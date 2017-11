La Gran Pirámide revela sus increíbles secretos

Fue construida durante 25 años sin máquinas modernas hace más de 4 500 años. Se utilizaron más de 2 millones de piedras, cada una pesando entre 2 y 50 toneladas. La base es del tamaño de 10 estadios de fútbol. Con 140 metros de altura, fue la estructura más alta del mundo durante 3 800 años

¿Cómo la hicieron los egipcios?

Lost Secrets of the Pyramid /Secretos perdidos de la pirámide es una investigación realizada por el científico canadiense David Suzuki y fue difundida en el programa de CBC, The Nature of Things.

El edificio más alto de la tierra durante más de 3.000 años, se formó a partir de casi 6 millones de toneladas de piedra y se construyó con una precisión asombrosa © CBC

La Gran Pirámide de Egipto es un rascacielos de piedra construido sin computadoras o maquinaria compleja. Esta tumba de gran tamaño ha fascinado a historiadores y arqueólogos durante siglos. Ahora los secretos de la pirámide podrían finalmente ser expuestos, gracias a una serie de nuevos hallazgos sorprendentes. Los egiptólogos están descubriendo evidencia en todo el país para revelar una historia que habla de algo más que cómo Egipto construyó una pirámide: están descubriendo cómo la pirámide misma cambió Egipto y el mundo.

Con imágenes inmersivas 3D de CGI y acceso exclusivo a las nuevas excavaciones en curso, Lost Secrets of the Pyramid es una zambullida impresionante en el mundo desaparecido de los antiguos egipcios. El uso de drones aéreos y una arqueología experimental hacen de este documental un raro y notable retrato de la pirámide y de las personas que la construyeron.

David Suzuki, científico canadiense y periodista en el radiodifusor público CBC, explica en el documental porqué se unió a los expertos y científicos en primera línea que están desentrañando nuevas pistas sobre el mayor misterio antiguo del mundo.

David Suzuki, científico canadiense con el arqueólogo estadounidense Mark Lehner © CBC

El arqueólogo estadounidense Mark Lehner ha estudiado la Gran Pirámide aplicando un método científico y ahora está buscando en las áreas circundantes pistas sobre las personas que trabajaron en esta pirámide.

David se unió a Mark para descubrir dónde vivía la fuerza laboral de la pirámide, qué comían y mucho más. Mark y su equipo construyeron una imagen de la vida laboral muy alejada de la vieja idea de un ejército de esclavos; en realidad se trataba de una fuerza de trabajo bien cuidada y sofisticada.

El egiptólogo Mark Lehner, presentado en el documental explora la *Cámara subterránea* de la Gran Pirámide, ubicada a más de 100 metros bajo tierra.Esta cámara de misterio es la única parte de la pirámide que está sin terminar. Los expertos especulan que todavía se estaba forjando cuando el faraón Keops murió, por lo que los trabajadores dejaron sus herramientas y se fueron. © CBC

En el prestigioso Gran Museo Egipcio del país, David se encontró con las personas que conservan los mayores tesoros del país mientras busca descubrir por qué la Gran Pirámide fue encargada por un poderoso faraón llamado Khufu.

El director del museo Tarek Tawfik le revela a Suzuki los secretos de la momificación y cómo esta tumba fue construida para transportar a Keops a la otra vida junto con muchas posesiones preciosas.

Una tumba que guardó un gran secreto

La tumba del faraón fue violada y desmantelada hace mucho tiempo, pero los ladrones se perdieron un gran tesoro.

En una excavación que el director del proyecto Eissa Zidan llama “el proyecto número uno en todo el mundo”, se ve a los arqueólogos desenterrando un artefacto que alguna vez perteneció al rey.

Es uno de los mayores tesoros jamás encontrados en Egipto: un poderoso barco desmantelado y enterrado junto a la pirámide para ser utilizado por Khufu en el más allá.

Suzuki se unió a expertos para descubrir cómo se armó esta nave, escaneando y construyendo un modelo de computadora en 3D.

¿Podrían los barcos demostrar ser la clave de cómo se construyó la pirámide?

Miles de hombres, trabajando juntos durante más de 20 años, lograron construir la estructura más alta y pesada de la tierra © CBC

La pirámide de 6 millones de toneladas de piedras

La escala de la Gran Pirámide es asombrosa. El edificio más alto de la tierra durante más de 3.000 años, se formó a partir de casi 6 millones de toneladas de piedra y se construyó con una precisión asombrosa. Pero tratar de capturar esa escala épica en la cámara y transmitir la verdadera maravilla de estar parado al frente para el documental Lost Secrets of the Pyramid fue sorprendentemente difícil, explica Suzuki.

“De cerca necesitábamos la lente más ancha para acomodarlo todo. Pronto notamos una misteriosa ilusión óptica donde el ángulo de inclinación de la pirámide se veía completamente diferente dependiendo de dónde estuviéramos parados. Si queríamos tener una idea de cómo encajaba en el paisaje, necesitábamos elevación”.

Un papiro antiguo revela cómo se construyó la gran pirámide de Giza

El papiro mas antiguo nunca antes encontrado

Durante siglos ha sido uno de los mayores enigmas del mundo: ¿cómo una sociedad primitiva con poca tecnología construyó la Gran Pirámide de Giza, la sobreviviente más antigua y única de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo?

