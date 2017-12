Entre 2016 y 2017, por lo menos 1093 casos fueron reportados en 36 países al Grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas e involuntarias. Desde su creación en 1980, este grupo de Naciones Unidas ha recibido más de 56.000 señalamientos.

Una desaparición forzada es considerada como la detención o secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad por la policía, ejército, servicios de inteligencia o agentes corruptos de un Estado o por personas que actúan con la autorización y el apoyo del Estado.

Negada por las autoridades, la desaparición es a veces acompañada de tortura o ejecuciones extrajudiciales. “Desde la década de los 60, regímenes han utilizado este medio para sancionar a opositores políticos, obtener información”, pero también es utilizado por grupos criminales para pedir rescates a las familias del desparecido, dice el profesor Bernard Duhaime, presidente del Grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas e involuntarias.

El concepto de desaparición forzada remonta a la Segunda Guerra Mundial. El decreto “Noche y niebla” promulgada por el mariscal alemán Wilhelm Keitel en diciembre de 1941, preveía la desaparición de los enemigos del Reich en el secreto más absoluto. El método fue retomado años más tarde en algunos lugares del mundo y en particular por las dictaduras latinoamericanas, africanas y asiáticas.

Es muy difícil tener un número preciso del número de desaparecidos, pero son miles. Es un fenómeno clandestino y no está bien documentado. Los Estados esconden las cifras y las víctimas no pueden o no quieren denunciar el fenómeno. Y a las desapariciones por razones políticas se suman también las desapariciones de migrantes.

La falta de documentación sobre su número se debe también al hecho que por muchas razones de políticas migratorias y de seguridad de algunos estados, muchos migrantes utilizan vías no regulares para pasar de un estado al otro. En general, esas vías son peligrosas y exponen los migrantes a una alta vulnerabilidad por parte de grupos vinculados al crimen organizado. Y la conjugación de todos estos elementos lleva a la “invisibilidad de esas personas”.

En resumen hay una población vulnerable que se desplaza en la invisibilidad y es víctima de un crimen que los estados tratan de esconder en la clandestinidad, razón por lo cual es muy difícil de documentar dice Bernard Duhaime en entrevista con Radio Canadá Internacional.