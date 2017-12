Pasaportes al contado: el papel clave de canadienses en el lucrativo negocio

“Encontré que la ciudadanía se convirtió en una mercadería y que el mejor pasaporte no es el estadounidense o el canadiense o el suizo. El mejor pasaporte es el dinero”.

– Atossa Araxia Abrahamian, autora del libro The Cosmopolites: The Coming of the Global Citizen

Expertos advierten que el negocio multimillonario podría amenazar la seguridad nacional de Canadá, EE. UU y la UE.

Y los canadienses no solo participan en la promoción de los programas, sino que también están diseñando y ejecutando algunos de ellos.

En Dominica, una isla del Caribe, el pasaporte puede costar cerca de 100 000 mientras que Malta exige más de 1 millón de dólares © Getty images

¿Por qué comprar un pasaporte canadiense o europeo?

Una de las mayores atracciones para una persona de negocios es obtener el acceso sin visas a 100 países que ofrecen los pasaportes canadienses y otros como los de la Unión Europea. Sin ese acceso, los ciudadanos de algunos países como China o Rusia tienen que pasar por la burocracia de solicitar visados ​​separados para cada país que quieran visitar.

La periodista canadiense Atossa Araxia Abrahamian, en su libro The Cosmopolites: The Coming of the Global Citizen, habla de un precio promedio: 250 000 dólares, dependiendo del país. En Dominica, una isla del Caribe, el pasaporte puede costar cerca de 100 000 mientras que Malta exige más de 1 millón de dólares estadounidenses.

La compra de la ciudadanía maltesa permite vivir y trabajar en cualquier parte de la Unión Europea.

– Atossa Araxia Abrahamian

La pericia canadiense

Los canadienses están desempeñando un papel clave en el lucrativo y creciente negocio mundial de pasaportes al contado, una industria que Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea han advertido que podría amenazar la seguridad nacional, revela una gran investigación llevada a cabo por la periodista Elizabeth Thompson del radiodifusor público CBC.

Se trata de una industria multimillonaria que se extiende a través de Canadá, conectando a personas adineradas de lugares como China, Rusia y Medio Oriente con el objetivo de obtener papeles de ciudadanía mediante programas de inversión. A cambio, pagan millones de dólares en comisiones a los intermediarios, muchos de ellos canadienses.

Las estimaciones sobre cuánto vale por año la ciudadanía para negocios de inversión van desde los mil millones a $ 10 mil millones de dólares.

Las publicidades de venta de ciudadanía ofrecen playas idílicas y viajes sin visado a más de 100 países, incluidos los de Europa. © iStockPhoto

El ejemplo de Antigua y Barbuda

El programa de Antigua y Barbuda fue diseñado por Don Myatt, un ex funcionario público federal canadiense que trabajó con Henley and Partners, que diseña y comercializa la ciudadanía mediante programas de inversión.

Myatt se convirtió en el primer gerente del programa. Chisanga Chekwe, un ex viceministro de Ontario, fue el segundo.

“Uno se encuentra con canadienses todo el tiempo”, dice Kristin Surak, profesora de la Universidad SOAS de Londres, que ha estado estudiando la industria durante los últimos dos años.

“Realmente, la industria de la ciudadanía para inversión fue creada por el gobierno canadiense”, dice Nuri Katz, un líder en la industria y fundador de Apex Capital Partners. “Luego, otros gobiernos vieron el éxito del programa canadiense y quisieron disfrutar también de los éxitos”.

“Yo diría que Canadá es el abuelo de la industria”.

El nacimiento de la industria de la ciudadanía fue en Canadá

Las raíces de la industria de la ciudadanía se encuentran en el antiguo programa federal de inmigración de negocios de Canadá.

Bajo ese programa, alguien con un valor neto de al menos $ 1.6 millones, que aceptó hacer una inversión de $ 800,000 en Canadá, podría calificar para el estatus de residente permanente.

Canadá finalizó su programa en 2014.

Chris Alexander, que se desempeñó como ministro de Inmigración en el antiguo gobierno conservador, pensaba que ciudadanía por inversión “beneficiaría en gran medida a la economía canadiense al atraer inversionistas inmigrantes con fuertes habilidades comerciales”. © PC / SEAN KILPATRICK

Cuando Canadá cerró el programa en 2014, dejó una industria de expertos completamente capacitada para vender inversiones de inmigración, y funcionarios públicos para administrar programas de inversión de inmigración, así como una fuente de información con miles de clientes de todo el mundo que habían solicitado el programa de Canadá y cuyas solicitudes aún no se habían procesado.

El ex ministro de Inmigración del gobierno conservador de la época, Chris Alexander, dijo que cerró el programa debido a preocupaciones sobre fraude, y que el dinero invertido solo había servido para compensar el gasto del gobierno.

Quienes participan en la venta de la ciudadanía a través de programas de inversión en todo el mundo sostienen que simplemente ayudan a los países con problemas a conectarse con inversores ricos que buscan una mayor movilidad o un refugio seguro para sus familias.