En lo que algunos consideran como uno de los mayores descubrimientos en Egipto en el siglo XXI, los arqueólogos han desenterrado el diario de Merer, un funcionario involucrado en la construcción de la gran pirámide de Giza. El papiro de 4.500 años de antigüedad es el más antiguo del mundo y describe cómo barcos de madera y un ingenioso sistema de obras hidráulicas transportaban bloques de calizas y granito que pesaban hasta 15 toneladas desde 13 kilómetros de distancia. En él, Merer (que significa amado) describe cómo él y un equipo de 40 trabajadores de élite enviaron las piedras aguas abajo de Tura a Giza a lo largo del río Nilo.

El arqueólogo Pierre Tallet sostiene un antiguo papiro © CBC

Trabajadores de élite

El arqueólogo Mark Lehner ha descubierto artefactos que proporcionan evidencia de un vasto asentamiento que tuvo hasta 20,000 personas. Los trabajadores promedio vivían en dormitorios grandes, pero los líderes de equipo como Merer vivían en relativo lujo con sus propios hogares.

Miles de pequeños pedazos de basura de la vida cotidiana revelan que estos trabajadores hambrientos fueron bien atendidos. Una ciudad entera se formó cerca del sitio de la pirámide para proporcionar comida y bebida.

Para la mayoría de los trabajadores, construir las pirámides era una fuente de prestigio; estas personas eran servidores valiosos del estado.

Miles de hombres, trabajando juntos durante más de 20 años, lograron construir la estructura más alta y pesada de la tierra. Transformaron el paisaje, y al hacerlo, también crearon una nueva sociedad que, según el arqueólogo Mark Lehner, es el verdadero logro: “Una vez que pusieron en funcionamiento todos estos sistemas y toda esta infraestructura no hubo marcha atrás. Se volvieron más importantes que la pirámide y pusieron a la civilización egipcia en un rumbo durante los próximos dos o tres milenios”.

El agua fue utilizada para transportar las enormes piedras

Una recreación del puerto del documental Lost Secrets of the Pyramid © CBC

Cada verano, cuando el Nilo se inundaba, se abrían diques gigantes para desviar el agua del río y canalizarla hacia la pirámide a través de un sistema de canales artificiales que creaba un puerto interior que permitía a los barcos atracar muy cerca del sitio de trabajo, a solo unos cientos de metros de la pirámide en construcción.

La construcción de puertos artificiales fue un gran punto de inflexión para los egipcios, con la apertura del comercio y las nuevas relaciones con personas de tierras lejanas.

Barcos de madera construidos con cuerda en lugar de clavos.

Recreación del transporte de piedras en los barcos llenos de agujeros que se alineaban perfectamente entre sí. En lugar de clavos o clavijas de madera, estos barcos fueron cosidos con una cuerda como un rompecabezas gigante

La piedra caliza se transportaba a lo largo del río Nilo en botes de madera construidos con tablones y cuerdas capaces de transportar piedras de dos toneladas y media. El arqueólogo Mohamed Abd El-Maguid ha reconstruido un barco egipcio partiendo de cero, utilizando antiguas tallas de tumbas y los restos de un antiguo barco desmantelado como guía.

Escaneos 3D de las tablas de la nave revelaron que los barcos estaban llenos de agujeros que se alineaban perfectamente entre sí. En lugar de clavos o clavijas de madera, estos barcos fueron cosidos con una cuerda como un rompecabezas gigante.

Con 1,000 hoyos y cinco kilómetros de cuerda, el nuevo bote fue ensamblado y Abd El-Maguid en Secretos de la Pirámide, intenta recrear cada paso del viaje de Merer por el Nilo con una piedra caliza de dos toneladas.

Bloques de calizas y granito cortados manualmente que pesaban hasta 15 toneladas © CBC

El faraón Khufu, que ordenó la construcción de la pirámide, eligió una meseta elevada con vistas al valle del Nilo, por lo que los puntos de observación fueron limitados.

El arqueólogo Mark Lehner encontró un excelente lugar donde cree que el arquitecto del rey pudo haber estado parado cuando planeó la construcción. Un afloramiento rocoso que resultó ser un lugar fantástico para ver todo el sitio, con vistas a lo que una vez fue una vasta ciudad de trabajadores, un puerto ocupado y una colmena de actividad mientras las piedras se arrastraban hasta el monumento.

“Era un buen lugar para filmar, pero necesitábamos ir más alto”.

Los avances en las cámaras montadas en drones han dado a los cineastas una herramienta increíble para capturar escenas impresionantes. Pero estaban estrictamente prohibidos en la meseta de Giza y las oportunidades de filmación de helicópteros eran limitadas.

“Justo cuando nos pusimos a rodar obtuvimos algunas noticias increíbles: un equipo egipcio de filmación aérea obtuvo un permiso para usar un “helicóptero cuádruple”, un dron con cuatro palas de rotor que proporcionaba una plataforma de filmación estable. El tiempo perfecto para nosotros. Los resultados fueron impresionantes”.

La piedra caliza se transportaba a lo largo del río Nilo en botes de madera construidos con tablones y cuerdas capaces de transportar piedras de dos toneladas y media © CBC

Desde el aire, es mucho más fácil ver cada una de las más de 200 capas de piedras hábilmente ubicadas y niveladas y obtener una idea de su contexto en el entorno.

Es una visión que quizás Khufu esperaba ver en su viaje a la otra vida a bordo de su barco ceremonial. Un buen recordatorio de que la pirámide bien pudo haber logrado su objetivo original: una especie de inmortalidad para un faraón del que se hablará mientras su Gran Pirámide permanezca en pie.

The Nature of Things/CBC