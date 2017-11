El mundo a través del lente de Carolina

El espíritu creador de Carolina de la Cajiga nos puede dejar un poco perplejos. Ella dice que es “una artista visual autodidacta que vino al mundo con una molécula de creadora”, aunque estoy completamente convencido que tenía muchísimas otras que fue descubriendo progresivamente.

Carolina tiene un enfoque del arte muy particular único en su género, que se balancea entre la realidad y la imaginación. Es por esta razón que ella misma se define más como una ilusionista y re-interpretadora que como una pintora.

En Inglés se suele decir “What you see is what you get” que podríamos traducir como “Lo que ves es lo que obtienes”. Pero en su caso no es forzosamente lo mismo. Sería más “Lo que ves no es lo que es”.

Hace como 8 años, el consulado mexicano de Vancouver le pidió si podía presentar arte que fuera mexicano para una celebración sobre la independencia de México que iban a hacer en la ciudad.

Hay que decir que Carolina es nativa de la Ciudad de México, pero lleva viviendo ya 32 años en Canadá. Ante el pedido que le hacía el Consulado de presentar arte mexicano, se le ocurrió tomar una foto muy conocida de la revolución mejicana de 1910, de una Adelita en un tren y la empezó a pegar en fotos de acontecimientos que han sucedido desde 1919 hasta nuestros días y que tienen un peso social e histórico. “Ya son más de 80 fotos donde la he puesto” nos dice Carolina en entrevista.

Photoshop es una de las principales herramientas de trabajo de Carolina.”Photoshop es un laboratorio equivalente del laboratorio de la fotografía de película. No puedes hacer mucho, si no tienes un programa que te ayude a preparar tu foto. A Tratarla, a modificarla. Especialmente alguien como yo que modifica todo lo que toma. Sin Photoshop no puede vivir”, dice Carolina.

En otras palabras, Photoshop le permite a Carolina transformar sus pensamientos en realidad. Ella se define como una exploradora y una ilusionista. El resultado es siempre una ilusión.

Carolina fue invitada a participar en la 21 Edición del Eastside Culture Crawl de Vancouver que se llevará cabo del 16 al 19 de noviembre próximo. En esta exposición, ella presentará su serie “City in Flux – Work in Progress”, en la que podemos ver una imaginativa remodelación de la ciudad de Vancouver a través del lente y el arte de Carolina.