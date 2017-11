Circular en bicicleta durante el invierno en Montreal

Cuarenta y dos vueltas le ha dado ya la Tierra al Sol desde que llegué a Canadá en 1975. Cuarenta y dos inviernos. Pero este es el primer invierno que decido desplazarme de la casa al trabajo en bicicleta. Lo que me empuja a hacerlo es que la ciclovía por la que circulo todos los días está desde hace cierto tiempo despejada durante el invierno y es segura.

No soy el único. Cada vez más personas lo hacen en la ciudad de Montreal. Hay que decir que andar en bicicleta se ha vuelto muy popular por estos lares. Y la isla de Montreal cuenta ahora con unos 800 kilómetros de ciclovías. Y desde hace varios años este medio de transporte se ha vuelto cada vez más popular.

© Luc Lavigne

Pero no todas las ciclovías de Montreal son transitables durante el invierno. Solo algunas que van Norte-Sur y Este-Oeste lo son. Lo cual explica la popularidad creciente de la utilización de la bicicleta durante el largo invierno quebequense.

Ahora bien, como mencioné antes, Montreal es una isla y en consecuencia, una gran parte de los habitantes del gran Montreal tiene que cruzar puentes para venir a trabajar. Y los aficionados a la bicicleta que viven en la ribera Sur tienen que cruzar el Puente Jacques Cartier para venir a la isla. Algo que hasta el momento solo pueden hacer durante el verano porque durante el invierno, por razones de seguridad, la ciclovía del puente está cerrada debido a la acumulación de nieve y la formación de hielo.

© Radio-Canada/Simon-Marc Charron

Pero los ciclistas de la Ribera Sur vienen insistiendo desde hace cierto tiempo ya que se despeje esa ciclovía durante el invierno. Esta medida les permitiría seguir utilizando su medio de transporte preferido durante toda la temporada invernal y disminuiría el congestionamiento del tráfico matinal.

Pues bien, este invierno, la ciudad de Montreal va a hacer una serie de pruebas para levantar la nieve y descongelar la pista. Una inversión de más de 1 millón y medio de dólares, pero la ciclovía seguirá cerrada a los ciclistas este año. Julie Paquet, directora de comunicaciones para los Puentes Jacques Cartier y Champlain, explica.

Lo que vamos a hacer este invierno son ensayos para poner a prueba diferentes soluciones de mantenimiento de la ciclovía en las condiciones reales del puente. El puente es un entorno particular que tiene subidas y curvas, estamos encima del río y debemos encontrar la mejor solución para su mantenimiento este invierno según la realidad del puente. Vamos a probar las soluciones de mantenimiento mecánico tradicional y productos descongelantes y otras más innovadoras como esteras calefaccionadas o de caucho. Vamos a evaluar lo que funciona mejor en las condiciones del puente.

A primera vista el precio de la inversión actual para hacer las pruebas parece ser bastante elevado. Pero lo que hay que comprender, dice Julie Paquet, es que la ciclovía sobre el puente está cubierta por lozas de cemento que no tienen revestimiento y en consecuencia no se puede aplicar sal descongelante como se hace en las calles y sobre las vías de los automóviles. Hay que encontrar algo que no cause daños a la estructura del puente.

© ICI Radio-Canada / Michel Aspirot

La ciclovía es también relativamente estrecha y no todos los vehículos de mantenimiento mecánico pueden circular en ese espacio. Además hay que pensar que no se puede lanzar hacia abajo los residuos que se levanten de la pista, porque en algunas porciones del puente hay circulación automóvil abajo, está el Parque Jea Drapeau, está el río también. Se necesita entonces encontrar las mejores soluciones para garantizar el mantenimiento de la pista y para la seguridad de los ciclistas. Julie Paquet.

Nosotros tenemos la responsabilidad de la seguridad de los usuarios. Tenemos a los ciclistas y de hecho tenemos también un comité consultivo con grupos de ciclistas. Algunos son experimentados y no tienen problemas. Pero cuando abramos la ciclovía queremos que sea segura para todos. Las personas menos experimentadas que es el primer invierno que circulan en bicicleta y no están tan bien equipados como los otros, deberían poder cruzar el puente de una forma segura como cualquier otro.

El otro inconveniente es que durante este invierno habrá trabajos importantes en el puente, al mismo tiempo que se realizan las pruebas tanto en el andén peatonal como en la pista multifuncional. Esas actividades impiden de alguna forma la circulación de los ciclistas porque su seguridad no está garantizada.

© Marie-Eve Maheu

Julie Paquet, directora de comunicaciones para los Puentes Jacques Cartier y Champlain, dice que no se descarta ninguna opción y que la idea de las pruebas de este invierno es de poder tomar después decisiones en conocimiento de causa, para garantizar a largo plazo la circulación ciclista en el puente.

Mientras tanto, los ciclistas de la Ribera Sur van tener que esperar hasta el invierno próximo. En lo que a mí respecta, estos trabajos no me impiden circular en bicicleta este invierno porque yo vivo en la isla y no tengo que cruzar ningún puente para llegar a mi trabajo. En algún momento el año próximo les hablaré de los resultados.

Alain Gravel entrevistó a Julie Paquet.