Nicolás Maduro rechazó crítica de Canadá a las elecciones regionales

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro descalificó la postura del gobierno de Canadá que puso en duda la transparencia de las elecciones regionales del domingo pasado en las que el oficialismo ganó en 17 de los 23 estados.

Este martes, Canadá puso en duda la validez de los resultados de las elecciones regionales, alegando que el proceso estaba caracterizado por “irregularidades”, en particular el control del Consejo Nacional Electoral, CNE, acusado por la oposición de servir los intereses del gobierno.

Comunicado de Chrystia Freeland, ministra de Relaciones Exteriores de Canadá. © Gobierno de Canadá

La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, afirmó en un comunicado este martes que “Canadá está muy preocupado por las acciones del régimen venezolano para dificultar la celebración de elecciones libres y justas, especialmente el control anticonstitucional del Consejo Nacional Electoral, CNE”. Canadá seguirá apoyando al pueblo venezolano y velando por la defensa y la restauración de la democracia en Venezuela, agrega la ministra Freeland en su comunicado.

“Si a Canadá no le interesa Venezuela, váyanse de aquí” dijo el presidente de Venezuela Nicolás Maduro en una rueda de prensa en el Palacio presidencial de Miraflroes en Caracas. “Ahí sale el gobierno estúpido de Canadá diciendo que no reconocen las elecciones. Qué carrizo me interesa que Canadá reconozca o no a Venezuela, si ya la reconocemos nosotros y somos independientes y soberanos”, agregó Maduro.

*Si no les interesa Venezuela, váyanse de aquí* dijo el presidente de Venezuela al Gobierno de Canadá. © Carlos Garcia Rawlins

El presidente Maduro agregó que la posición del gobierno de Canadá le falta respeto a los más de 11 millones de venezolanos que votaron el domingo pasado. “¿Cómo convencer a esos 11.100.000 electores que no fue una votación libre (sino) dictatorial? Pegunten si los obligaron a ir a votar”.

Nicolás Maduro le pidió al Gobierno de Canadá, país con el que Venezuela tiene relaciones diplomáticas desde 1948, que “si no les interesa Venezuela, que se vaya de aquí, chico, ya basta”

Maduro advirtió a la oposición, que desconoce los resultados de las elecciones regionales, que aunque llamen a abstención, las próximas elecciones se realizarán “con o sin” la participación de la oposición.

Un grupo de 12 países, entre los que se encuentran Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, reclamaron una auditoría independiente de estas elecciones.

RCI/AFP/elcomercio.pe/eleconomista.com.mx