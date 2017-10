¿Tienen grupos sanguíneos los animales?

Tenemos tendencia a pensar que entre los humanos existen solo 4 tipos de sangre. Los conocidísimos A, B, AB y O descubiertos en 1901 por Karl Landsteiner, con sus factores Rh positivos y negativos. Pero en realidad, los científicos han identificado 32 grupos sanguíneos más, que son menos conocidos que los arriba mencionados, tales como M, FY3 y K por mencionar solo estos, pero que son tan importantes como los 4 primeros.

En 2012, un grupo de científicos liderados por el biólogo Bryan Ballif de la Universidad de Vermont, Estados Unidos, dieron a conocer al mundo el descubrimiento de Langereis y Junior, que no son nombres de galaxias, sino de proteínas presentes desde hace milenios en los glóbulos rojos de nuestra propia sangre. Estos nuevos grupos sanguíneos son frecuentes en el este de Asia, especialmente en Japón. Las dos proteínas identificadas en ese momento fueron bautizadas como ABCB6 y ABCG2.

Pero no nos vamos a extender más para no salirnos por la tangente, porque el tema que nos interesa es saber si los animales por su parte tienen grupos sanguíneos. La respuesta corta es SÍ. Tanto los animales domésticos como los no domésticos y las aves, reptiles y peces entre otros, tienen grupos sanguíneos. Marie-Claude Blais es profesora y médica veterinaria de la Universidad de Montreal.

Hay grupos sanguíneos que van a ser verdaderamente muy, pero muy específicos de una especia a otra. Los perros tienen su propio grupo sanguíneo. Los gatos también. Pero es lo mismo para los caballos y las vacas.

© Marine Lefèvre

Porque a los científicos les gusta mucho inspirarse de la medicina humana, se mantuvo la nomenclatura. A menudo los grupos sanguíneos entre la mayoría de las especies van ser nombrados por letras. Los grupos sanguíneos de los gatos por ejemplo, son A o B y muy raramente AB.

Pero algo muy importante de señalar es que existe una importante incompatibilidad entre los gatos del grupo A y los del grupo B. Por fortuna, dice la Dra. Blais, esta incompatibilidad no se tiene en cuenta porque más de 95% de los gatos domésticos son del grupo A. Y otro elemento importante de señalar es que el grupo sanguíneo A de los gatos no tiene absolutamente nada que ver con el grupo A de los humanos.

Y para evitar las confusiones se utilizó otro sistema con los perros, en los que se conocen por lo menos 8 grupos sanguíneos numerados en serie de 1 al 8, aunque recientemente se han descrito otros 5 grupos.

Gato amputado © CBC News

Y una primera transfusión sanguínea del perro al humano es posible. Marie-Claude Blais dice que hay cierta compatibilidad sanguínea entre los perros y los humanos.

Una de las primeras formas en que nos dimos cuenta de la compatibilidad sanguínea, fue tratando de hacer una transfusión de sangre de perro a un humano. Durante la primera transfusión no es raro que haya muy poca reacción de rechazo porque no tenemos todavía anticuerpos presentes. Pero es a partir del momento en que se intenta hacer la experiencia una segunda o tercera vez que puede ser catastrófico, incluso mortal.

© Cindy Billesberger

Aunque no sean del mismo tipo que en los humanos, los grupos sanguíneos también tienen su importancia en el momento en que por cualquier circunstancia se tenga que recurrir a una transfusión sanguínea de un animal a otro de la misma especie.

Y para eso, existen los Bancos de Sangre animal. De hecho, la Dra. Marie-Claude Blais es también la directora del Banco de Sangre del Centro Hospitalario Universitario de Montreal. Se necesita tener sangre cuando se le hace una cirugía a un animal o en traumatología canina o felina, si un animal es atropellado por un vehículo. Para poder hacer las transfusiones son necesarios los bancos de sangre, pero se necesita además los donantes.

Necesitamos perros de cierto tamaño. Tienen que pesar por lo menos 25 kilos. Nosotros utilizamos las mismas bolsas que se utilizan para la donación de sangre de los humanos. Se necesitan perros que tengan un buen carácter, porque durante todo el tiempo de la donación tienen que aceptar estar acostados. Estando felices que se les acaricie. En términos generales necesitamos perros en buen estado de salud, de cierto tamaño y no demasiado viejos.

© CBC

Los dueños de los perros pueden estar presentes y acariciarlos durante la donación de sangre. En principio, la Dra. Marie-Claude Blais dice que, como en el caso de los humanos que donan sangre aquí en Norteamérica, no hay ninguna remuneración. La idea es convertir a nuestro perro en un héroe donante de sangre. Una sola donación puede salvar la vida de hasta otros 4 perros. Entre los mejores donantes se encuentran los Galgos, pero los campeones son los Golden Retreiver y los Labrador.

En el caso de los gatos es distinto. La facultad de medicina veterinaria de la Universidad de Montreal tiene en permanencia una colonia de gatos que les pertenece y que se quedan allí por un tiempo máximo de 4 años.

Son gatos que están acostumbrados a la manipulación y donan su sangre si ninguna dificultad. Viven en el lugar, tienen acceso al exterior y son tratados como pachás. Y después de 4 años o menos, ya la facultad tiene una lista de personas que están dispuestas a adoptarlos, concluye la Dra. Marie-Claude Blais, profesora y médica veterinaria de la Universidad de Montreal.

Marie-Pier Élie / Marie-Claude Blais