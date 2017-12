Johan Galtung, Noam Chomsky y Jeremy Corbyn reciben premios por la Paz

Johan Galtung, sociólogo noruego considerado el padre de los estudios sobre la paz y los conflictos recibió el Premio Nobel del Pueblo en conformidad con el testamento de Alfred Nobel que otorga anualmente el grupo de paz sueco en Orust.

Un seminario relacionado con la ceremonia de premiación reaccionó con consternación ante las actuales luchas internas en el parlamento noruego y al escuchar que el Stortinget selecciona a los miembros del Comité Nobel basados ​​en intereses partidistas, no en el conocimiento del pensamiento pacífico y la creencia en la cooperación entre naciones y la abolición de armamentos, que era el mapa de ruta para la paz global que Nobel pretendía apoyar con su premio.

El Premio de la Paz del Pueblo fue creado después de que los premios noruegos perdieran todo contacto con el método Nobel de paz duradera, afirmó Tomas Magnusson, ex presidente de la IPB y ahora líder del Premio Nobel de la Paz.

Informó que Johan Galtung durante años ha estado en la lista corta de personas de NPPW nominadas y calificadas para ganar el Premio Nobel oficial. Magnusson pensó que la lucha por escaños en el comité del Nobel este otoño ha hecho evidente para todos que el Premio Nobel oficial de hoy se relaciona con parlamentarios noruegos egoístas que anhelan los codiciados escaños y de cuán poco tiene que ver ahora el premio con la visión original de paz que el Nobel quiso estimular.

Johan Galtung, autoridad líder en estudios de paz e investigación, abrió una conferencia de dos días en Ottawa para crear profesionales de la paz. El Servicio de Paz Civil de Canadá (CPSC), apoyado por el Instituto Canadiense de Resolución de Conflictos (CICR), realizó su tercera conferencia en la Universidad de Saint Paul, en 2007.

Por otro lado, el líder laborista Jeremy Corbyn y el filósofo lingüista norteamericano Noam Chomsky ganaron el premio Sean MacBride de la Paz, junto con activistas de bases antimilitares japoneses. Los tres fueron galardonados por su sostenida y poderosa labor política en pro del desarme y la paz, aunque los grandes medios de comunicación ingleses no se hicieron eco de la noticia que hacía referencia al líder de la oposición.

El 23 de marzo de 2010, el lingüista, filósofo y activista político estadounidense Noam Chomsky pronuncia una conferencia de prensa en la ciudad de Stuttgart, en el sur de Alemania. © SASCHA SCHUERMANN / AFP / Getty Images)

La Oficina Internacional de la Paz entrega el Premio Sean MacBride a individuos, organizaciones o movimientos por su trabajo en las áreas de paz, desarme y derechos humanos.

Este año, seleccionaron a Corbyn, al renombrado académico Chomsky y al All Okinawa Council Against Henoko New Base. Éste último fue reconocido por su compromiso de cerrar la Base Aérea Marina Futemna y su oposición a la construcción de otra base militar en Henoko, mientras que Chomsky recibió el premio por sus esfuerzos de décadas apoyando la paz, su postura antiimperialista y sus críticas a la política exterior militarista de Estados Unidos.

En cuanto al premio al líder laborista, le fue entregado el viernes pasado, en Ginebra ante el silencio de los medios de comunicación hegemónicos de su país.

“Como líder del Partido Laborista y Líder de la Oposición sigue llevando sus principios personales a su vida política -afirmando abiertamente que no podía presionar el botón nuclear y argumentando fuertemente a favor de una reorientación de las prioridades- para recortar el gasto militar y destinarlo a salud, bienestar y educación”, dijo la Oficina Internacional de Paz.

El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, se dirige a los activistas del partido el 27 de noviembre de 2017 en Glasgow, Escocia. © Jeff J Mitchell / Getty Images

“Se ha mantenido fiel a los principios que ha defendido durante tanto tiempo para garantizar una verdadera seguridad y bienestar para todos, para sus electores, para los ciudadanos del Reino Unido y para la gente del mundo”, agregaron.

TMS/Internet/RCI