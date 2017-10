Sobre la reciente Ley 62 y el racismo sistémico en Quebec

Este miércoles 18 de octubre el gobierno liberal de Quebec adoptó el proyecto de Ley 62 sobre la neutralidad religiosa que obliga a las mujeres que usan niqab o burka a descubrirse el rostro para poder tener acceso a los servicios públicos.

Curiosamente la adopción de esta ley coincide con los 10 años de la Comisión de Consulta sobre las prácticas de acomodamientos relacionados a las diferencias culturales, más conocida como Comisión Bouchard-Taylor, por los apellidos de sus dos copresidentes, el sociólogo Gerard Bouchard y el filósofo Charles Taylor.

Para Gérard Bouchard, que fue entrevistado esta mañana por la radio francesa de Radio Canadá, esta ley es problemática porque es sorprendente que una ley sobre la laicidad, sea reducida a la sola dimensión de la neutralidad, dejando de lado otras dimensiones importantes como la separación de la Iglesia y el Estado, la igualdad de las religiones y creencias, y la libertad de creencia y convicción moral.

Y aún reducida a la componente de neutralidad, los juristas hacen valer que ese concepto no está claramente definido, que es confuso y se presta a interpretaciones diferentes y en consecuencia a aplicaciones diferentes. Sobre el fondo ya podemos ver que hay problemas.

Sobre la aplicación pienso que es más serio todavía. Por ejemplo, la disposición que exige que una persona reciba los servicios del Estado a rostro descubierto. Durante la Comisión se hicieron valer varias situaciones extremadamente incómodas. Una mujer que se presenta a una emergencia, no la van a regresar a su casa me imagino. Cuál será el grado de gravedad de la enfermedad que hará que se va a tratar a una mujer o no. Como puede ver estamos en lo arbitrario.

Otro ejemplo interesante, dice el sociólogo Gérard Bouchard es el del bus durante el invierno a 30 grados bajo cero que hace una parada y allí hay una mujer con un niqab que espera con sus dos niños. ¿Qué va hacer el chofer del bus? ¿No la va dejar subir? Son ejemplos así, que le permiten decir que las decisiones que se tomen en situaciones así pueden ser arbitrarias. Sobre todo que a temperaturas muy bajas, la gran mayoría de las personas andan con el rostro cubierto.

Gérard Bouchard señala que hay otras dimensiones que la laicidad que no son abordadas por la Ley 62, lo cual es un poco sorprendente y además, esta prohibición de acceder a servicios del Estado a las mujeres con niqab o burka es muy poco probable que pase la prueba ante los tribunales. ¿Entonces para qué sirve esta Ley?

No se. Hay que darle un chance al corredor y comprender que este tema es tan controvertido que el gobierno no quiso analizarlo todo por miedo de no tener ningún resultado. Tal vez se dijo: vamos a estudiar este aspecto y avancemos un poco. Pero honestamente no creo que cambie gran cosa y tengo miedo que volvamos a caer en Quebec en otra guerra de signos religiosos.