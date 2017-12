Candidatos a la presidencia de Chile se enfrentan en un último debate

Los candidatos a la presidencia de Chile protagonizaron la noche del lunes un acalorado debate que se centró en el crecimiento económico y en cambios a la política de inmigración, en el último foro antes del balotaje de este fin de semana.

En un debate televisivo, el exmandatario conservador Sebastián Piñera aseguró que de ser elegido “revisará” el sistema tributario modificado por el gobierno saliente, al tiempo que no descartó una eventual rebaja de impuestos a las empresas con el fin de estimular la inversión.

En contraste, el candidato oficialista de centroizquierda, Alejandro Guillier, defendió el aumento aplicado a los tributos de las grandes compañías aunque precisó que, una vez en régimen, la reforma será evaluada para constatar posibles efectos negativos en las pequeñas y medianas empresas.

El ex periodista y candidato a la presidencia de Chile, Alejandro Guillier. © Rodrigo Garrido

“Alejandro está cometiendo otro grave error. Acaba de decir que la reforma tributaria no afectó a la clase media (…) nada afecta más a la clase media que un país que no crece”, dijo Piñera, quien reiteró que el alza de impuestos ha sido el factor principal del enfriamiento de la economía en los últimos años.

En su respuesta, Guillier aseguró que Piñera y su equipo “no son campeones del crecimiento” y fustigó al candidato de la derecha por no aprovechar el auge en el precio del cobre, la mayor exportación del país, que durante su período alcanzó niveles récord.

“Echarle la culpa al gobierno anterior cuando no fue capaz ni de capitalizar (a la cuprífera estatal) Codelco, no me parece que sea una buena gestión”, le reprochó Guillier.

“Si usted echa para atrás la reforma tributaria, no puede compensarlo”, agregó, en alusión a los aumentos en el gasto público prometidos por ambos para elevar la gratuidad en educación y apoyar mejoras en las pensiones.

El entonces presidente de Chile, Sebastián Piñera junto al ex primer ministro conservador, Stephen Harper. © Sean Kilpatrick/CP

En cuanto a la inmigración, que en los últimos años ha crecido sustancialmente, Piñera, quien ganó la primera vuelta pero con un apoyo menor al esperado, insistió en estimular la llegada de profesionales de la salud y de otras áreas con déficit en el país.

“Nosotros propusimos una nueva ley de migración con el objetivo central de abrirle las puertas a lo que hace bien a Chile, pero le vamos a cerrar las puertas a los que vienen a causarnos daño”, dijo Piñera.

Guillier, en tanto, dijo que en este tema “conviene ser empático”.

“En el mundo hay reciprocidad. Si le pones barrera a los extranjeros, le van a poner a los chilenos, ¿cuál es el sentido de complicarnos la existencia? El mundo va a ser de viajeros”, afirmó Guillier.

Pese a momentos de acalorada discusión, los candidatos evitaron hacer nuevas promesas en busca de ampliar su base de electores de cara al balotaje del domingo, la que según analistas será reñida pese a la ventaja de casi 15 puntos lograda por Piñera en la primera vuelta.

En esa línea, los votos del joven bloque de izquierda Frente Amplio, cuya candidata logró un sorpresivo 20 por ciento, son vistos como clave para Guillier.