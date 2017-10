Nazario Diego, la experiencia de la cooperativa en defensa del territorio

No nos oponemos al desarrollo, al contrario, lo queremos. Pero un desarrollo apropiado por los ciudadanos. Que no sea impuesto como lo es hasta ahora por el gobierno y las empresas mineras.

-Nazario Diego, representante de Altepe Tajpianij en el Coloquio internacional Luchas indígenas por el territorio, llevado a cabo en Montreal.

Los problemas actuales en nuestra cooperativa y nuestro pueblo son las empresas transnacionales. Y uno de estos es la entrada de empresas mineras en la región donde habitamos.

Encuentros como el llevado a cabo recientemente en Montreal permiten no solo dar a conocer las realidades que enfrentan diferentes comunidades indígenas de las Américas ante las compañías mineras que explotan sus territorios buscando riquezas sino también a sellar alianzas entre ellas.

Es lo que destaca uno de los participantes llegado desde México.

Algunos de los participantes en el coloqui internacional Luchas indígenas por el territorio. De izq a der: Sergio Campusano, presidente de la comunidad Diaguitas Huasco Altinos (Chili), Nazario Diego, representante de Altepe Tajpianij, Mex, Miriam Bautista Gutiérrez,representante de Apolat Talpan Tajpiani, Mex, Pierre Beaucage, Université de Montréal, Alejandro Marreros Lobato, representante de opositores a proyecto de una empresa minera canadiense en Ixtacama. © Leonora Chapman

El contexto

Nazario Diego dice que a través de las reformas que hizo el gobierno mexicano de las llamadas leyes secundarias, la Secretaría de economía expidió varias concesiones mineras desde el 2003. En la zona donde él vive, Altepe Tajpianij, que reagrupa a comunidades nahua, de la Sierra Nororiental de Puebla, se autorizaron tres para la explotación de minerales a cielo abierto. Y esa zona, señala, es de reserva para las comunidades maseualmej. Es decir, se trata de la zona más biodiversa, más rica en flora y fauna, pero sobre todo en agua.

Es una zona de 1500 hectáreas de bosque, una riqueza natural única.

Eso no es todo. La región donde vive Nazario es considerada la segunda más lluviosa de México.

“Estamos hablando de los pulmones de México y del planeta”.

Nazario explica que la cooperativa hizo muchos esfuerzos de organización en defensa del territorio y de la vida. Eso, porque en el 2008 llegaron políticos de México a comprar tierras en esos lugares, para desarrollar el turismo. Lo que les interesaba dice Nazario no era el desarrollo con características ecológicas sino el negocio que podían realizar gracias a la riqueza del agua.

Nazario es terminante cuando le preguntamos sobre la posibilidad de cambiar las cosas a través de un diálogo. Dice que no van a negociar, ni con el gobierno mexicano, ni con las instituciones nacionales, ni mucho menos con las empresas mineras. Explica porqué.

Una investigación fundamental y las preguntas que la guiaron

Con la experiencia de 40 años de organización de la cooperativa, sus miembros empezaron a investigar las posibles vías que los lleve a enfrentar mejor el problema que se puede crear a partir del inicio de las actividades mineras. Para eso decidieron llevar a cabo un ordenamiento territorial en el municipio de Cuetzalan, algo nunca antes realizado en México.

“Se trabajó con talleres comunitarios, desde la base social, con la participación de todas las comunidades, jóvenes, niños, las escuelas para ver cómo queremos aprovechar y conservar nuestra zona ecológica. Nos hicimos tres preguntas: ¿Cómo era mi pueblo antes, cómo es hoy, y cómo quiero verlo en 20 años?”

Esas tres preguntas fueron la base de las discusiones. Participaron también las universidades, con expertos como ingenieros agrónomos. A partir de esos datos se determinaron donde se podía aprovechar mejor esos recursos, los lugares que son recuperables y los lugares donde no se debe tocar nada. Lo determinante a tomar en cuenta era la ecología.

Cuetzalan es una ciudad. ¿Cómo crecer de forma ordenada? Se preguntaron.

El documento elaborado y muy bien documentado fue aprobado por el municipio. Luego fue al congreso donde los diputados lo aprobaron en diciembre del 2010.

Para nosotros ese documento es ley. Y para toda autoridad que venga. Es una herramienta para hacer frente a las empresas mineras.

Prevención ante tres concesiones mineras

Las mineras obtuvieron concesiones en tres municipios vecinos. Tienen los permisos para explotar pero todavía no están trabajando, señala Nazario.

El mensaje que Nazarion trae al coloquio en Montreal es “garantizar la vida no solo de mi gente y de nuestra región, sino garantizar la vida del planeta.”

Pueblos originarios y sus tierras

Quiere hacer llegar el mensaje a los políticos y a las empresas. Por muchas razones dice Nazario. Porque son pueblos originarios, no tienen derecho a expulsarlos de sus tierras donde viven desde hace muchos generaciones. Eso no lo van a permitir.

La riqueza natural

Hay mucha. Y su explotación por parte de las empresas mineras canadienses se hace sin respeto a la naturaleza. Porque no conocen la región, los suelos, la cantidad de precipitación pluvial durante el año. No conocen nada. Igualmente sucede con los políticos señala Nazario, que no conocen su propio país.

El futuro

Lo que queremos es formar, como lo estamos haciendo en México, redes locales, nacionales e internacionales. Afirma que no se oponen al desarrollo, sino al contrario, lo quieren. Pero un desarrollo decidido, apropiado por los ciudadanos. Que no sea impuesto como lo es ahora por el gobierno y las empresas.

Esto y más en la conversación que mantuvo Nazario Diego con Radio Canadá Internacional.

El Coloquio internacional Luchas indígenas por el territorio: América Latina y Quebec, fue coordinado por Pierre Beaucage y Daviken Studnicki-Gizbert

Patrocinadores: Groupe de recherche sur les espaces publics et les innovations politiques – GREPIP – dir. Dr Charmain Levy, Université du Québec en Outaouais.

Grupo de trabajo « Espacios de vida »: Nancy Thede et Pierre Beaucage Centro para la conservación y el desarrollo Indígena Alternativo (CICADA) / Cuidado Medioambiental Indígena y Desarrollo Alternativo (INSTEAD), Dir. Colin Scott, Department of Anthropology, McGill University, Montreal. Comité para los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL), Montreal.