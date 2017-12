Nuevo parásito de América Latina llega a Canadá

Después de la malaria y el zika, un nuevo parásito en América Latina podría poner en peligro la salud de los canadienses, según un estudio en el Canadian Medical Association Journal. El Trypanosoma cruzi transmite la enfermedad de Chagas.

“El Chagas se atrapa por la mordedura de este pequeño insecto”, dice el Dr. Pierre Plourde, director médico de Travel Health Clinic and Tropical Medicine Services en Winnipeg y autor principal de la publicación.

Agrega que el Trypanosoma cruzi apunta principalmente a la cara y se alimenta por la noche.

El Dr. Plourde quiere alertar a las personas de ciertos países de América Central y América Latina, pero también a sus hijos, contra el riesgo de infección, incluso una vez que estén establecidos en Canadá.

Su estudio se centra en una familia cuyos hijos nacen en Canadá y la madre en América del Sur. “Diagnostiqué la enfermedad de Chagas en 2010 con un adulto joven en Winnipeg”, dice el Dr. Plourde. Dos de sus hermanas fueron diagnosticadas más tarde. ”

Poco después, la madre también fue declarada positiva. Según el Dr. Plourde, ella fue la que transmitió la enfermedad a sus hijos durante el embarazo.

“El riesgo general de transmisión de la enfermedad de Chagas de la madre al feto es solo del 6%, pero cuando la mujer embarazada tiene un alto nivel de parásitos en la sangre, el riesgo de transmisión puede aumentar hasta un 30%”, revela el estudio.

El trabajo del Dr. Pierre Plourde se centra en la concentración de casos dentro de una familia de Winnipeg © Radio-Canada / Trevor Lyons

Transfusión de sangre inquietante

Es la transfusión de sangre lo que más nos preocupa a los científicos.

-Dr. Pierre Plourde, autor del estudio

“La otra forma de contraer la enfermedad es a través de la sangre”, dice. De hecho, la persona con la que comenzó el estudio donó sangre a la Canadian Blood Services durante varios años. Ésta analiza a sus donantes por esta enfermedad recién desde 2010.

El autor del estudio cree que las personas potencialmente infectadas pero no diagnosticadas se cuentan por miles en todo el país. Los pocos síntomas presentes son la causa de la baja tasa de diagnóstico. “Es todo un desafío, ya que al principio las personas no tienen síntomas, tal vez un poco de fiebre o inflamación. La persona realmente no está enferma. ”

Advierte, sin embargo, que la salud de un individuo puede complicarse después de varias décadas. “Puede tomar 10, 20 e incluso 30 años para que los síntomas se manifiesten. Chagas toca el corazón. “Habrá insuficiencia cardíaca, arritmia y anomalías con latidos del corazón. ”

No entrar en pánico

Los países con mayor riesgo de contraer la enfermedad son Argentina, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y Paraguay.

Para ser mordido por este insecto, tienes que vivir en condiciones bastante precarias y durante varios meses en estos países e incluso varios años, y eso, sin protección.

-Dr. Pierre Plourde, autor del estudio

“Cualquier persona que haya vivido o haya viajado a estos países durante un período prolongado y haya sido picado por el insecto, haya recibido una transfusión de sangre en países endémicos, o cuya madre haya sido diagnosticada con la enfermedad de Chagas debe solicitar una prueba de detección a su médico “, recomienda el Dr. Momar Ndao, coautor del estudio.

Radio Canadá