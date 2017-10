Gobernadores de la oposición no prestaron juramento en Venezuela

La oposición venezolana corre el riesgo de perder las gobernaciones de 5 estados en los que resultó ganadora, después de haber boicoteado la ceremonia de juramentación de los gobernadores ante la Asamblea Constituyente. Los 18 gobernadores del oficialismo que fueron elegidos en las elecciones regionales del domingo 15 de octubre pasado sí lo hicieron.

Recordemos que la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, la coalición que reúne a los adversarios del presidente Nicolás Maduro, había denunciado en un comunicado “el chantaje de la Constituyente fraudulenta” y precisó que se negaba a presentar su 5 gobernadores elegidos ante una asamblea de la cual ellos no reconocen su legitimidad.

La oposición afirma que actúa según “su compromiso” hacia los más de 7 millones de venezolanos que, según ella, votaron en el plebiscito que había organizado en julio para rechazar la Asamblea Constituyente. Un ejercicio que no fue reconocido por las autoridades locales.

Mural en Caracas, Venezuela. © JUAN BARRETO

El gobierno había amenazado con destituir a los gobernadores elegidos que no prestaran juramento ante la Asamblea Constituyente, una instancia compuesta únicamente por miembros del partido en el poder y dotada de plenos poderes. Si estos gobernadores son destituidos, todavía no queda claro si hay que organizar o no nuevas elecciones en esas regiones.

La oposición, que está fragilizada por profundas divisiones que se reavivaron después de la humillante derrota del domingo pasado, descartó por el momento cualquier negociación con el gobierno sin una auditoría independiente sobre la validez de las elecciones del 15 de octubre.

En una declaración desde Lima, Perú, Rigoberta Menchu, Premio Nobel de la Paz 1992 y activista indígena guatemalteca, dijo que esta crisis era únicamente un conflicto por las riquezas del país. “El tema de Venezuela (…) es un conflicto profundo y complejo. No es una lucha entre ciudadanos. Es porque en Venezuela hay petróleo, diamantes, níquel y oro. Es la región más rica de nuestro continente”.