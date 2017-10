Procrastinación, más tarde no siempre es mejor

Si estás pensando en leer este artículo más adelante, no estás solo.

Al igual que muchas personas, es probable que, en un momento u otro, pospongas para más tarde lo que podrías hacer hoy. Ya sea para evitar una cita médica, para escribir un ensayo o para retrasar el pago de una factura, la postergación no es nada nuevo ni una gran sorpresa.

Lo que es sorprendente, sin embargo, es por qué la procrastinación ocurre una y otra vez. ¿Por qué algunas personas no aprenden que una ganancia a corto plazo casi siempre es seguida por un dolor a largo plazo?

Timothy Pychyl , profesor de la Universidad de Carleton, dice que la procrastinación a menudo refleja un problema existencial más profundo de falta de identidad o dirección en la vida © THINKSTOCK

La respuesta es simple: la dilación es parte de la condición humana, le dijo a CBC el profesor de la Universidad de York, Gordon Flett.

“Es natural para las personas cuando una tarea es especialmente aversiva de querer postergarla”, dijo.

Así que esquivamos, retrasamos o diferimos cuando la tarea en cuestión es demasiado difícil, demasiado confusa o demasiado aburrida, dijo Flett.

“Ciertamente que la mayoría de las personas admite que son procrastinadores, al menos una parte del tiempo”, coincidió Sanford DeVoe, profesor de comportamiento organizacional en la Rotman School of Management en Toronto.

La gente no deja las cosas porque son perezosos o incompetentes, dijo de su lado Flett. A menudo, se detienen porque esperan lo peor.

“Por lo general, se trata de personas que pueden actuar rápidamente cuando son llamadas, cuando es absolutamente necesario”, dijo.

Gordon Flett, Universidad de York,Toronto. © Youtube

El temor lleva a la demora

“Posponen las cosas porque temen hacerlas”, dijo.

“En los peores escenarios, la postergación podría convertirse en una cuestión de vida o muerte”, dijo Flett. Por ejemplo, si se trata de evitar al médico o al dentista, o no ponerse protector solar, la salud de las personas puede sufrir.

¿Qué pasa con las personas que dicen que la dilación realmente funciona para ellos? Después de todo, algunos dicen que hacen su mejor trabajo bajo estrés.

Flett no lo cree. “No hay mucha evidencia para respaldar esa línea de pensamiento, dijo.

“Es una forma muy estresante de ser”, dijo, “y sabemos que el estrés puede tener un efecto dañino en el cuerpo de diferentes maneras”, dijo.

“La gente cree que los plazos ayudan a la creatividad, pero no lo hacen”, concordó DeVoe. Evitar ese límite de tiempo es la mejor forma de hacerlo, dijo.

“Cuando no estás al límite, el trabajo que vas a hacer se mejorará. Puedes centrarte realmente en el objetivo final y tener una idea más amplia del proyecto a mano”, dijo.

“En general, los procrastinadores tienen un peor desempeño. Realmente funcionan mejor cuando se les ofrecen plazos uniformemente espaciados”.

DeVoe señaló una investigación relacionada con los plazos y fechas tope de las universidades. Cuando los estudiantes paran de escribir un artículo “inicialmente, se sienten realmente bien, se sienten más saludables que sus contrapartes no procrastinadores “, dijo DeVoe.

“Pero a medida que se acerca su fecha límite, se ponen mucho más estresados” que los otros, dijo.

Sanford DeVoe, profesor de comportamiento organizacional en la Rotman School of Management en Toronto. © Youtube

Además, cuando algunas personas posponen la prórroga, no es porque no les importa, sino porque les importa demasiado, dijo Flett.

“He visto muchos estudiantes a lo largo de los años que han terminado paralizados por esta combinación en la que quieren tener las cosas absolutamente correctas”, dijo.

Y perder el tiempo puede tener consecuencias nefastas en el lugar de trabajo, dijo Flett, especialmente cuando se relaciona con la adicción a Internet y lo que él llama cyberslacking.

“Hay casos de personas que han perdido su trabajo porque usan Internet como una forma de distracción, como parte de su dilación”, dijo.

Entonces, ¿qué puedes hacer para combatir la procrastinación?

Timothy Pychyl , profesor de la Universidad de Carleton © Carleton University

Estrategias para reducir las conductas de dilación

Timothy Pychyl, profesor de la Universidad de Carleton, en Ottawa, y eperto en el tema asegura que todos podemos reducir la procrastinación siguiendo estos pasos:

1) Practica técnicas de mindfulness y meditación para controlar tus pensamientos negativos

“Usando las técnicas de mindfulness o conciencia plena podemos reconocer que no tenemos ganas de hacer algo sin juzgar ese sentimiento, y luego nos ayuda a acordarnos por qué es importante realizar la tarea y comprometerse a empezarla”.

2) Divide la tarea en pasos claros y manejables

Una de las razones por las que aplazamos lo que debemos hacer es que las metas que nos proponemos a menudo son muy grandes y vagas, lo que las hace intimidantes y desagradables.

3) No te castigues por procrastinar

La investigación de Pychyl muestra que los estudiantes que se perdonan por procrastinar tienden a no volverlo a hacer en su próxima tarea.

4) Apóyate en las buenas costumbres con las que ya cuentas

Pychyl dice que él logró finalmente obedecer las órdenes de su dentista de limpiarse los dientes con seda dental al combinarla con el hábito de cepillarse los dientes.

Se comprometió a poner la seda dental en frente cada vez que se cepillaba los dientes y en poco tiempo empezó a usarla sin siquiera pensarlo.

5) Conéctate con tu “yo futuro”

Poner un retrato tuyo digitalmente envejecido en tu escritorio quizás no sea muy conveniente, pero si tienes que entregar un trabajo a las 9 a.m., imaginarte a ti mismo a las 2 a.m. tratando desesperadamente de terminarlo, podría impulsarte a empezar más temprano.

6) Entiende por qué te importa lo que vas a hacer

Pychyl dice que la procrastinación a menudo refleja un problema existencial más profundo de falta de identidad o dirección en la vida.

Procrastinamos cuando la tarea nos parece aburridora o menos significativa, así que no olvides la razón por la que estás haciendo algo y cómo encaja con tus ambiciones.

Es tan sencillo como recordar que escribir un buen ensayo ayudará para conseguir un diploma, que es indispensable para realizar tu sueño de ser doctor.

Pensando de esa manera, el beneficio a largo plazo de hacer el trabajo puede reducir el placer a corto plazo de distraerse.

Por último, recuerda que hay una tendencia a amplificar la estimación del tiempo requerido para realizar una tarea desagradable; que el temor y los efectos de la dilación son generalmente más desagradables que temidos.

Y, algo importante, determina tus propios criterios de éxito.

CBC/Radio Canadá/Internet