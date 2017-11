¿TLCAN? ¿OMC? El camino incierto de las negociaciones norteamericanas

Después de una semana de reuniones en Ciudad de México, los funcionarios de los tres países discutieron sobre detalles técnicos del acuerdo comercial, pero sin abordar las profundas brechas que separa a los tres países en los temas más polémicos. Es decir, las normas para la fabricación de automóviles, la resolución de disputas comerciales y la emisión de contratos gubernamentales, así como una propuesta de cláusula de caducidad que exigiría que el TLCAN caduque automáticamente cada cinco años a menos que las partes voten para continuarlo.

Tampoco se avanzó mucho en temas técnicos como las “reglas de origen”, que rigen las cantidades de un bien o producto que deben ser fabricadas en América del Norte para poder calificar a los aranceles nulos del acuerdo.

Mathieu Arès, profesor en la Universidad de Sherbrooke, está de acuerdo en que no hubo avances importantes en México.

“Probablemente no hubo discusiones públicas sobre lo que se discutió en las mesas. Sucede que las demandas estadounidenses no son satisfactorias ni para Canadá ni para México. Hubo algo de discusión sobre el comercio electrónico pero este tema no forma parte del núcleo duro de las negociaciones. Se sabe que no hubo avances en los temas fundamentales, concentrados en el sector automóvil, el sistema de arbitraje y la industria láctea. Estos temas controvertidos serán parte de las discusiones en las dos últimas rondas de negociaciones”.