Espectáculo en homenaje a Leonard Cohen en Montreal

Miles de admiradores de Leonard Cohen asistieron anoche a un emotivo homenaje a este gran poeta y cantante canadiense que murió hace un año.

El espectáculo que se realizó en el Centro Bell de Montreal, comenzó con una presentación de Sting, que interpretó Dance Me To The End of Love, una de las canciones más célebres de Leonard Cohen.

Los que asistieron al espectáculo pudieron apreciar entre otras, las interpretaciones muy originales de Hallelujah por K. D. Lang y The Future por Elvis Costello.

Un gran momento de emoción invadió el lugar cuando Adam Cohen, hijo del poeta y organizador del espectáculo, vino a interpretar So Long Marianne, una canción que su padre escribió y cantó para su musa Marianne Ihlen. El público le reservó una gran ovación.

Justin Trudeau y su esposa, Sophie Grégoire-Trudeau también subieron al escenario para rendir homenaje a Cohen. “Un gran artista montealense que pertenece al mundo”, dijo Trudeau.

Justin Trudeau contó también con una sonrisa que su padre, el ex primer ministro de Canadá, Pierre Elliott Trudeau, después de un espectáculo en Montreal había ido a ver a Cohen para preguntarle “qué es lo que hay que hacer para tener buenas críticas en esta ciudad”.

La pareja Trudeau-Grégoire dijo también como una confidencia que la primera canción que bailaron en su matrimonio fue I’am Your Man, de Cohen.

Admiradores de Leonard Cohen de todo el mundo se encontraban presentes anoche en ese gran anfiteatro. Además del primer ministro de Canadá Justin Trudeau, el primer ministro de la provincia de Quebec, Philippe Couillard, también asisitió al espectáculo homenaje a Leonard Cohen.

RCI/La Presse Canadienne