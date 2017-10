Cuba critica al “imperialismo” para el 50 aniversario de la muerte del Ché

Cuba criticó este domingo al “imperialismo” estadounidense mientras rendía un homenaje a la legendaria figura de la revolución, Ernesto Ché Guevara, muerto hace 50 años en Bolivia.

Presente, en el medio de una muchedumbre de unas 70.000 personas reunidas en Santa Clara, el presidente Raúl Castro, dejó la palabra a su probable sucesor Miguel Díaz-Canel, quien pronunció un discurso incisivo que habría muy seguramente gustado al Ché, en un contexto de endurecimiento de las relaciones cubano-estadounidenses impuestas por el presidente Donald Trump.

El presidente estadounidense repitió el viernes pasado que no levantaría ninguna sanción contra Cuba mientras que no haya una “libertad política total” en la isla. A lo que el vice-presidente Díaz-Canel dijo que Cuba “no negociará su principios y no aceptará el chantaje”.

Miguel Díaz-Canel, vicepresidente de Cuba y el presidente Raúl Castro. © Ramon Espinosa

El vicepresidente Miguel Díaz-Canel, un civil de 57 años, que sucederá muy probablemente al presidente Raúl Castro en febrero próximo, aprovechó la ocasión para denunciar “los intereses imperialistas” que según él, atizan el problema en Venezuela.

A pesar de la brevedad de la ceremonia de homenaje al Ché, que duró una hora y media, hubo mucha emoción en Santa Clara, una ciudad que considera al Ché como un hijo adoptivo desde que logró en diciembre de 1958 una victoria decisiva contra las tropas del dictador Fulgencio Batista. Los restos del revolucionario argentino y los de sus compañeros de armas reposan en esta ciudad desde hace 20 años.

Esta ceremonia se llevó a cabo en ausencia de Fidel Castro, muerto a finales de 2016, pero extractos de sus discursos consagrados al Ché fueron presentados durante la ceremonia de apertura.

Los cubanos rindieron homenaje al Ché en el quincuagésimo aniversario de su ejecución en Bolivia. © Desmond Boylan

Recordemos que Ernesto Ché Guevara fue ejecutado en Bolivia el 9 de octubre de 1967, pero en Cuba, el día del “guerrillero heroico” se celebra cada 8 de octubre, día que fue capturado y herido en la Quebrada del Yuro. Ché tenía 39 años.

En Bolivia, el presidente Evo Morales afirmó que el legado del legendario guerrillero vive en los jóvenes, “en su lucha inclaudicable por la igualdad y liberación de los pueblos”.

El mandatario boliviano se encuentra en la población de Vallegrande, 1.200 kilómetros al este de La Paz, donde cerca del mediodía de este lunes 9 de octubre se realizará el acto central de homenaje póstumo al comandante rebelde, ajusticiado hace 50 años en la población de La Higuera, aledaña a Vallegrande.

RCI/AFP/elpaisonline.com