Escasez de mano de obra en Quebec, empresas lanzan un SOS

En Drummondville, que cuenta con unas 650 empresas del sector manufacturero, hay 2.000 puestos de trabajo disponibles

Las compañías manufactureras regionales están desesperadas por contratar trabajadores no calificados para satisfacer sus necesidades. En el área de Drummondville, en Quebec, la demanda es particularmente urgente.

Es el futuro de nuestro negocio el que está en peligro debido a la falta de mano de obra suficiente.

-Nathalie Joyal, gerente de ventas en Sixpro

Nathalie Joyal, directora de ventas de Sixpro, cerca de Drummondville, quiere que la escuchen. Ella es hoy la portavoz de la consternación de muchas compañías manufactureras que luchan por encontrar los empleados necesarios para su crecimiento.

Nathalie Joyal, directora de ventas de Sixpro © Radio Canada / Frank Desoer

En la región de Drummondville, que cuenta con unas 650 empresas del sector manufacturero, hay 2.000 puestos de trabajo disponibles. Al igual que otras compañías, la dificultad de contratar personal obliga a Sixpro, que se especializa en el recubrimiento de pintura metálica, a rechazar contratos importantes.

Tuvimos que rechazar a parte de nuestros clientes, algunos de ellos de años. Fue un ejercicio extremadamente difícil.

-Nathalie Joyal, gerente de ventas en Sixpro

Para una empresa internacionalmente competitiva, este es un ejercicio antinatural.

No hemos estado acostumbrados a decirle al departamento de ventas que reduzca la velocidad. Esta no es una orientación comercial normal. No tiene sentido, pero es una realidad.

-Frédéric Albert, PDG de Fibrobec

Trabajadores extranjeros al rescate

Para satisfacer sus necesidades de personal, cada vez más las empresas no tienen más remedio que confiar en la mano de obra de la inmigración. Algunos de ellas asisten a ferias de empleo en el área de Montreal, donde se encuentra el mayor grupo de inmigrantes.

Sin embargo, sus esfuerzos para tratar de convencer a los recién llegados a mudarse a las regiones no siempre son exitosos.

La otra forma es reclutar trabajadores temporales en el extranjero. Sixpro, que tiene 225 empleados, recurre desde hace un año a trabajadores en Filipinas para realizar tareas básicas de fábrica.

Kenedy Vilarin Tadique, trabajador filipino reclutado por Sixpro hace un año © Sixpro

Sin embargo, este es un proceso largo y tedioso con las burocracias federal y provinciales. Por cada empleado, las compañías deben invertir varios miles de dólares para traerlos, alojarlos, capacitarlos y asegurar su aprendizaje de la lengua francesa.

SGT Transport, en Saint-Germain-de-Grantham, cerca de Drummondville, tuvo que reclutar a docenas de camioneros de Europa, de África y del Caribe. A pesar de esto, cincuenta camiones permanecen inmovilizados en su estacionamiento por falta de conductores.

Camión de transporte SGT en Saint-Germain-de-Grantham © SGT Transport

Reclutar un trabajador extranjero es un último recurso para nosotros. En lugar de aligerar el proceso, los gobiernos lo están complicando. ¿Es lógico?

-Jean-Pierre Rabbath, Director a cargo de la contratación internacional de SGT Transporte

Para satisfacer sus necesidades, compañías como Groupe Soucy, que procesa el caucho, recurren a los refugiados sirios que no desean nada más que trabajar para integrarse a la sociedad de acogida.

Hasta cierto punto, el hecho de que las empresas den empleos a trabajadores temporales o refugiados es indicativo de las fallas en nuestro sistema permanente de inmigración, de acuerdo con la vicepresidente de la Federación Canadiense de Negocios Independientes (CFIB), Martine Hébert.

Jihad Al Hussein, refugiado sirio desde hace un año y medio y operador en la fábrica de Soucy Group en Drummondville. © Radio-Canadá / Frank Desoer.

Este sistema favorece la selección de inmigrantes francófonos altamente calificados en Quebec, lo que no se corresponde necesariamente con las necesidades de la economía.

En Quebec, tenemos una paradoja migratoria que hace que la clientela inmigrante esté demasiado calificada para las necesidades laborales en las regiones de Quebec.

Martine Hébert, vicepresidenta de CFIB

El reportaje fue presentado en el programa Désautels le dimanche del radiodifusor público Radio Canadá.