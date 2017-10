Por primera vez en Canadá un retrato de los latinoamericanos en Quebec

El retrato no existía. No se contaban con datos precisos y amplios que pudieran aportar una descripción de esta población en franco crecimiento en la provincia de Quebec y que se constituye como uno de los grupos migrantes más importantes.

– Victor Armony, sociólogo, UQAM

Se empiezan a conocer los resultados de la primera encuesta sobre la población de origen latinoamericano en Quebec llevada a cabo por el Laboratorio Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos, LIELA.

Esta es la primera encuesta en su género con el objetivo de trazar un retrato de la población quebequense de origen latinoamericano en toda su diversidad © LASA forum

El cuestionario constaba de un centenar de preguntas que fueron respondidas por más de 1 000 participantes.

En la encuesta no había un hilo conductor, dice Víctor Armony. Esto, debido a que la misma cubría una variedad de temas que iban desde la actividad económica, hasta la integración, el manejo idiomático, las relaciones sociales, opiniones, perspectivas, sobre la vida y el gobierno. El cuestionario incluía preguntas sobre discriminación.

El sociólogo y profesor de la UQAM señala que obtuvieron mucha información que está siendo analizada. Ya presentaron los primeros datos que dan pistas sobre algunas tendencias generales propias a la inmigración. Pero también se encuentran algunas diferencias. Como las diferencias por género y por nacionalidades.

“Encontramos sutilezas en los datos que nos permitan identificar tal vez cuestiones o problemáticas más especiales que queremos profundizar”.

Los vínculos con los países de origen

Hay elementos que a veces puestos juntos parecen contradictorios dice Armony.

“Queremos saber si los inmigrantes latinoamericanos mantienen vínculos con sus países de origen”, entonces hacíamos preguntas sobre apego a la nacionalidad de origen. Ahí veíamos diferencias por nacionalidad. También sobre “apego a América latina” veíamos diferencias, como los brasileros, que se sienten menos latinoamericanos que otras nacionalidades.

“Notamos que había mucha participación electoral en los países de origen”. Los inmigrantes que residen en la provincia de Quebec siguen votando mayoritariamente en las elecciones de sus países.

Pero al mismo tiempo, en ese marco de preguntas sobre su país de origen, «¿usted piensa que podría regresarse a su país?” tuvimos más de 40%de respuestas de gente que dijo tal vez”, señala el sociólogo.

Armony destaca que se trata de gente que quiere integrarse, pero que es como si se guardara una puerta abierta, un pie afuera. “Esto hay que profundizarlo, pero es como si la gente sintiera que si esto no funciona en los próximos años, me vuelvo. Regreso a mi país de origen”.

Este es un fenómeno que se da cada vez más en los procesos migratorios dice Armony. La gente no se va de su país para siempre ni elige un país para siempre. “Hay algo más de temporario, de condicional a que las cosas anden mejor. Y en ese sentido, la estadística me pareció más alta de lo que me hubiera imaginado”.

Integración según el país de origen

“Los chilenos son los primeros, los pioneros de los años 70, luego están los argentinos desde los años 90, principios del 2000, en general. Luego siguen los mexicanos, venezolanos, y los colombianos que son la población más joven, más reciente. “Y en ese sentido, notamos que hay diferencias, a veces un menor sentimiento de integración, menos integración al mercado laboral. A veces expresan mayores niveles de haber sentido discriminación idiomática, que es un tema bastante importante para los latinoamericanos”.

Estereotipos

A una pregunta sobre los estereotipos que la gente cree que los otros tienen sobre los latinoamericanos, los colombianos, por ejemplo, expresan muchas veces un cierto enojo que se les asocie con el tema del narcotráfico.

“Entonces hay como una realidad nueva en la gente como los colombianos, que son muchos en términos cuantitativos, que son muy recientes y muy dinámicos que buscan insertarse en el mercado laboral, integrarse a la sociedad, pero que traen una especie de cuestionamiento nuevo que no encontramos exactamente de manera similar en las olas anteriores”.

Observatorio de Diásporas

Armony quiere ir más lejos en su investigación sobre los latinoamericanos en Quebec. Es decir, llevarla a cabo también en el resto de Canadá, para lo cual ya hay conversaciones con universitarios de la ciudad de Toronto. El objetivo es producir un retrato mucho más general de los latinos en el país. Pero va por más.

Está creando en el marco del Centro interdisciplinario de investigación sobre diversidad y democracia, en la Universidad de Quebec en Montreal, un observatorio de diásporas

“Estamos creando en mi universidad un observatorio de diásporas para crear este tipo de retrato de migrantes que se instalan en diferentes ciudades y provincias”.

Pero no sólo de América latina.

“Sino poder comparar la experiencia migratoria y de integración de comunidades diferentes e identificar problemáticas particulares. Esto tendría una riqueza increíble, no sólo para saber sobre estas poblaciones sino para detectar cuestiones que se podrían solucionar con ayuda gubernamental”.

Finalmente Armony explica que en la ciudad de Montreal ya cuentan con la colaboración del consulado de España que quiere aplicar el mismo cuestionario a los quebequenses de origen español. Y hay conversaciones con el consulado de Portugal para comparar con los lusófonos de origen brasilero.

El sociólogo, investigador, analista y profesor universitario Victor Armony. © www.rcinet.ca

Esto y mucho más en la entrevista que Víctor Armony le dio a Radio Canadá Internacional.

Víctor Armony es sociólogo, profesor en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Quebec en Montreal, UQÀM, y Co director del Laboratorio Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos de la UQÀM, LIELA.