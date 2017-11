Creo que siendo mujer guatemalteca, centroamericana, latinoamericana, el feminismo es una necesidad. Porque a las mujeres nos están matando. El estado de Guatemala básicamente nunca cumplió con ninguno de los acuerdos que estaban contenidos en los Acuerdos de paz y las desigualdades sociales continúan casi intactas. El rap nos da la posibilidad de hablar de nuestra realidad, de divertirnos, de ser felices, de ser artistas en un contexto donde la mayoría de nosotros no hemos tenido educación para el arte.

Rebeca Lane

Rebeca Lane es un torbellino de ideas y prácticas. Ambas van juntas en la experiencia de esta voz combativa del hip hop, feminista, activista política y social, socióloga, actriz de teatro. Hace frente, denuncia, explora sin titubear con su música, su poesía, a todo tipo de violencia contra los desfavorecidos, las mujeres, los jóvenes.

Es inclasificable, o por lo menos, es casi imposible encontrar un título que exprese cabalmente el trabajo de esta artista, que haga honor a su trayectoria. De allí que elegimos solo su nombre.

Rebeca Lane estuvo por primera vez en Canadá y tuvimos la suerte de poder conversar con ella. Aquí van algunos extractos de la entrevista.

La militancia

En mi familia sufrimos las consecuencias directas de la guerra. La hermana de mi papá fue desaparecida por el ejército en 1981 y eso marcó mucho la historia familiar, el compromiso político que tenía la familia en los tiempos de la guerra que, como muchas familias en Guatemala, fuimos golpeadas. Su tía fue la guerrillera y poeta Rebeca Eunice Vargas Braghiroli, detenida y desaparecida por el ejército guatemalteco a finales de la Guerra Civil en Guatemala en 198.

Eso en la familia nuclear. Pero en la familia cercana también hubo asesinatos políticos.

Eso marcó desde un principio de qué lado de la historia estaba yo posicionada y que era definitivamente la lucha por la transformación del país.

Fui parte de la generación que fue testigo de la firma de los Acuerdos de Paz y los cambios que esto implicó en la sociedad hicieron que me involucrara desde muy joven en el activismo político, sobre todo por la memoria histórica y la justicia.

© Cynthia Vance

El feminismo

Creo que siendo mujer guatemalteca, centroamericana, latinoamericana, el feminismo es una necesidad. Porque a las mujeres nos están matando. De muchas formas. No sólo quitándonos la vida sino con toda la violencia sexual a la que estamos sometidas desde que somos muy pequeñas. Toda la violencia en el espacio público y en el privado.

Ser mujer en un país centroamericano, en México, en América latina es una prueba.

Rebeca Lane en la marcha por las mujeres © China Diaz

Activismo feminista

Tiene que ver con la sobrevivencia y con articularme con otras mujeres que estamos en la misma lucha. Yo creo que Guatemala es una sociedad que odia a las mujeres. El activismo feminista es cotidiano. No es una postura teórica. Sino de un feminismo que nos salva la vida cotidianamente.

El rap

Es más que un estilo musical. El rap se encuentra dentro de la cultura hip hop y ésta tiene una historia política y social muy importante sobre todo para los jóvenes de color, en el contexto de Nueva York, en los años 70. Y todas las luchas que tenías las personas latinas, las afro descendientes, las migrantes sin papeles, hizo que el rap sea no solo una herramienta de expresión sino de articulación comunitaria con otros jóvenes, que nos da la posibilidad de hablar de nuestra realidad, de divertirnos, de ser felices, de ser artistas en un contexto donde la mayoría de nosotros no hemos tenido educación para el arte.

© Hannah Cuhépé

El espejo de la madre

Yo siempre he sido muy activa. He aprendido mucho de mi mamá. Ella hace de todo. Ella estudia, sacó su licenciatura, un máster, todo lo hizo después de los 50 años. Da clases ahora. Gestiona un centro social de su parroquia. Ese aprendizaje de ver a mi mama siempre activa y pensando en todas las demás personas, en servir, me sirvió mucho como ejemplo para estar presente en todo lo que hago. Es como mi cuna, mi primer hogar, que fue mi mamá.

