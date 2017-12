Una canadiense crea aplicación para evitar asalto sexual en festivales de música

El primer festival de rock 100% libre de hombres se llevará a cabo el próximo año en Suecia. La iniciativa que empezó como una broma cruel ante la oleada de violaciones y asaltos sexuales en festivales suecos, se volverá una realidad en el verano del 2018.

No sorprende entonces saber que una médica de Ottawa, que trabaja con víctimas de agresión sexual, está desarrollando una nueva aplicación que tiene como objetivo mantener a las personas a salvo en festivales de música y otros grandes eventos.

La investigación del Dr. Kari Sampsel analiza la prevalencia del asalto sexual en grandes eventos como los festivales de música. © (Ollie Millington / Redferns a través de Getty Images)

La idea de NightLight surgió de la investigación de la Dra. Kari Sampsel. Ella es la directora del programa de atención de abuso sexual y de abuso de pareja en el Hospital de Ottawa.

La investigación que realizó hace unos años mostró que más del 25 por ciento de pacientes que acuden a su programa en Ottawa estaban directamente relacionados con reuniones masivas como fiestas y festivales de música. Y probablemente ese número es subestimado dice ella, por la forma en que se realizó el estudio. Porque querían ver si eso estaba registrado en los antecedentes de los pacientes, y si no estaba escrito, no los incluían en ese grupo.

Festivales de música

“Es la tormenta perfecta para el comportamiento predatorio. Es un gran grupo de personas. La mayoría de las personas van allí a pasar un buen rato. Es posible que hayan tomado un par de copas”.

“Además, hay muchos rincones oscuros” le dijo Sampsel a Carol Off, conductora del programa As It Happens del radiodifusor público CBC.

Cómo funciona NightLight

Funciona casi como un sistema de mensajes de texto. Digamos que perdiste a tus amigos, que querrías encontrarlos, te sientes un poco incómoda. Hay un botón “buscar a mis amigos” que enviaría un mensaje a tu amigo a través de un tipo de interfaz de SMS o mensajes de texto que tiene una ubicación GPS y un mapa, y que busca encontrar a tus amigos nuevamente. Si te encuentras en una situación más crítica, has sido asaltada, has resultado herida, puedes presionar el botón ‘Denunciar emergencia’ y esa información es enviada a la seguridad del evento.

Y básicamente aparecerá tu ubicación GPS así como una imagen de perfil. Entonces, cuando una persona de la seguridad está buscando a través de una multitud de miles y miles de personas, con esa aplicación sabrá perfectamente a quién buscar.

– Kari Sampsel, directora del programa de atención de abuso sexual en el Hospital de Ottawa

Sampsel dijo que se inspiró en parte por la historia de una mujer en un festival en Montreal que no pudo encontrar a nadie en la multitud para ayudarla después de que le hubieran puesto drogas en su bebida.

Melanie Doucet estaba disfrutando el show de Red Hot Chili Peppers en Montreal. Comenzó a hablar con un grupo de hombres con un trago en la mano cuando comenzó a sentir una rara sensación. Le dijo a CBC que fue drogada. *De repente pasé de estar súper feliz a no poder controlar mi propio cuerpo o hablar correctamente. Supe de inmediato lo que sucedió* © CBC

Puede ser difícil para la seguridad del festival detectar a alguien en esa situación, dijo Sampsel.

“Las personas están saltando de un lado a otro. ¿Están saltando porque están tratando de llamar la atención de alguien, o están saltando porque simplemente disfrutan de la música que están escuchando?”.

La Dra. Kari Sampsel es la directora médica del programa de atención de abuso sexual y abuso de pareja en el Hospital de Ottawa. © (Michelle Valberg)

Al preguntársele si le preocupa que NightLight le otorgue la responsabilidad de la prevención del asalto sexual a las víctimas en lugar de a los perpetradores, Sampsel enfatizó que es solo una pieza del rompecabezas.

“No hay ninguna herramienta mágica que prevenga el asalto sexual, eso no va a hacer que esto sea erradicado de la sociedad. Es una de las formas en que si te encuentras en una situación en la que necesitas ayuda, puedes obtenerla de manera rápida”.

Sampsel ofrece también servicios de consultoría para los organizadores de eventos sobre cómo mejorar la seguridad y mitigar el riesgo de agresión sexual. Ella espera asociarse con los organizadores del festival y tener NightLight listo para lanzarlo el próximo año.

“Al poner la responsabilidad en la víctima o la víctima potencial, al menos les otorgas un poco más de control en la mano”, dijo. “Nada es peor que estar en un lugar en el que estás lejos de cualquier tipo de ayuda y te sientes totalmente indefenso”.

Las cifras confirman el peligro para laas mujeres

Bråvalla es el festival de rock más grande de Suecia. Este año contó con la participación de artistas como The Killers, The Chainsmokers, Linkin Park, System of a Down y Prophets of Rage. Sin embargo, la nota desagradable del festival fue el elevado número de agresiones sexuales reportadas durante los días del festival.

En total se denunció ante la policía 4 violaciones y 23 asaltos sexuales. En el festival del año anterior se habían reportado 5 violaciones y 12 asaltos sexuales.

Ante esos números de espanto, los organizadores anunciaron el “primer festival de rock sin hombres que será realizado en la edición 2018”.

CBC/RCI/Internet