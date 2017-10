La minera Rio Tinto es acusada de fraude

La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) acusó este martes a la minera Rio Tinto Plc y a dos de sus ex ejecutivos de fraude, señalando que inflaron el valor de unos activos de carbón en Mozambique y ocultaron información al tiempo que obtuvieron miles de millones de dólares en el mercado.

La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA, por sus siglas en inglés) también dijo este martes que llegó a un acuerdo con Rio Tinto para que la transnacional minera pague una multa de 27 millones de libras esterlinas (35,6 millones de dólares) para zanjar las acusaciones de incumplimiento de las normas contables en relación con los activos de Mozambique.

Planta de la minera Rio Tinto en Vaudreuil, Canadá. © Courtoisie Rio Tinto

El negocio de carbón en Mozambique, que dependía de transportar el producto por el río Zambeze hasta un puerto, fue comprado en el 2011 a la minera Riversdale Mining por 3.700 millones de dólares y vendido unos años más tarde por 50 millones de dólares.

En una demanda presentada ante un tribunal federal de Estados Unidos en Manhattan, la SEC dijo que Rio Tinto, su ex director ejecutivo Thomas Albanese y el ex director financiero Guy Elliott no cumplieron con los estándares de contabilidad y las políticas de la compañía para valorar y registrar con precisión los activos.

La SEC dijo que poco después de que se completara el acuerdo, Rio Tinto se enteró de que la adquisición generaría menos carbón que lo esperado. La minera global solo podría transportar y vender una fracción del carbón que originalmente había asumido, sostuvo la SEC.

Al emitir declaraciones públicas engañosas, Rio Tinto y los ejecutivos pudieron recaudar 5.500 millones de dólares de inversores estadounidenses, dijo la SEC.

Ellos continuaron solicitando inversiones incluso después de que ejecutivos de la filial de Mozambique informaron a Albanese y Elliott que la unidad probablemente tendría un valor negativo de 680 millones de dólares, según la SEC.

“No hay verdad en esas acusaciones”, dijo Albanese en un comunicado. Christina Mills, una portavoz de Elliott, dijo que Elliott impugnará los cargos. Rio Tinto dijo que se defenderá de las acusaciones de la SEC.