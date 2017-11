Los millennials de aquí y los de allá ¿Son los mismos?

Digamos para comenzar que la generación del milenio, también conocida como los “millennials”, está formada por todos los jóvenes que llegaron a su vida adulta con el cambio de siglo y de milenio. Es decir todos los jóvenes entre 18 y 34 años en el mundo. Pero ¿Son todos iguales los millennials? ¿Los de aquí y los de allá?

En entrevista con la radio francesa de Radio Canadá, Diane Giard, primera vice presidenta en la Dirección Particulares, Empresas y Marketing del Banco Nacional, nos presenta a esta generación en tres etapas. Quiénes son y qué representan. Los 3 mitos de los que hay que deshacerse con respecto a ellos y por qué son una riqueza para la sociedad.

Los millennials están llegando ya de una forma masiva al mercado del trabajo. En todo Canadá representan en la actualidad 30% de todos los trabajadores. Y cuando se estudia a este grupo, aquí en Quebec, 85% de los millennials ya están en el mercado del trabajo. Este porcentaje es más elevado que el de todos los países de Europa, Japón, Estados Unidos. En consecuencia, estos jóvenes contribuyen de una forma muy importante en la economía de la provincia.

Contrariamente a otras generaciones, los millennials encuentran trabajo con mucha facilidad, pero también continúan con sus estudios. Un cuarto de los que tienen entre 20 y 29 años, combinan trabajo y estudios. Durante el período estival, de vacaciones, ese porcentaje sube a 50%.

En otras palabras, los millennials son una generación más educada, que nacieron con Internet, la telefonía celular, las redes sociales y las apps, las cuales son herramientas naturales para ellos. Además han participado en la toma de decisiones de la familia desde muy jóvenes. Con respecto a ellos existen 3 mitos de los cuales hay que deshacerse: que son inestables, que están siempre conectados y que son refractarios a la autoridad, dice Diane Giard.

Inestables, sobre todo en el mercado del trabajo. Bajo la perspectiva de un empleador, son personas que nunca están satisfechas de lo que hacen. Pero es lo contrario. Son personas que reivindican. Que quieren estar bien, participar y hacer las cosas de una forma diferente. En consecuencia hacen menos compromisos que los de la generación precedente. Cambian de lugar, de trabajo, de cargo, si no se sienten a gusto. Pero no es que quieran forzosamente cambiar a menudo de empleo. Buscan la estabilidad pero no trabajarán en algo en que no se sienten bien.

El segundo mito es que solo le importa lo digital. Están siempre conectados y tienen poco contacto humano. Eso es falso. Según Diane Giard, se hicieron algunas pruebas específicas con grupos de estudiantes en la Universidad de Montreal para estudiar sus reacciones en lo que respecta a la apertura de una cuenta bancaria. Del resultado se destacan dos puntos.

Lo primero que dijeron es que no quieren que los autentifiquen utilizando sus cuentas Facebook. No queremos que ustedes consideren eso como un proceso de autentificación. Y el segundo punto es que no habíamos puesto un botón para tomar citas. Y ellos dijeron: “Para nosotros el factor humano es importante y queremos tener una relación con una persona. Las transacciones la podemos hacer en línea, pero cuando se trata de discutir cosas que nos interesan más, queremos tener esa relación frente a frente con seres humanos”.

El tercer mito es que son refractarios a la autoridad. Eso es falso, dice Diane Giard. Lo que ellos no quieren o con lo que no se sienten bien es con la jerarquía en las grandes empresas y todo lo que eso comporta. Hay que imaginar esa jerarquía en un banco. Ellos lo que quieren es hacer completamente abstracción de esa jerarquía, de trabajar con equipos multidisciplinarios a los que se les da el poder de tomar decisiones.

Ellos no tienen problema en que se les encamine o que se le dé el poder decisional a uno de ellos o al grupo. Pero se van a asegurar que esas decisiones sean tomadas. Pero son mucho menos convencionales con las jerarquías y respetar los niveles 1, 2, 3 y 4.

Son personas que funcionan mucho mejor en red que en una estructura piramidal. Esto implica un cambio completo de la cultura empresarial. Lo cual es un gran desafío para las grandes organizaciones, porque todas están enfrentadas a ese cambio de cultura. Con la llegada de los millenials al mercado del trabajo, en 2017 las organizaciones no pueden seguir funcionando como lo han venido haciendo siempre.

La democratización de la información se impone. Antes, el presidente hablaba al vicepresidente y la información bajaba a los vicepresidentes y así sucesivamente hasta el prime nivel. Hoy el presidente tiene que hablar directamente a todos los empleados. Este es un cambio de cultura organizacional importante a nivel de todas las empresas.

Diane Giard dice que este es un cambio fundamental que agiliza los intercambios en las organizaciones en base a un diálogo, porque los millennials quieren formar parte de la toma de decisión. Ellos no quieren que se les diga lo que tienen que hacer y cómo hacerlo. Ellos quieren tener una orientación, participar y utilizar su creatividad en el proceso de cambio. Ser cómplices en la realización de los objetivos.

Pero no se trata simplemente de la democratización de la información, sino también del espacio físico. Basta pensar en los bancos, donde el tamaño de la oficina es proporcional al cargo y la promoción que se tiene. Ahora es lo contrario, hay que suprimir las separaciones, eliminar los compartimientos, se trabaja en áreas abiertas, escritorios o mesas en las que se trabaja en colaboración y complicidad. Eso es lo que atrae a los talentos y lo que gusta a los millennials. Y para que ellos se sientan bien, el desafío de las organizaciones de hoy es de reinventarse, concluye Diane Giard, primera vice presidenta a la Dirección Particulares, Empresas y Marketing del Banco Nacional.

Esos son los millennials de aquí, pero ¿y los de allá? ¿se parecen? A ustedes de decirnos. Esperamos sus comentarios.

Alain Gravel entrevistó a Diane Giard