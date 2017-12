Un médico canadiense dice que la gripe de hombre es real

“El objetivo de este artículo es demostrar que los hombres no son débiles”.

Un equipo de investigadores ha llegado a la conclusión de que el fenómeno tan debatido de los hombres que sufren síntomas de gripe más severos que las mujeres puede de hecho existir.

En un nuevo artículo publicado en la edición navideña de The British Medical Journal, un académico canadiense investigó la llamada gripe del hombre, para saber si ellos exageran los síntomas.

A pesar del número universalmente alto de enfermedades respiratorias virales, ninguna revisión científica había examinado previamente si el término gripe de hombre es apropiado o exacto.

Pero el Dr. Kyle Sue, un profesor asistente clínico en la Universidad Memorial de Terranova en Canadá, se propuso determinar si los hombres realmente experimentan síntomas peores que las mujeres y si esto podría tener alguna base evolutiva.

O, ¿los hombres son más llorones que las mujeres cuando tienen un microbio? El término “gripe del hombre” fue acuñado en el Diccionario de Oxford: “Una dolencia leve o similar a la que experimenta un hombre que se considera que exagera la gravedad de los síntomas”.

El Dr. Kyle Sue, profesor asistente clínico en medicina familiar de la Memorial University en San Juan, Terranova, decidió estudiar la literatura científica disponible para ver si podía resolver el debate con la ciencia.

¿Su conclusión? Existe evidencia, aunque limitada, de que la gripe de hombre en realidad no se limita a estornudar.

Los hombres pueden no estar exagerando los síntomas, sino que tienen respuestas inmunes más débiles a los virus respiratorios virales

Para el médico canadiense, aunque todo era cuestión de ciencia, había también algo personal.

“Me han criticado por exagerar mis síntomas cuando tuve gripe”, le dijo a CBC News desde Arviat, Nunavut, donde es el único médico de la comunidad. “Pensé: Este sería un tema interesante para investigar”.

También señala que ninguna revisión científica ha examinado si el término “gripe de hombre” se define adecuadamente o simplemente como un término peyorativo sin base científica».

“Dado que aproximadamente la mitad de la población mundial es masculina, considerar que los síntomas respiratorios virales masculinos son exagerados sin evidencia científica rigurosa, podría tener implicaciones importantes para los hombres”, escribió.

La mayoría de los estudios que encontró involucraron a ratones, y varios de ellos mostraron que los ratones hembra tienen respuestas inmunes más fuertes que los hombres.

Otro, que aisló células de 63 personas sanas e infectó las células con un virus común, encontró que las células de las mujeres tenían una respuesta inmune más fuerte que las de los hombres.

Otros hallazgos incluyen:

*Un estudio de gripe de temporada entre 2004 y 2010 en Hong Kong encontró que los hombres tenían un mayor riesgo de ingreso hospitalario.

*Un estudio observacional de EE. UU de 1997-2007 mostró que los hombres tenían tasas más altas de muertes asociadas a la gripe en comparación con las mujeres.

*Las mujeres son más receptivas a la vacunación que los hombres.

*En una encuesta no científica, los hombres que sufren de gripe reportaron tomar más tiempo libre del trabajo que las mujeres.

El beneficio de la duda

El Dr. Kyle Sue dice que los estudios señalan que los hombres tienen sistemas inmunológicos más débiles que las mujeres.

“La testosterona es una hormona que en realidad actúa como un inmunosupresor. Mientras que los estrógenos funcionan en la dirección opuesta. Estimulan el sistema inmunológico. Así que los hombres con testosterona más alta en realidad terminan siendo más susceptibles a los virus en las vías respiratorias y tienden a empeorarlas”.

Sue admite que la evidencia es limitada, sobre todo porque gran parte de ella involucró a ratones. Afirma que se necesita hacer más investigación de alta calidad para determinar de manera concluyente si la gripe de hombre es un fenómeno médico real.

Sin embargo, dice, la evidencia disponible sugiere que los hombres sufren más con la gripe que las mujeres.

“El objetivo de este artículo es demostrar que los hombres no son débiles”. En realidad, estamos sufriendo por algo sobre lo que no tenemos control. Se nos debe dar el beneficio de la duda en lugar de criticarnos por no funcionar bien durante la gripe o el resfriado común”.

Los beneficios para los hombres

Sue también escribió sobre los beneficios de tener un “sistema inmune menos robusto”. Los tiempos de enfermedad, les permite a los hombres conservar su energía acostándose en el sofá o no levantándose de la cama.

“Quizás ahora sea el momento de crear espacios amigables para hombres, equipados con enormes televisores y sillas reclinables, de establecerlos para que los hombres puedan recuperarse de los efectos debilitantes de la gripe en toda seguridad y comodidad”, dijo con humor.

