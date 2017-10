Ministra de Justicia de Quebec clarifica la aplicación de la Ley 62

Stéphanie Vallée, ministra de Justicia de la provincia de Quebec, se dispone a volver públicas las reglas de aplicación de la Ley 62 en lo que respecta a los servicios públicos a rostro descubierto, un documento que originalmente estaba destinado sólo a la administración.

Ante “la escalada” de los últimos días, es ahora esencial de “comunicar y explicar bien” la nueva Ley 62 a la población, afirma la ministra Vallée en una entrevista este domingo con la agencia Presse Canadienne.

La ministra afirma estar sorprendida por la reacción, a veces agresiva de los canadienses, después de la adopción de la ley quebequense sobre la neutralidad religiosa, el miércoles pasado. Ella dice que no comprende esta reacción puesto que su gobierno había expresado ya desde hace mucho tiempo su intención y que el debate se mantiene desde hace 10 años. “Hay que poner la ley en su contexto” dijo la ministra, lanzando un llamado a la calma.

La ministra de Justicia de Quebec, Stéphanie Vallée. © PC / Jacques Boissinot

“Es un principio en el que hay consenso en el seno de la Asamblea Nacional. Les confieso que la interpretación que se le ha dado es bastante particular, porque nosotros nos preocupamos durante todo el tiempo de la preparación del proyecto de ley de preservar el equilibrio y sobre todo de preservar las libertades individuales” Stéphanie Vallée.

Esa ley prevé que todos los servicios públicos en la provincia de Quebec deberán ser ofrecidos y recibidos con el rostro descubierto, en particular en los transportes públicos y en los hospitales. La ley permite sin embargo, acomodamientos razonables, que se pueden ofrecer individualmente. Además, la ley no es coercitiva, es decir que no habrá ninguna penalidad o multa.

La ministre de la Justice, Stéphanie Vallée

Las reglas de aplicación de la ley serán hechas públicas hoy lunes o mañana martes, y explicarán lo que es la prestación de un servicio público y concretamente, cuándo, dónde y cómo las personas se deberán descubrir el rostro.

La ministra dice que Quebec indica el camino

Los primeros ministros de las provincias de Ontario y Alberta fueron los primeros en denunciar la ley. Alberta la calificó simple y llanamente de “islamofóbica”. “Creo que perjudicará a las mujeres marginalizadas y no está bien”, dijo el viernes pasado la primera ministra de Alberta, Rachel Notley.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, está de acuerdo con ellos y agregó que ningún gobierno debería decir cómo se deben vestir las mujeres. “Si no queremos que las mujeres estén obligadas a llevar un velo integral, quizá nosotros no deberíamos obligarlas a no llevarlo” dijo Justin Trudeau, mientras se encontraba en la región de Lac Saint-Jean.

La ministra Vallée afirma que la obligación de descubrirse el rostro es válida tanto para el velo integral como para los pasamontañas y otras máscaras que ocultan el rostro. Ella dice que si los políticos canadienses están tan incómodos y han reaccionado tan rápido es porque se está aplicando de un “derecho nuevo” y Quebec está trazando el camino, así como ya lo hizo con la ley sobre la ayuda médica para morir.

Stéphanie Vallée © Radio-Canada

“No es fácil legislar cuando presentamos un derecho nuevo, tanto de un lado como del otro, somos el blanco de las críticas de los que consideran que se va muy lejos y de los que piensan lo contrario”, declaró la ministra. La obligación del rostro descubierto nunca formó parte del código penal, salvo en 2007 cuando se aportaron algunas enmiendas a la ley electoral quebequense. Quebec podría servir de modelo, dice Stéphanie Vallée y agrega que la Ley 62 sí pasará la prueba de los tribunales, contrariamente a lo que afirman algunos expertos.

Al primer ministro Trudeau, que abre la puerta para un cuestionamiento federal, la ministra Vallée dice que sería una lástima tener que debatir este tema con sus homólogos del gobierno federal. Pero si es necesario, Quebec no abdicará y defenderá su derecho a legislar. El debate sobre la Ley 62, ilustra verdaderamente la particularidad de la sociedad quebequense. La ministra de Justicia de Quebec afirma estar “decepcionada” por la falta de respeto de los canadienses con Quebec.

RCI/La Presse Canadienne