Profesor de la Universidad de Manitoba a favor de los robots sexuales

Un profesor de la Universidad de Manitoba cree que los sexbots podrían ser una parte importante de una sociedad más feliz y más saludable. Advierte, sin embargo, que permitir estos robots de apariencia humana presentará desafíos.

“Los robots sexuales no necesariamente reemplazarán a los compañeros humanos, pero creo que son una herramienta poderosa para abordar el aislamiento de las personas”, dijo Neil McArthur, director del Centro de Ética Profesional y Aplicada de la Universidad de Manitoba.

El Dr. McArthur también es coautor de Robot Sex: Social and Ethical Implications.

Según el profesor Neil McArthur de la Universidad de Manitoba, se impone un diálogo sobre robots sexuales © CBC / Leif Norman

Según Neil McArthur, el desarrollo de tecnologías hará que estos robots sean inevitables. Él predice que estos robots con inteligencia artificial y que pueden proporcionar una experiencia sexual realista serán accesibles al público en cinco o diez años.

Beneficios para los humanos

McArthur afirma que no serán máquinas tabú.

“Les garantizo que no será Google Glass o algo que solo 14 personas usan en Silicon Valley”, dijo McArthur.

“Será una tecnología ampliamente adoptada, por lo que creo que deberíamos estar listos”.

-Neil McArthur, Profesor Universidad de Manitoba

Samantha es un robot sexual, hecho como una mujer real. © (Cortesía de Arran Lee Squire

Según Neil McArthur, hay varias razones por las cuales una persona puede querer comprar un sexbot. “Por ejemplo, en un lugar donde existe un gran desequilibrio entre los sexos, o en una comunidad que estigmatiza a las personas LGBT”, explicó.

Agrega que estos robots también podrían ser beneficiosos para las personas que son víctimas de traumas sexuales. “Los robots sexuales ayudarían a reconstruir la confianza. Esto permitiría a algunos sentirse seguros en su sexualidad y tal vez incluso convertirse en una herramienta terapéutica para la transformación de las relaciones humanas. ”

El lado oscuro

“Pero el hecho de que la tecnología esté cambiando rápidamente no significa que el resto del mundo haga lo mismo”, advirtió McArthur. Él cree que la piratería y la protección de la propiedad intelectual y privada serán grandes desafíos.

“La gente puede querer robots que se parezcan a su ex novia, y su ex novia podría no querer eso”, dijo. Nuestro sistema legal no pensó en eso por el momento. ”

También reconoce que esta herramienta puede empeorar la tendencia a objetivar a las mujeres. “Pero limitar el desarrollo de esta tecnología no es la forma de prevenir eso”. ”

“La gente está interesada, está fascinada”, dice. Entonces, creo que es importante que tengamos una discusión sobre los robots sexuales. ”

Radio Canadá/CBC