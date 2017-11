El peligro de las terapias de células madre no aprobadas por Salud Canadá

Una señal segura de que se está poniendo viejo son las articulaciones crujientes.

Las caderas doloridas y las rodillas inestables explican por qué más de 100 mil canadienses se someten a una cirugía de reemplazo cada año. Pero la operación es invasiva y lleva mucho tiempo recuperarse. Tal vez sea por eso que una alternativa está ganando popularidad.

Las clínicas privadas están ofreciendo inyecciones de células madre, que dicen ser efectivas para la osteoartritis y otras lesiones musculares y articulares. Pero hasta el momento no hay pruebas de que los procedimientos funcionen, y no están autorizados por Salud Canadá.

Las células madre tienen potencial para curar muchas enfermedades, pero la regulación de las terapias con células madre es más laxa que la regulación de las drogas. © (Anne-Christine Poujoulat / AFP / Getty)

En la actualidad se están llevando a cabo un gran número de investigaciones con células madre en algunos países. Sin embargo, existen solo unos pocos usos clínicos aprobados en la investigación con células madre y se están realizando ensayos clínicos para investigar otras aplicaciones de estas células para tratar diferentes enfermedades.

A pesar de eso, hay clínicas privadas que están llevando a cabo procedimientos de células madre no aprobadas con pacientes en Canadá, ya que la tecnología deja atrás el sistema normativo de Salud Canadá.

“Todas las terapias celulares se consideran medicamentos. Esto significa que la distribución y el uso de estos productos requerirán la autorización de Salud Canadá”.

-Portavoz de salud Canadá

Sin embargo, ninguna de las inyecciones de células madre ofrecidas por clínicas privadas ha sido aprobada por el organismo federal.

Las células madre son una categoría única de células humanas que pueden convertirse en una variedad de células especializadas. Los científicos están estudiando la posibilidad de utilizar células madre para regenerar órganos y tejidos, y para tratar enfermedades humanas.

Pero todavía está en la etapa experimental. No se han aprobado terapias con células madre para uso humano, excepto el uso prolongado de trasplantes de médula ósea para tratar trastornos sanguíneos y cáncer. También hay un producto de células madre aprobado para tratar las complicaciones de un tratamiento de cáncer infantil.

Existe un riesgo de infección a causa de las inyecciones de células madre, pero también riesgos que implican la posibilidad de desencadenar el crecimiento de tejido no deseado, incluso tumores cancerosos. © CBC

El radiodifusor público CBC identificó casi dos docenas de clínicas privadas en Quebec, Ontario, Alberta y Columbia Británica que anuncian inyecciones de células madre directamente a los pacientes a través de sitios de Internet.

Los procedimientos solo demoran aproximadamente una hora y se realizan en los consultorios médicos. El médico extrae médula ósea o tejido graso del paciente, lo gira en una máquina centrífuga mientras el paciente espera, y luego inyecta el material en la rodilla o cadera del paciente u otras partes del cuerpo. Los procedimientos se anuncian para tratar la osteoartritis y una variedad de lesiones musculares, articulares y deportivas.

Rick McGregor tiene una vida activa en Red Deer Alberta. Pero a los 66 años ya estaba sintiendo su edad en las rodillas

Estaba cansado de no poder hacer las cosas que quería hacer más. Me dolía todo el tiempo. Estaba listo para intentar cualquier cosa.

Él sabía que la cirugía de reemplazo de rodilla era una opción.

Pero antes de pasar por el quirófano, decidió probar algo nuevo. Inyecciones de células madre que estaban siendo ofrecidas por una clínica privada en Alberta.

Solo toma alrededor de una hora. Acostado sobre una mesa se aplica la inyección en la parte posterior del hueso de la cadera.

Después de extraer parte de la médula ósea y centrifugar el extracto, el médico volvió a inyectar en ambas rodillas de McGregor.

Pero sus rodillas no mejoraron. Entonces se inscribió en una cirugía de reemplazo de rodilla, su primera opción.

En investigación

Las células madre tienen la capacidad única de desarrollarse en diferentes tipos de células y desde que se descubrieron por primera vez a principios de la década de 1980, los científicos han estado estudiando si podrían usarse para regenerar hueso o tejido, o incluso corazones y otros órganos.

Pero todo eso todavía está en la fase de investigación.

Dr. Duncan Stewart, científico de células madre y director científico del Instituto de Medicina Regenerativa de Ontario © IMRO

Mientras tanto, algunos médicos han comenzado a ofrecer inyecciones de células madre directamente a los pacientes usando médula ósea o tejido graso, a pesar de que los procedimientos no han sido aprobados por Salud Canadá.

