El nuevo libro de la escritoria canado-mexicana Martha Bátiz “Plaza Requiem: Stories at the Edge of Ordinary Lives” es una compilación de historias extraordinarias de gente ordinaria. La mayoría de los cuentos hablan de mujeres atrapadas en relaciones violentas, enfrentadas a situaciones políticas peligrosas o que aprenden a vivir la traición.

Es el primer libro en inglés de la escritora y para ella, la experiencia de creación ha estado sembrada de desafíos y de consagraciones. Radio Canadá Internacional habló con Martha Bátiz y aquí les presentamos algunas de los extractos de nuestra entrevista.

Cuando le preguntamos qué representa Plaza Requiem: Stories at the Edge of Ordinary Lives en su trayectoria como escritora inmigrante en Canadá, Martha Bátiz confiesa que este proyecto es la realización de un sueño personal que le confirmó que escribir en inglés no es de ninguna manera lo mismo que traducir historias, aunque sean las suyas.

Este libro contiene una serie de historias, principalmente de personajes femeninos, que reflejan sociedades complejas y modernas. Para la autora, las protagonistas del libro cuyo título podríamos traducir como Plaza Requiem: historias al borde de vidas ordinarias, están conectadas entre sí de varias formas. Escuche:

“Estas historias brillan gracias a la ola de reivindicación que logran las mujeres protagonistas después de una poderosa exploración de sus momentos más oscuros. En su calidad de escritora emergente, Bátiz nos recuerda a Joyce Carol Oates, Shirley Jackson y al escritor cubano Leonardo Padura: sus cualidades de precisión, visión inquietante y voluntad de sobrevivir contra viento y marea.”

Martha Bátiz quien llegó a Canadá con una experiencia como escritora en México, tuvo que reiniciar su carrera literaria al llegar acá. En su obra más reciente, Canadá juega un papel en las historias que sus protagonistas cuentan. Son historias de gente que se ha ido, que ha reiniciado su vida en otro lugar, que ha vivido la soledad de la distancia y que ha tenido que levantarse y seguir adelante:

Más allá de este primer libro en inglés, Canadá ha influenciado a la escritora de muchas maneras como artista. Según Martha Bátiz, este país le ha dado la oportunidad de enfrentarse a desafíos personales y profesionales que ella nunca hubiera imaginado. Sin embargo, el haber logrado sobrepasarse le permite ver un horizonte agradable no muy lejano.

La presentación oficial del libro “Plaza Requiem: Stories at the Edge of Ordinary Lives” sera el 30 de enero en el marco de Toronto Lit Up, una iniciativa que depende del Toronto’s International Festival of Authors (Festival Internacional de Autores de Toronto) y que nació para apoyar a escritores locales que comienzan su carrera, como es el caso de Bátiz aquí en Canadá.

Biografía de la escritora Martha Batiz nació y creció en la Ciudad de México, pero vive en Toronto desde 2003 donde trabaja como autora, traductora adem{as de ser profesora de lengua y literatura hispana en las universidades York y Toronto. Sus artículos, crónicas, reseñas y cuentos han aparecido en diversos periódicos y revistas no sólo en su país de origen, sino también en España, República Dominicana, Puerto Rico, Perú, Irlanda, Inglaterra, Estados Unidos y Canadá. Su primer libro fue una colección de cuentos llamada A todos los voy a matar (Castillo Press, 2000). Su novela La boca del lobo (Exile Editions, 2009) fue publicada originalmente en español tanto en la República Dominicana como en México y fue lanzada como un libro electrónico por la editorial INK Press en el verano de 2015. “Plaza Requiem: Stories at the Edges of Ordinary Lives” es su primer libro escrito en inglés.

Para escuchar la entrevista completa de Paloma Martínez con Martha Bátiz, haga clic aquí abajo: