicada en Toronto, que se identifica también como afro-colombiana y Wayuu. Imposible encasillarlla, Lido es una artista fuera de lo ordinario y se manifiesta a través de varias disciplinas. Es cantante, actriz de teatro, músico o música, artista visual, pinta murales, trabaja con textiles, con cerámica, es curadora y crítica de arte y más todavía.

Rufo Valencia nos cuenta el eco que ha tenido en Canadá el llamado en Cataluña, el martes último, a una jornada de huelga general y el “paro de país”, promovido por la confederación de los sindicatos UGT y CC OO, en protesta contra la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la represión del referendo por la independencia catalana.

Leonardo Gimeno nos habla de una idea para viajar a cualquier parte del mundo en menos de una hora. Este es uno de los últimos planes del multimillonario visionario Elon Musk, creador de Tesla Motors, SolarCity, Paypal, Hyperloop y SpaceX entre otras. Esta presentación fue realizada durante el Congreso Internacional de Astronáutica llevado a cabo en Adelaida, Autralia, a fines del mes de septiembre. Para el famoso inventor, este plan podría concretarse dentro de aproximadamente 7 años.

La música que escuchamos en esta emisión:

Buffy Sainte-Marie y la canción The Priests of The Golden Bull, “Los sacerdotes del toro de oro”.

También les ofrecemos el primer segmento del programa, que fue emitido en vivo por Facebook Live (si no puede visualizar el video en esta página, presione aquí)

Y para finalizar, un álbum de fotos preparado por Leonardo Gimeno reflejando en imágenes algunas de las noticias de esta semana en Radio Canadá Internacional.