Somos guerreras

Empezó como un taller que daba por donde viajaba. De compartir conversatorios, articulando con mujeres que hacían hip hop en aquel entonces. Empecé en el 2012. En aquel entonces éramos varias mujeres aunque no estábamos trabajando juntas ni teníamos algún objetivo común. A partir de comenzar a viajar y empezar a reconocernos entre nosotras surgió de la necesidad de nombrar de alguna forma este proceso.

Es entonces un proceso que propicia espacios para que las mujeres podamos reunirnos, poder producir eventos, hacer talleres.

Hace un par de años hicimos un tour con cuatro raperas. Yo, Nakury y Nativa de Costa Rica, y Audry Funk de México. Hicimos una gira de Panamá a Ciudad Juárez en México haciendo talleres, festivales y sobre todo grabando entrevistas para un documental sobre la historias de las mujeres del hip hop en Centroamérica. Un proyecto de gran envergadura, con mucho material y entrevistas. Un proyecto a terminar.

La idea es enlazar, promover, darnos a conocer, y sobre todo hermanarnos. Porque en el mundo en general, no solo en el hip hop, hay muchos más hombres que mujeres. Las mujeres somos pocas y a veces el contexto mismo nos hace pelear entre nosotras. El objetivo es romper con esa idea de que las mujeres no podemos trabajar bien, juntas.

Rebeca Lane durante un taller de rap con jóvenes

Guatemala ayer y hoy

Estamos en otro tipo de guerra, de enfrentamiento. No podemos decir que los problemas fundamentales que se buscaban transformar lo hayan hecho. El estado de Guatemala básicamente nunca cumplió con ninguno de los acuerdos que estaban contenidos en los Acuerdos de paz y las desigualdades sociales continúan casi que intactas.

La libertad de expresión

Aunque estamos en un país donde todavía se asesinan a muchos periodistas por su trabajo, socialmente por lo menos, ya no hay tanto miedo a decir lo que uno piensa, lo que uno siente. Que fue algo que nuestros padres no tenían oportunidad de hacerlo. Los jóvenes tenemos ahora la posibilidad de articularnos para hacer cosas, desde políticas hasta artísticas que también es algo que por la represión durante la guerra no se podía hacer. Sin embargo, creo que la represión estatal y el posicionamiento del ejército dentro del Estado de Guatemala es algo que no solo ha quedado intacto si no que ha ido mutando y se ha ido vinculando con sectores del narcotráfico, de tráfico de armas, que han permitido que estas mafias coopten el Estado de una manera más absoluta, porque ya no solo se refiere al pequeño país sino a toda una región que está siendo azotada por redes de crímenes, de tráfico de personas, de narcos.

La primera vez en Canadá

Rebeca Lane estuvo en varias ciudades canadienses , como Charletoatawn (Isla del Príncipe Eduardo) Fredericton (Nueva Brunswick) , Halifax (Nueva Escocia). En esa primera gira se encontró con un público que recién la descubría.

Pero Toronto y Montreal dice que la impactaron mucho, se encontró con gente que conocía su música.

“Fue como una sorpresa muy grande saber que por aquí se me escucha, fue muy bonito el amor y el cariño de la gente, el reconocimiento del trabajo. No me esperaba, por lo menos en Montreal, que había mucha más gente que conocía mi trabajo que en Toronto. Saber cómo la música puede ayudar a que en cualquier lugar que estemos nos sintamos parte de algo. De una lucha, de una transformación, de un compromiso. Estoy muy contenta y con muchas ganas de volver.

Rebeca Lane, en su concierto en Montreal

Esto y mucho más en la conversación de Rebeca Lane con Leonora Chapman, de Radio Canadá Internacional.

Como poeta, Rebeca Lane ha publicado en la Revista de la USAC, Revista Literaria Voces Convergentes, Revista Imagina, El Vestíbulo (Puerto Rico), la revista electrónica Te prometo Anarquía, y Analistas Independientes de Guatemala. Así como en poemarios colectivos de Cascada de Palabras, Cartonera (México).

Rebeca Lane ha participado también como actriz de teatro en: Histéricas y no tanto (2013), Danzas saicas alucinantes (2012), El Juego (2009), Las Profanas (2009).

Miss Penny Lane es el nombre que utilizó para firmar su blog, “Mujeres de bolsa grande y zapatos bajos” que recoge su producción poética