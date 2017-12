Allanan sedes del principal partido opositor en Perú

La justicia de Perú allanó dos oficinas del principal partido de oposición, como parte de una investigación por presunto lavado de dinero durante la campaña presidencial de Keiko Fujimori.

Al mismo tiempo que las autoridades inspeccionaban las instalaciones de Fuerza Popular en Lima, la capital peruana, Fujimori se presentó voluntariamente en el despacho del procurador general, para reunirse con sus integrantes.

La mujer, que es hija del ex presidente Alberto Fujimori, hoy en prisión bajo los cargos de corrupción, dijo más tarde en conferencia de prensa que “lo único que esta actitud abusiva va a lograr es hacernos más fuertes”.

La candidata derrotada agregó que el accionar judicial no va a silenciarla y que continuará “luchando contra los corruptos”.

Fujimori fue vencida en la elección presidencial llevada a cabo en 2016, en la que resultó electo el actual mandatario, Pedro Pablo Kuczynski.

La titular de Fuerza Popular declaró que las autoridades judiciales recibieron hace varios meses los libros de contabilidad de su partido y que los responsables electorales también están en posesión de esa documentación.

El vicesecretario de la formación, José Chlimper, coincidió al decir que “nuestros libros contables están en la oficina del procurador y los están revisando página por página en estos momentos”.

La justicia de Perú inició una pesquisa por lavado de dinero en las campañas de Fujimori en 2011 y 2016, luego de tener acceso a una nota escrita por Marcelo Odebrecht, titular de una firma de construcción brasileña, que se encuentra en el centro de un escándalo por corrupción que afecta a varios países de la región.

El mensaje hallado en el teléfono móvil de Odebrecht dice “aumentar Keiko a 500 y hacer una visita”.

El presidente peruano sostuvo que los operativos judiciales lo tomaron por sorpresa y sugirió que los mismos no responden a los debidos procesos.

“Me preocupa haber leído en la prensa que hubo esta mañana un allanamiento en las oficinas del partido político que domina el Congreso. Y no lo digo para congraciarme con el parlamento, lo digo porque si no se hacen los procedimientos adecuados, no seremos respetados internacionalmente”, agregó en su declaración Kuczyinski.

Las acusaciones por corrupción han afectado a todos los presidentes entre 2001 y 2016.

Una orden de captura está vigente en contra del ex mandatario Alejandro Toledo. Por otro lado, Alan García se encuentra bajo investigación por sobornos y Ollanta Humala cumple un período de 18 meses de prisión preventiva.