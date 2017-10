Los insecticidas y la miel contaminada en el mundo

Según un estudio global reciente, cuyos resultados fueron dados a conocer a principios de esta semana, muestras de miel de los 5 continentes están contaminadas con pesticidas. Aunque la concentración de estos agentes tóxicos no es perjudicial para el consumo humano, sí lo es para las abejas y otros polinizadores que están en riesgo y cumplen un papel fundamental en la cadena alimentaria.

Investigadores suizos encontraron que el 75% de la miel en el mundo contiene trazas de pesticidas neonicotinoides, que son pesticidas sistémicos basados en nicotina, también conocidos como Neonix. Una familia de pesticida muy utilizada por los agricultores porque son muy efectivos con los insectos y con una muy baja toxicidad para los humanos.

La alarma la prendió el estudio realizado por Edward Mitchell de la Universidad de Neutchâtel, Suiza, que fue publicado por la revista Science. En el caso de Norteamérica es peor según el estudio y el porcentaje de miel contaminada es 86%.

Apicultor © Jamal Saidi

Esto se sabe ya desde hace tiempo dice Madeleine Chagnon, profesora asociada en Ciencias Biológicas en la Universidad de Quebec en Montreal, UQÀM. La prueba es que las abejas están muriendo porque el polen que cosechan está contaminado y lo llevan hasta las colmenas. ¿Pero qué pasa con los humanos?

El artículo especifica que las dosis no son letales y que no sobrepasan las normas admisibles para el consumo humano. Pero no solo es la miel la que está contaminada con los nicotinoides, hay varios productos agrícolas que lo están también. Se habla de la miel, porque el estudio acaba de ser publicado. Son pesticidas sistémicos, que son hidrosolubles y es seguro que hay otros productos alimentarios que lo contienen.

La acumulación de pesticidas no sobrepasa las dosis admisibles para el consumo humano y se sabe que la miel no es un producto que se consume en grandes cantidades. Pero ¿por qué la contaminación es peor en Norteamérica?

El estudio no lo dice, pero yo avanzo la hipótesis de la degradación del pesticida de un año al otro. El pesticida es persistente en el suelo y todos los productos de degradación están influenciados por el calor. Y nosotros en Norteamérica ponemos todo en los refrigeradores o en los congeladores durante 5 o 6 meses. Y durante ese tiempo, el producto no se degrada, entonces hay una acumulación de un año al otro.

© Simon Zo

Si nos comparamos con Sudamérica, donde hace más calor hay más posibilidades que las moléculas se degraden en el transcurso del mismo año y en consecuencia hay menos persistencia en el suelo. Y entre más persistencia haya, más los pesticidas son recuperados por las plantas.

Ahora bien, en una época en que la que son muy populares los productos naturales y biológicos cultivados sin pesticidas, consumir miel biológica por ejemplo ¿nos pondría a salvo de la contaminación con estos nicotinoides?

Con respecto a la miel biológica, para responder a las normas biológicas, los productores de miel deben instalar sus colmenas a una cierta distancia de cualquier fuente de contaminación. Entonces según las normas, si la miel es bío, las abejas no deberían tener acceso a cultivos que han utilizado pesticidas.

Según la profesora Madeleine Chagnon, en efecto, los productos biológicos podrían ser una solución, no solo para la miel, sino para toda una serie de productos alimentarios, porque siempre quedan residuos. Varios estudios han demostrado que hay frutas y verduras que están más contaminadas que otras y hay en varios de los alimentos que consumimos. ¿Pero por qué los pesticidas de la familia de Neonix que contienen neonicotinoides son tan populares?

Los neonix se han propagado por su facilidad de utilización por que se sumergen en él las semillas antes de sembrarlas. Es un método preventivo. Es como si tomáramos antibióticos todas a mañanas en caso que tengamos una infección. Y en varios casos no es verdaderamente necesario. Es preventivo. Y como es preventivo se ha extendido en grande escala.

Abejas muertas © Wolfgang Rattay

La consecuencia es que hay mucho en el entorno, es persistente en el suelo y es hidrosoluble se puede encontrar en cualquier tipo de plantas. Los científicos han venido observando la disminución progresiva y masiva de las enjambres de abejas en todo el mundo. Y la causa se atribuye ahora a los insecticidas, como los neonicotinoides empleados en la agricultura, que se aplican a las semillas y se despliegan en toda la planta a medida que crece, flores y frutos incluidos.

Estos insecticidas atacan de una forma letal el sistema nervioso de los insectos y solo afecta a los invertebrados que se alimentan de las plantas tratadas. Y aunque su concentración sea inocua para los vertebrados y los humanos en particular, sin embargo, sí podría estar afectando a las abejas.

Maxime Coutié entrevistó a Madeleine Chagnon,