Admiten que hay operadores “actuando en la oscuridad” atraídos por el gran dinero involucrado. Y hacen referencia veladamente a una posible corrupción por parte de los políticos, a los que se niegan nombrar.

En una conferencia de prensa en Beijing, el martes 4 de marzo de 2014, un grupo de millonarios chinos hizo un llamamiento al gobierno canadiense para que detenga sus planes de poner fin a su programa de inmigrantes inversores y elimine miles de solicitudes de ciudadanos chinos. © Crédito de la foto: Andy Wong / AP

Sin embargo, sostienen que las personas más respetables en la industria son cuidadosas con respecto a quiénes aceptan como clientes y dicen que la mayoría de los funcionarios del gobierno hacen todo lo posible para descartar a aquellos que podrían representar un riesgo de seguridad.

Los expertos dentro del gobierno, sin embargo, señalan que los programas de venta de ciudadanía se prestan a abusos por parte de criminales y terroristas potenciales. Dicen que algunos países no están cuidando lo suficiente o haciendo suficientes preguntas acerca de dónde viene el dinero antes de entregar los pasaportes que permite un acceso a más de 100 países sin visado.

Gobierno canadiense interviene

En junio, esas preocupaciones llevaron al gobierno del primer ministro Justin Trudeau a imponer una visa a todos los que quieren ingresar a Canadá con un pasaporte de Antigua y Barbuda, “para proteger la seguridad de los canadienses y defender el compromiso de Canadá de asegurar el perímetro norteamericano”.

El gobierno canadiense dijo que había estado observando el programa desde que comenzó en 2013.

Tres años antes, el gobierno canadiense impuso una medida similar en St. Kitts y Nevis, otra nación insular del Caribe. Alexander, el exministro de inmigración, dijo que la decisión se desencadenó cuando un iraní, a quien describió como un “representante estatal iraní”, se presentó en el aeropuerto internacional Pearson de Toronto con un pasaporte diplomático de St. Kitts y dijo que había venido a reunirse en ese momento con el primer ministro Stephen Harper.

Canadá cerró su embajada en Irán en 2012 y expulsó a los diplomáticos iraníes de Canadá. Las relaciones diplomáticas formales aún no se han reanudado.

Nuri Katz, fundador de Apex Capital Partners, en Jolly Harbour Marina en Antigua. Katz dice que Canadá fue pionero en la ciudadanía por inversión. *Luego, otros gobiernos vieron el éxito del programa canadiense y quisieron disfrutar de los éxitos*. © (Apex Capital Partners)

Luz roja de Europa

El 1 de diciembre, una delegación del Parlamento Europeo encabezada por Ana Gomes lanzó advertencias sobre la ciudadanía de Malta por un programa de inversión, diciendo que había “gran preocupación” sobre la venta de pasaportes malteses a extranjeros sin revelar quién los compraba. El programa, popular entre los rusos, incluye la ciudadanía europea y el acceso sin visado a Canadá y los EE. UU.

“Este sistema, con toda su opacidad, corre el riesgo de importar criminales y blanquear dinero en toda la UE”, escribió Gomes.

Estados Unidos apunta a terroristas

Peter Vincent, que trabajó como asesor de seguridad interna del ex presidente de los EE. UU Barack Obama, dice que Estados Unidos está preocupado por un grupo pequeño pero potencialmente *devastador* que explota la obtención de ciudadanía a través de programas de inmigración. © Peter Vincent

El gobierno de EE. UU también ha expresado serias preocupaciones sobre los programas que ofrecen la ciudadanía por un precio. En una presentación escrita ante el comité de servicios del Senado de EE. UU, en marzo de 2015, el general John Kelly incluyó programas de “dinero para pasaportes” entre las amenazas a la seguridad enfrentadas por Estados Unidos, diciendo que “podrían ser explotados por criminales, terroristas u otros actores nefastos”.

Kelly ahora se desempeña como jefe de personal del presidente de EE. UU., Donald Trump.

En su Informe de Estrategia de Control de Narcóticos 2017, el Departamento de Estado de los EE. UU advirtió que el Programa de Ciudadanía por Inversión (CIP) de Antigua y Barbuda podría ser susceptible de lavado de dinero y otros delitos financieros.

“El CIP sigue siendo uno de los más laxos del mundo”, escribieron los funcionarios. “La CIU (Unidad de Ciudadanía por Inversión) no mantiene una autonomía adecuada de los políticos para evitar la interferencia política en sus decisiones”, agregaron más tarde.

El informe también advirtió sobre el programa en St. Kitts, diciendo que “la investigación previa y laxa creó vulnerabilidades de seguridad a nivel nacional e internacional . El CIP sigue afligido por deficiencias significativas en la investigación de candidatos después de recibir la ciudadanía “.

Armand Arton, presidente de Arton Capital, estima que 25,000 personas compran una segunda ciudadanía cada año. © (Arton Capital)

Miles de personas compran una segunda ciudadanía anualmente

Antigua y Barbuda y St. Kitts son solo dos de los países en el creciente negocio de la ciudadanía en venta.