Adele Engel de Columbia Británica pagó miles de dólares por inyecciones de células madre en ambas rodillas, un procedimiento que ya probó dos veces

Es la madre de todo dolor cuando aspiran las células madre de la cadera y realmente lo que he encontrado es que en el primer procedimiento sentí una mejora significativa. El segundo procedimiento donde se usa el tejido graso simplemente no funcionó tan bien para mí como lo hizo el primero.

El Dr. Duncan Stewart es científico de células madre y director científico del Instituto de Medicina Regenerativa de Ontario. Él está estudiando las posibilidades terapéuticas de las células madre en el Hospital de Ottawa.

Y dice que a menos que sea un ensayo clínico oficial, la gente no debería hacerlo.

“Si un paciente me llama para decirme que está pensando en obtener esa terapia de un médico yo le diría que no creo que sea algo inteligente”.

Existe un riesgo de infección a causa de las inyecciones, pero también existen riesgos teóricos de las células madre, que implican la posibilidad de desencadenar el crecimiento de tejido no deseado, incluso tumores cancerosos.

Hasta el momento no se han informado efectos adversos graves en Canadá, pero en los Estados Unidos tres pacientes quedaron ciegos después de recibir inyecciones de células madre en sus ojos para tratar la degeneración macular.

El Dr. Steward dice que hay demasiadas incógnitas en este punto

El problema con este tipo de actividad es que no hay supervisión, no hay recolección de datos, así que no aprenderemos nada y no obtendremos ninguna información sobre cuán seguro es.

Un desastre las terapias de células madre no probadas

“Esta es una ciencia compleja. No se puede simplemente inyectar células en una rodilla y esperar que funcione”, le dijo a la periodista experta en salud Kelly Crowe de CBC, Timothy Caulfield, profesor de la Universidad de Alberta y presidente de investigación y políticas de salud de Canadá.

Él ha estado estudiando la aparición de terapias con células madre en las últimas dos décadas.

“La comercialización de terapias con células madre no probadas es un gran problema. Es un desastre”, dijo.

Timothy Caulfield, profesor de la Universidad de Alberta y presidente de investigación de Canadá en materia de políticas y leyes de salud, dice que la comercialización de terapias con células madre no comprobadas para los canadienses es *un desastre*. © Twitter

Hasta el momento, las inyecciones de células madre no se han probado en un ensayo clínico ciego controlado con placebo. Aun así, los pacientes y los médicos insisten en que han visto ejemplos en los que las inyecciones han aliviado el dolor articular.

¿Hay riesgo de cáncer?

Si, existe un riesgo teórico de cáncer

Según una investigación en junio 2016 del New York Times, las clínicas, cuyo funcionamiento no está regulado, tienen páginas de internet con testimonios espectaculares de pacientes, algunos de ellos con intereses financieros en las clínicas con lo que crean una fachada de legitimidad para lo que hacen.

Los investigadores académicos dicen que las células madre son muy prometedoras, pero están procediendo con cautela en los estudios clínicos, pues estas se dividen con rapidez y pueden provocar la aparición de tumores en animales de laboratorio. En estudios de laboratorio, las células madre también pueden causar una pronta acumulación de mutaciones como las de las células cancerígenas.

El Dr. Duncan Stewart, director científico del Instituto de Medicina Regenerativa de Ontario,abunda en el mismo sentido. Señala que ellas podrían producir tejido no deseado, e incluso tumores cancerosos.

Los formularios de consentimiento que los pacientes completan para los ensayos clínicos mencionan dichos riesgos.

“Es un poco aterrador porque existe el riesgo teórico de que puedan formarse tumores”.

– Dr. Duncan Stewart

“Existe un riesgo teórico de que se formen vasos sanguíneos que no se desea que se formen, por ejemplo, la parte posterior del ojo u otros lugares, por lo que podrían ocurrir todas estas cosas”.

Tres pacientes perdieron la visión después de someterse a un tratamiento de degeneración macular con células madre en una clínica de Florida. © (iStock)

Hasta ahora no ha habido informes de efectos adversos graves por inyecciones en rodillas o articulaciones. Pero tampoco hay vigilancia ni seguimiento oficial de las clínicas que se realizan en clínicas privadas en Canadá, por lo que no hay forma de rastrear problemas.

“Este es un desafío de política en todo el mundo”, le dijo Timothy Caulfield, de la Universidad de Alberta, a CBC.

De su lado Salud Canadá le dijo a CBC News que las terapias celulares deben aprobarse como las drogas antes de poder usarse legalmente en los pacientes.

El organismo federal ha enviado cartas a seis clínicas solicitando información sobre sus procedimientos. Pero hasta ahora no ha necesitado más medidas reguladoras.