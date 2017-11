Canadá en las América Café del 19-11-2017

Hola, es un gusto volver a encontrarnos como cada siete días aquí, en Canadá en las Américas Café, la emisión del servicio en español de Radio Canadá Internacional, en este caso la correspondiente al 19 de noviembre de 2017. Hoy estamos en el estudio Leonora Chapman, Pablo Gómez Barrios, Leonardo Gimeno y Luis Laborda.

Cada semana les proponemos este reencuentro radio-digital y a través del Facebook Live, para lanzar una mirada a los temas que nos llamaron la atención, hacer comentarios sobre la actualidad, escuchar música canadiense y, como siempre, darle lectura a los mensajes que ustedes nos hacen llegar a través del correo electrónico, Facebook o nuestro sitio internet. Como decimos siempre: son ustedes los protagonistas de este espacio y esperamos ansiosos sus comentarios en gran cantidad.

Entre los temas de actualidad que nos llamaron la atención esta semana, no podemos dejar de señalar el fin de la etapa clasificatoria para el mundial del 2018, que se llevará a cabo en Rusia. Ya están los 32 equipos que participarán de ese evento. El miércoles 15, Perú logró su clasificación en repechaje, al vencer a Nueva Zelanda por un marcador de 2 a 0. El triunfo desató la alegría de los peruanos y sumó otro equipo sudamericano que dirá presente en el mundial.

Jefferson Farfan desató la fiesta al abrir el marcador ante Nueva Zelanda. © Stringer .

En lo que se refiere a los temas trabajados esta semana por la sección, aquí van nuestras sugerencias:

Leonora Chapman nos presenta una entrevista con José Duque, un venezolano llegado recientemente a Canadá, para quien la música es una parte importante en su vida, y lo acompaña en su integración al nuevo país. Duque es el fundador y director musical de la Orquesta Multicultural de Calgary. Esa contribución fue destacada en El álbum de recuerdo CANADÁ 2017 – Cuenta tu historia, producido por Radio Canadá/CBC.

José Duque, fundador y director musical de la Orquesta Multicultural de Calgary © CBC

Pablo Gómez Barrios nos habla de los desafíos de la integración en el medio del arte y la cultura. Con motivo del 375 aniversario de la ciudad de Montreal, el mes de septiembre pasado, el Consejo Intercultural de la ciudad, presentó la exposición fotográfica Montréal, terre d’artistes-Montreal, tierra de artistas, que muestra la diversidad artística presente en la urbe.

Fuego © Mariza Rosales Argonza

Leonardo Gimeno nos comenta que un grupo de científicos llevó a cabo, por primera vez, el intento de editar un gen dentro del cuerpo de un paciente, con el objetivo de cambiar de manera permanente su secuencia de ADN, para intentar curar una enfermedad particular. Este primer experimento fue llevado a cabo en California con un paciente que sufre una enfermedad metabólica conocida como “síndrome de Hunter”, una anomalía genética hereditaria ligada al cromosoma X, es decir, que ataca principalmente a los varones.

Brian Madeux, de 44 años, sentado junto a su novia Marcie Humphrey, espera recibir la primera terapia de edición génica humana. © AP Photo/Eric Risberg

Luis Laborda y la experiencia del Grupo Intercultural Canaima de Artes Escénicas, una experiencia artística realizada por inmigrantes, quienes se valen del teatro, la poesía y la danza como herramientas de integración a su nueva sociedad. El grupo presentó el 17 y 18 de noviembre su obra “Tramas”, en las que la diversidad de voces, acentos y experiencias se entrelazan para crear una nueva visión de la vida inmigrante.

Teatro inmigrante, con multiplicidad de voces. © Facebook Canaima Teatro

La música que escuchamos en esta emisión:

Tragically Hip con la canción Locked in the trunk of my car, “Encerrado en el baúl de mi auto”.

También les ofrecemos el programa, que fue emitido en vivo por Facebook Live (si no puede visualizar el video en esta página, presione aquí)

Y para finalizar, un álbum de fotos preparado por Leonardo Gimeno reflejando en imágenes algunas de las noticias de esta semana en Radio Canadá Internacional.

Como es costumbre, pueden consultar el resto de nuestras entrevistas, reportajes, noticias, informaciones y otros materiales visitando nuestro sitio web www.rcinet.ca/espagnol.

¡Escríbannos! Canadá en las Américas Café necesita escuchar sus voces, opiniones, sugerencias, inquietudes, consultas… Les prometemos responder todos sus mensajes.

¡Buena Semana y hasta la próxima!