“Ha habido una explosión de la demanda debido prácticamente a la inestabilidad política en todo el mundo en los últimos 10 años”, dijo Armand Arton, presidente de Arton Capital, una de las firmas más grandes que acompañan a inversionistas adinerados en la obtención de segundas ciudadanías.

Arton, quien creció en Montreal pero ahora pasa gran parte de su tiempo en Dubai, estima que 25,000 personas compran una segunda ciudadanía cada año. Él espera que ese número se duplique en los próximos cinco años a medida que más países ofrezcan programas y disminuya el costo de comprar ciudadanía.

El inicio del proceso

En la mayoría de los programas, los que buscan una ciudadanía hacen una inversión en el país, que va desde contribuir a un programa de desarrollo dirigido por el gobierno hasta invertir en bienes raíces o en un negocio local. Después de estudiar y examinar una solicitud, el inversor y su familia pueden convertirse en ciudadanos del país y se les expiden los pasaportes.

Los programas pueden ser una mina de oro para las naciones en desarrollo con problemas de liquidez, que representan una parte sustancial de su producto interno bruto en algunos casos.

La gente en la industria dice que también es una mina de oro para los consultores de inmigración canadienses, algunos de los cuales solían trabajar para el gobierno federal cuando Canadá tenía su propio programa de inversores de inmigrantes.

Los canadienses dominan en Antigua

En Antigua, por ejemplo, el 22 por ciento de los 127 representantes autorizados a comercializar su ciudadanía mediante un programa de inversión cuentan con direcciones canadienses, más que cualquier otro país.

Una revisión de los informes del programa publicados en línea muestra que el 80 por ciento de las comisiones pagadas por el programa de Antigua durante un año y medio – $ 2.2 millones – fueron a manos de ClientReferrals.com, una empresa que conecta a agentes y otros profesionales con ciudadanía mediante inversión programas y otras opciones de inversión.

Las presentaciones corporativas muestran que una de las principales cabezas en ClientReferrals.com es Guy Pilote, un ex funcionario público federal que trabajó brevemente con Don Myatt en el programa de inmigración empresarial de Canadá. Patrick Peters figura como presidente y Lei Li como director.

Al igual que muchos involucrados en la industria, Katz comenzó trabajando con el programa canadiense.

“Canadá desarrolló esto en los años 80 y la mayoría de los profesionales originales, como yo, somos de Canadá”, dijo Katz, quien creció en Montreal. “Hemos expandido y creado una industria completamente nueva, pero en realidad es solo una expansión de la experiencia canadiense”.

Arton dice que los canadienses son “pioneros orgullosos ” de la industria.

Las publicidades de venta de ciudadanía se refieren a playas idílicas y promesas de más movilidad. Viaje sin visado a más de 100 países, incluida Europa. Protección para su familia de guerras o disturbios civiles. Protección para su riqueza, es decir, protección contra el impuesto a la renta.

Personas como Katz y Arton descartan las preocupaciones de los gobiernos de Canadá y los Estados Unidos, diciendo que sería más fácil para un posible terrorista ingresar a los Estados Unidos con una visa de turista.

Los funcionarios de la industria insisten en que el debido control es exhaustivo y dicen que hacen todo lo posible para verificar los antecedentes de los solicitantes. Sin embargo, también señalan que si alguien aún no es pasible de una orden de arresto o no fue condenado por una ofensa criminal, una amenaza no aparecería necesariamente en las verificaciones de antecedentes.

Ciudadanías que llaman la atención

A pesar de los controles, ha habido varios casos de personas cuyas ciudadanías han llamado la atención.

El canadiense Alexandre Cazes, supuestamente el cerebro detrás del oscuro sitio web AlphaBay, se convirtió en ciudadano de Antigua en febrero.

Tres ciudadanos chinos que compraron la ciudadanía de Antigua generaron controversia, uno por acusaciones de haber mentido sobre su solicitud y los otros dos porque eran buscados por las autoridades chinas. Uno de ellos, Ai Yang, es mencionado en el dossier que informó sobre la decisión del gobierno canadiense de imponer la visa a Antigua.

El líder de la oposición de Antigua, Harold Lovell, dijo que su Partido Unido Progresista estableció el programa cuando estaba en el poder para fortalecer la economía de Antigua. Sin embargo, cree que ha habido serios problemas con la forma en que el programa ha sido administrado por el gobierno actual.

Por ejemplo, Lovell dijo que Antigua intentó comercializar el programa en Irak e invitó a 4.000 familias iraquíes a vivir en la nación isleña.

La decisión de Canadá de imponer una visa a Antigua “ha retrasado considerablemente el programa”, dijo, y agregó que cree que el programa aún tiene potencial.

Las preocupaciones han llevado a iniciativas para limpiar la imagen de la industria, como el lanzamiento de asociaciones industriales, y una variedad de recomendaciones.

A Arton, por ejemplo, le gustaría ver un programa común para los países del Caribe y una base de datos donde figuren los solicitantes rechazados.

Katz cree que quienes comercializan la ciudadanía mediante programas de inversión deberían estar regulados.

CBC/RCI