Un premio internacional para un dispositivo canadiense de detección de cáncer de piel

Es solo un prototipo por ahora, pero el dispositivo de detección de melanoma desarrollado por estudiantes de Ontario tiene el potencial de salvar vidas en todo el mundo, dijo James Dyson.

El empresario galardonado fue uno de los tres jueces en el concurso internacional James Dyson Award for Design Engineering, que otorgó su primer premio este año a un equipo de la Universidad McMaster en Hamilton.

El prototipo de Ontario llamado sKan fue elegido entre los 1,000 conceptos de todas partes del mundo presentados a la competencia.

Melanoma © PC / Universidad de Pittsburgh

¿Cómo funciona?

El dispositivo detecta las diferencias de temperatura entre las células normales y las cancerígenas, que emiten más calor debido a su acelerado metabolismo y a los vasos sanguíneos que las suministran. La ventaja: no hay necesidad de biopsia.

Además, a diferencia de los dispositivos infrarrojos que pueden costar decenas de miles de dólares, el sKan usa termistores que cuestan solo unos pocos dólares.

Sin embargo, el prototipo no es lo suficientemente sensible como para llegar a un diagnóstico confiable. Hasta ahora, solo se ha probado en gelatina.

Los estudiantes de McMaster planean usar el monto de $ 50,000 que acompañó su primer premio para mejorar la calibración de su prototipo, dice Rotimi Fadiya, el líder del equipo.

En la actualidad, el dispositivo detecta diferencias de temperatura de 0.6 ° C. Sin embargo, debería ser capaz de detectar una diferencia de solo 0.3 ° C a 0.5 ° C para detectar de manera confiable un melanoma.

