El Castor Cibernético de 10 de diciembre 2017

Verificamos y en efecto, el 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Ese día en 1948, se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1950, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la resolución 423, que invitaba a todos los Estados y organizaciones interesadas a que observen el 10 de diciembre de cada año como Día de los Derechos Humanos.

Leonora Chapman nos habla de pedofilia y si esta se puede curar

En lenguaje popular, los términos “pedófilo” y “abusador de niños” se usan a menudo como sinónimos. Sin embargo, científicamente, hay una diferencia. De acuerdo con el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5, la pedofilia involucra la excitación sexual hacia un niño prepúber, ya sea que se pase o no al acto. En apariencia, Xavier (nombre ficticio) lleva una vida perfectamente normal.

Pero arrastra un gran secreto que incluso su familia no sabe. “Me di cuenta muy, muy gradualmente, de que tengo atracción emocional y física por los menores. Lo que más me interesa, especialmente a nivel físico, son los jóvenes de 14 a 18 años. También sé que soy muy vulnerable emocionalmente para niños de hasta 8 años “, dice. Xavier es un pedófilo. Sin embargo, él no es un agresor. Nunca ha tocado a un niño y no usa pornografía infantil.

Luis Laborda nos habla de la pobreza en Canadá.

Canadá es uno de los países con mayor desarrollo económico y humano en todo el mundo. Sus estándares de vida se ubican entre los más altos a nivel global y no es infrecuente hallar algunas de sus ciudades entre las reseñas que las señalan como las mejores del planeta para vivir. Pero esa es sólo una parte de la realidad.

En pocos días más, la provincia de Quebec señalará los 15 años de la entrada en vigencia de la Ley para Combatir la Pobreza y la Exclusión Social (Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale), adoptada el 13 de diciembre de 2002 y vigente desde el 5 de marzo de 2003, con la que la provincia buscó poner fin a la indigencia en su territorio.

Leonardo Gimeno nos habla de la primera condena en el mundo por violación virtual.

Un hombre de 41 años de edad, fue condenado recientemente a 10 años de prisión por “violación virtual” adolescentes no mayores de 15 años. Lo llamativo del caso es efectivamente que se trata realmente de “violación en línea” pues Bjorn Samstron nunca conoció en persona a ninguna de las niñas agredidas y nunca llegó a tener sexo con ninguna de ellas, al menos de manera presencial.

Se trata del primer caso en el mundo, y la primera sentencia firme, que fue presentada por un tribunal de Upsalla, ciudad cercana a Estocolmo, en Suecia, conocida internacionalmente por su universidad fundada en el siglo 15.

Y yo por mi parte, los invito a escuchar una entrevista sobre un documental de 2 horas producido por el Club illico de Quebec, sobre Pablo Escobar.

Veinticinco años después de su muerte, Pablo Escobar sigue suscitando el interés y la curiosidad de la gente en el mundo entero. Aquí en Canadá, el Club illico produjo el documental Pablo Escobar contado por su hijo, que fue puesto a disposición de sus miembros desde el jueves 30 de noviembre.

Después de varias películas y series de televisión, el cineasta Olivier Aghaby y el productor Eric Hebert, cuentan la historia de Pablo Escobar desde adentro. Desde el punto de vista de su familia misma y presentada en particular por su hijo, Sebastián Marroquín (Juan Pablo Escobar) y por primera vez, por su esposa, María Victoria Henao, a quien Pablo Escobar solía llamar Tata. Pero también por otras personas que lo combatieron, que lo ayudaron y que viveron en la azarosa y triste Colombia en que la convirtió en ese momento Pablo Escobar.

