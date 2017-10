Los desafíos de la mudanza de un hospital

Hay que decir las cosas como son, la mayoría de los hospitales de la ciudad de Montreal son vetustos y según inspecciones hechas por Ministerio de Salud de Quebec, más de 20% de los hospitales de Quebec se encuentran en mal estado o en muy mal estado. Algunos presentan problemas de humedad y otros deben posponer operaciones porque hace demasiado calor en el quirófano.

Por esta razón, en agosto de 1997, 4 grandes hospitales de Montreal: el Hospital de Montreal para Niños, el Hospital Royal Victoria, el Hospital General de Montreal, el Instituto Neurológico de Montreal y el Instituto Torácico de Montreal se asociaron para formar el Centro Universitario de Salud McGill, CUSM-MUHC por sus siglas en francés e inglés.

El Centro Universitatio de Salud McGill (CUSM-MUHC por sus siglas en francés e inglés) © Luc Lavigne/radio-canada

La nueva instalación del CUSM-MUHC estuvo lista en noviembre de 2014 y la mudanza de los hospitales asociados, que sirven sobre todo una clientela anglófona, se comenzó a hacer de forma progresiva para terminar mediados de junio de 2015.

Otro proyecto tomó forma: el nuevo Centro Hospitalario de la Universidad de Montreal, CHUM por sus siglas en francés y cuyos trabajos de construcción comenzaron en febrero 2011. La ceremonia de inauguración, la cual se hizo en presencia del alcalde de Montreal y otras personalidades, se llevó a cabo el 29 de septiembre 2017.

El nuevo CHUM es uno de los más importantes centros hospitalarios de Norteamérica y reúne bajo el mismo techo los equipos, el personal y los pacientes de otros tres hospitales de Montreal: El hospital Saint-Luc, el Hospital Hôtel Dieu y el Hospital Nôtre-Dame.

Construcción del nuevo hospital. © PC / Ryan Remiorz

El domingo 8 de octubre comenzó la primera transferencia de 113 pacientes del Hospital Saint-Luc, seguirán más tarde, el 5 de noviembre la de los pacientes del Hospital Hôtel Dieu y el 26 de noviembre, la de los del Hospital Nôtre-Dame. Pero mudar un hospital y sobre todo, transferir a sus pacientes no es una tarea fácil. Ayer había 600 personas, entre enfermeras, médicos y voluntarios para transferir esos 113 pacientes. Michèlle Lortie, es la consejera estratégica para la mudanza.

Pienso que todo estuvo bien y se hizo también rápidamente. Ese era el objetivo. Los pacientes no debían pasar demasiado tiempo en espera. La transferencia tenía que ser rápida y todos los equipos trabajaron en esa óptica para que ese día fuera un éxito.

El hospital es nuevo y muy iluminado. Los pacientes tienen cuartos individuales con su propio baño y se encuentran en un entorno muy diferente del que habían conocido. Toda esta semana el hospital tendrá un número de pacientes más bajo que lo normal e irá aumentando progresivamente en el transcurso de la semana y así hasta que todos los departamentos se hayan estabilizado.

Este método permite a los pacientes contar con un buen apoyo durante el período de transición en ese nuevo entorno. Habrá simulaciones, para que todo el personal sea capaz de hacer en ese nuevo entorno los mismos gestos que siempre han hecho cuando el hospital comience a funcionar a plena capacidad. Pero a pesar de todo, es normal que algunos empleados añoren el viejo hospital Saint-Luc, dice Michèlle Lortie.

Cuando la gente ha trabajado en un lugar 20 o 30 años, está claro que aunque el hospital no ofrezca todos los servicios o todo el apoyo que deban tener, el cambio es siempre duro. Van hacia lo desconocido y temen no poder repetir lo que hacían tan bien en un nuevo entorno. No todo el mundo tiene la facilidad de hacerlo. Es una cuestión de preparación y después de hábitos de trabajo.

El Hospital Saint-Luc de Montreal. © SRC

Nuevo edificio, nuevas costumbres. ¿Es de temer algunos errores debido a esta desestabilización? No. Porque hay pocos pacientes y el número de pacientes seguirá siendo menor todo el tiempo que sea necesario para que los equipos se sientan cómodos, afirma Michèlle Lortie.

En este momento hay mucho más personal que pacientes. Y el personal seguirá acostumbrándose a una rutina con respecto al lugar donde van los instrumentos y el lugar donde encuentran sus propios equipos y materiales. Hace 2 años que venimos preparándonos y esa preparación nos ayuda de alguna forma.

Seguro que es estresante para el personal y algunas personas se estresarán más que otras pero se van a acostumbrar y los reflejos regresan muy rápido. Una vez que se hace una primera operación, después se repetirán los mismos gestos correctamente todas las veces que sea necesario.

Ambulancias esperan cerca del Hospital de Montreal para Niños para llevarlos al nuevo Centro Universitario de Salud McGill. © Radio Canadá

Esta primera transferencia de pacientes se hizo sin ningún contratiempo, quizá gracias al hecho que el hospital Saint-Luc está situado justo al lado del nuevo edificio y esta se hizo de una forma directa a través de una pasarela que iba de un edificio al otro.

Pero para la transferencia de los pacientes del Hospital Hôtel Dieu el 5 de noviembre y del Hospital Notre Dame el 26 de noviembre, ya toda la operación va a estar completamente bien aceitada y se hará en ambulancia.

Los paciente estarán bien rodeados y en principio no debería haber absolutamente ningún problema. Ya hubo la experiencia de la transferencia del Centro Universitario de Salud McGill hace 3 años, todo por ambulancia y el transporte se hizo bien. Además la policía de la ciudad de Montreal estará atenta a que la transferencia de pacientes no tenga ningún contratiempo en lo que respecta a la circulación y al tráfico en particular.

El antiguo Hospital Saint-Luc se demolerá para construir la tercera fase del nuevo hospital. Y en el edificio del Hospital Hotel Dieu albergará a una súper-clínica, a la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Montreal y a otros organismos.

Gravel le matin/Internet