Welcome to Montreal: La vida de artista de Elizabeth Vargas Murguía

“Al segundo día de haber llegado vi que en el WMCA daban cursos de francés a los niños y yo inmediatamente me senté con ellos, diciéndome que con ellos yo iba a aprender. Empecé a integrarme desde que llegué para tratar de hablar el idioma. Y eso, sin que yo lo hiciera con esa intención, comenzó a abrirme puertas. Y a los 8 meses de mi llegada conseguí un trabajo” Elizabeth Vargas Murguía, actriz y productora.

Elizabeth Vargas Murguía lleva ya10 años viviendo en Canadá. Es originaria de México. Desde el primer día que llegó a este país su única preocupación estaba centrada en su integración a su país de adopción. En ese proceso ha tenido muchas experiencias. Algunas desagradables, pero nada que le pudiera impedir continuar a la búsqueda de su objetivo.

El idioma, fue su primera preocupación y se entregó en cuerpo y alma al aprendizaje del francés. A pesar de la práctica, no lo hablaba bien. Pero el hecho de que tratara hablarlo y que trabajara tan fuerte para integrarse, la ayudó mucho para que se le abrieran algunas puertas. En entrevista, ella nos dice que su “experiencia ha sido buena, difícil como todo, pero ha valido mucho la pena”.

Elizabeth Vargas Murguía (segunda de derecha a izquierda) y parte del equipo de Wellcome To Montreal. © Cortesía de Elizabeth Vargas Murguía.

En su México natal, Elizabeth trabajaba como administradora de una compañía que fabrica extractores y responsable de la cafetería de esa compañía. Pero desde que se encuentra en Canadá decidió hacer lo que siempre quiso hacer pero por esas circunstancias que tiene la vida no logró hacerlo.

“Desgraciadamente no fui actriz en México. Por la cultura de mi familia. Por mi marido que no me lo permitía”. Pero en su país Elizabeth pudo estudiar teatro en el Instituto de Arte Escénico del profesor Miguel Corcega. Más tarde pudo estudiar teatro en Veracruz, México.

Pero durante su vida en México, nunca pudo trabajar como actriz. Y fue aquí en Canadá, en Montreal, donde pudo dar rienda suelta a toda su inquietud artística. Con ella hablamos de su actuación en la película Welcome to Montreal del productor Ecclésiastique Lemba y del realizador Jason Careau-Hamel.